15 Haziran Uranüs-Satürn karesi: Öldürmeyen güçlendirir

Öyle hafif ve geçici değil, 15-20 gün değil, 6 ay ila 1,5 sene arasında tutulmanın etkilerini hissedeceğiz. Merkür- Neptün karesi ve önümüzdeki hafta (20 Haziran) Güneş'inde Yengeç burcuna geçmesi ve Merkür'e yapacağı kareyle, düşüncelerimiz, söylemlerimiz, kararlarımız sınanacak. Daha öncede yazılarımda sıklıkla belirttiğim gibi kafa karışıklıkları ne yanlış ne doğru sorgulamak, 2 fikir arasında kalmak bu sürecin olmazsa olmazı. Zihnimizi yorgun, bedenimizi yorgun hissedebiliriz. Merkür retrosu ifşalar, yalan haberler, duyduklarımızı, gördüklerimizi sorguladığımız, neye inanacağımızı şaşıracağımız olayları gündeme getirebilir.

Ülke olarak gizli düşmanlar, şantaj, devletin gizli örgütleri, kölelik, kaçakçılık, grev, işsizlik, gizli olanın dalga dalga ortaya çıktığı konuları karşımıza getirecektir. Büyükbaş hayvanlardan gelebilecek salgınlar, iktidara yönelik can sıkıcı konu ve olaylar yaşanabilir. Memur, polis, asker, işçi, ordu, yiyecek- içecek sektörü zorlu etkiler alabilir. Üniversiteler, sınav ve on-line eğitimlerle ilgili yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Satürn 8. Evde seyahat ederken bankacılık sistemi, krediler, kredi ödemelerinde zorluklar, dış borç, yeni vergi yapılandırmaları, faiz, sigorta, iflaslar, büyük şirketlerde işten çıkarılma oranlarında artış, küçük ölçekli şirketlerin kepenk indirmeye devam etmesi söz konusu olabilir.



Merkür retrosu devam ederken zihni susturmak, dinlendirmek, içe dönmek yarar sağlayacaktır. 24 Haziran'a kadar yeni imzalardan, anlaşma, sözleşmelerden, ortaklık, evlilik gibi kararlardan kaçınmak gerekiyor. Yeniye dair her şeye mesafeli yaklaşalım ve keskin eylemlerden uzak duralım.

Enerjimiz bu dönem düşerken maneviyata yönelebilir, dalgınlıklar yaşayabilir, geçmişe dair hatıralar, geçmiş aşklar zihinde canlanabilir, hüzün, gözyaşı, geçmiş ve gelecek kıyaslaması yapabiliriz. Aşk ilişkilerinde güven arayışı, sevgi ihtiyacı, bağlanma arzusu artabilir. Aile içinde çözülemeyen konuların karara bağlanması, kırgınlıkların tamir edilmesi, rüyaların aktifleşmesi, hislerimizin ön plana çıkması söz konusu olabilir.

Şimdi gelelim asli konumuza… İlki 17 Şubat'ta gerçekleşen Satürn- Uranüs karesi 15 Haziran itibariyle 2. kez aktifleşiyor. Üçüncüsü 24 Aralık'ta.

Ciddi kırılmalara hazır olalım.

Uranüs'ün Boğa burcuna geçişiyle ekonomik gelirlerde sıkıntılar, para birimlerinin değişimi, sanal paranın çıkışı gibi ciddi yapılanma süreci içine girdik. Dolayısıyla kaynaklar ve ekonomi konusu yıl boyu hız kesmeden devam edecek. Eskiye dair her şeyin yıkılmasını, dönüşümü, kuralların yeni bakış açısıyla hayatımızda yer almasına tanıklık etmeye devam edeceğiz. Uranüs, dünyada baskının, otoritenin, diktatörlüğün sonuna doğru gidiyor olduğumuzun göstergesi olacak. Halkların, toplumların ihtiyacı, direnişi öne çıkacak.

Satürn'ün Kova'da olması, farklı bir düzene geçişin elzem, yeni düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz olduğunun işaretidir. Satürn dengeleri sarsarken, mental değerler, değer yargılarımız, bütçe ve ekonomik özgürlüğümüze ne kadar sahip olduğumuzla alakalı sınarken, Uranüs şaşırtıcı ve sürprizli etkilerle global ekonomi alanında ciddi zorlanmaları ortaya çıkartacaktır.

Olası isyanlar, grevler, halk ayaklanmaları artabilir. Depremler önümüzdeki 6 ay ciddi oranda tetiklenebilir. Türkiye'nin 8. ve 11. Evlerinden görünüm alacak bu açı kripto paralar, borsa ve para piyasalarında manipülatif gelişmelere dikkat çekecektir.



Astrolojide kare denilen açı zorlayıcı, sıkıştırıcı ekilerdir. Sancılı değişimler getirir. Zorluklarla mücadele etmeden istek ve arzuların gökten düşmeyeceğinin ifadesidir. Kısacası kanırtır. Ancak potansiyellerimizi böyle ortaya çıkartır. “Öldürmeyen güçlendirir!” sözünün tanımıdır.

Global olarak değişen koşullara uyumlanmaya başladık ve süreç devam ediyor. Geçmişte fayda sağlamayan olaylar, kişiler konusunda reformlar yapmak gerekiyor. Teknolojik devrimlerin had safhaya çıkacağı, bilim kurgu filmlerinin gerçek olacağı günlere doğru gidiyoruz. Ani beliren olayların sarsıcı sonuçları meydana gelebilir. Başkaldırı ve özgürlük nidaları yükselebilir.

Bireysel anlamda geçmişten ders alınmalı, yolunda temiz ve aydınlık yürüyebilmen için arkanda borcun varsa o borçlar ödenmelidir. Kalıplardan, yoluna taş koyanlardan kurtulma zamanı.

“Tecrübe dediğin önemlidir, ders çıkar!” diyor gökyüzü.

Merkür de geri hareketiyle olaya eşlik ediyorken elektrik, elektronik araçlarla ilgili sorunlar, hacklenmeler, bankacılık sistemlerinde sorunlar, sistemsel çöküşler meydana gelebilir.

Bireysel anlamda kendimize sormalıyız. Önceliklerimiz neler? Mutlu muyuz? Alışkanlıklarımızı değiştirmeli miyiz? Kaynaklarımızı nasıl kullanmalıyız? Hayat felsefemizin sorgulandığı 2021 devam ediyor.

Zorlu bir gökyüzü geçişi ertelediğimiz dönüşümleri yaşatır.

Derin bir fırtına arkasından gelen sessizlik gibi.

Mutlu Haftalar…

