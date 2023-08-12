16 Ağustos Aslan Yeniayı: Her şey birdenbire oldu

16 Ağustos saat 12.39’da Aslan burcunun 27° derecesinde yeniayı karşılayacağız. Güneşin sıcaklığını ve gücünü en tepede sergilediği saatte gerçekleşen Yeniay, Uranüs’ün başrolünde beklenmedik, sürprizli, ani gelişmeleri ortaya çıkartacak. Venüs retrosunun etkileri artık daha belirgin, üstelik Lucifer etkisinde, yani karanlık.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Kadersel değişimlere bundan sonra yapılabilecek hiçbir şey yok. İlişkilerde yol ayrımları, yön değişimleri son sürat devam ediyor. Kadınlardan gelebilecek zararlar, arkadan çevrilen işler, “40 yıllık dostum dedim, yaptığına bak!” şeklinde yüzleşmeler, kadın bireylerin karanlık yüzleriyle karşılaşmak Lilith'li yeniayın en güçlü vurgusu.

Yeniay her ne kadar yeni olana başlangıcı temsil etse de retro etkiler ve Mars- Neptün karşıtlığıyla belirsizlik, tedirginlik hissetmeye devam edeceğiz. Aslan burcunun temel tanımı olan ego savaşları, kibirli davranışlar, “her şeyin en iyisini ben bilirim” diyen baskın tavırlar ilişkilerde sorun yaratacak. Mücadele içeren, tartışmaların alevlenebileceği, tatminsizlik duygusunun başa bela olacağı günler.

ÖDÜL MÜ, BEDEL Mİ?

Sırtınızı kime yasladığınıza bu dönem dikkat edin, güvenmediğiniz kişilerden uzak kalın, özelinizi paylaşmayın. Geçmişin izlerini taşımaya devam ediyoruz. Ders çıkarmak, bir konuda diretmemek, şansıma güvenirim diye yola çıkmak için doğru zamanlar değil. Verilen sözler tutulmayabilir, bazı anlaşmalar bozulabilir. Yeniye başlamaktansa geçmişteki çözülememiş konulara yönelmek temizlik açısından rahatlatıcı etkiler getirecektir.



Toplumsal olaylar daha da sert. Kadınlara yönelik taciz ve cinayetler can acıtıcı bir hale gelebilir. Yangınlar, pek tabii Uranüs karesiyle toprak hareketleri öne çıkabilir. Aslan burcu sanatçıları, ünlü kişileri, liderleri temsil ettiğinden liderlerden ekonomik krizle ilgili sert tavırlar, açıklamalar, ünlü kadın sanatçılarla ilgili skandal haberler, gizli ilişkiler, ihanet, aldatma içeren durumlar, bir sanatçının kaybı gündeme gelebilir. Kraliyet üyeleriyle ilgili şaşırtıcı haberler duyabiliriz.

Kendimizi önümüzdeki 10 gün huzursuz, zaman zaman tahammülsüz hissedebiliriz. Harcamalar konusunda riskten uzak durmak, lüks tüketime mesafeli olmak, büyük borçların altına imza atmamak gelecek günler için en faydalısı. Ekonomideki yaranın giderek derinleşmesi kaçınılmaz. Sonbahara girerken bunu daha fazla hissedeceğiz, hem ülkemizde hem dünyanın çeşitli yerlerinde halkın haklı isyanlarına tanıklık edeceğiz.

Venüs retrosuna uzun zamandır durmaksızın değiniyorum biliyorsunuz. Çünkü insanlığın, hatta dünyanın değer, varlık ve yokluk arasındaki dengesinin sınavıdır bu. 21 Ağustos'a kadar Venüs'ün oldukça sert açılarıyla karşı karşıya kalacağız. Önümüzdeki hafta şiddet, savaş ve doğa olayları için oldukça riskli bir hafta. Rusya-Ukrayna gerginliği tetiklenebilir, halk ayaklanmaları yaşanabilir. Sağlığa özellikle kalp krizlerine, damar sorunlarına, tansiyon problemlerine karşı dikkatli olunmalı, en ufak bir sağlık sorunu ertelenmemeli. Bedeninizi bu günlerde iyi dinleyin.



Aslan burcu yaşam enerjimizdir. Sanat, yaratıcılık, çocuklar, lüks, ihtişam öne çıkacak, aşk, romantik konular sorgulanacaktır. Toplum önündeki statünüz ani beklenmeyen gelişmelere açık olacaktır. Doğum haritası uygun olana bir yükseliş, negatif etkilenene ise bir düşüş getirebilir.

Gereğinden fazla kime ve neye değer verdiyseniz sarsıcı gelişmeler yaşayabilir, kendi kıymetinizi anlamaya çağrılabilirsiniz. Bize iyi gelmeyen, haksızlığa uğradığımız konularda temizlik ve arınma zamanı. 13-21 Ağustos arasındaki dönem bitiş ve yeniden başlangıçlara hizmet eden karmik günler. Olmayan ve ertelenen her işte hayır arayın. Belki mutluluğun adresi başka yerdedir.

Özellikle AslanKova-Akrep ve Boğa burçlarının 23° derece ve yakınlarında Güneş, Ay ve kişisel gezegenleri olanlar için önemli bir döngü.

Yeniayın hayırlar getirmesini dilerim.