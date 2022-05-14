16 Mayıs Ay Tutulması: Nutkumuz tutulacak

16 Mayıs Pazartesi saat 07.13’te Akrep burcunda tam Ay tutulması yaşayacağız. Kanlı ay tutulması bu.. Dünyanın gölgesinin ayı tamamen örtmesi manasını taşıyor. Ay kırmızı renkte olup adından da çağrışım yapacağı üzere etkileri sert ve tozları havalandıran cinsten..

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Astrolog Seyran Ataklı

Ay tutulması 30 Nisan'da yaşadığımız Güneş tutulmasının devamı niteliğinde. Güneş tutulması hayatlarımıza başlangıçları getirirken, peşi sıra gelen Ay tutulması yeniye yer açmak için vadesi dolanın gitmesi gerektiğinin mesajını verecek. İkili ilişkilerde artık ite kaka giden, üzüntü ve karmaşa yaratan durumların, vadesi dolanın gideceğini ortaya çıkartacak.

“Korkunun ecele faydası yok” dedirten bir tutulma…

Satürn'ün parmağı olan her durumda olduğu gibi gelene tamamlanma olarak bakarsak işimiz kolay. Israr etmenin bir anlamı yok diyor gökyüzü.. Israr edersen bu daha da büyük sorunlara sebebiyet verebilir.

Büyük bir düzen değişimi mümkün. Bu sadece ilişkilerde değil, iyi gitmeyen bir kariyerin sonlanması, yeni bir başlangıç, görev ve pozisyon değişimleri, yaşadığınız şehirden ayrılış ve başka yerde yeni bir başlangıç gibi kuvvetli etkilere gebe. Farklı ülkelere yerleşmek isteyebilirsiniz.

Mars-Neptün kavuşumu tutulmada oldukça etkili. Aldatılmaları, kandırılmaları, aldanmaları ortaya çıkartabilir. Kafamız karışık, ruh halimiz dalgalı, eylemlerimiz kararsız olabilir. Sevmem bu açıyı… Zihnimiz bulanıklaşır, hareket etme isteğimiz yavaşlayabilir, üzerimizdeki yorgunluğu atmak için çaba göstermek zorunda kalabiliriz. Duygusal birlikteliklerde kurban bilinci tetiklenecektir. Silkelenmeli, tuzaklara düşülmemeli… Düşünülmeden yapılan her hareket hayal kırıklığına açık unutmayın.



Mars-Neptün kavuşumuyla zehirlenmelere, bağımlılıklara, migren ve tansiyon rahatsızlıklarına, Ay tutulmasıyla virütik rahatsızlıklar, yumurtalık, rahim, üreme organları, kronik sağlık sorunlarına dikkat edilmeli…

Satürn, Ay düğümlerine kare yapıyorken, Akrep burcunda tutulma maddi konularda sıkıntı ve sınavları getirir. 2022'nin ana konusu olan ‘Para' mefhumu tutulmalarla iyice ortaya çıkarken kendinizi sıkıntıya sokacak borçtan ve ödemelerden uzak durun. Gelir gideri, bütçenizi düzene sokun, kontrolsüz harcamalardan kaçının.

Yine ticari ortaklık düşünüyorsanız her işinizi planlı ve yasal prosedürler çerçevesinde yapın.. Anlaşmalar, sözleşmeler için de kural geçerli. Merkür retrosu başladı. 6 Haziran'a kadar yeni olana zaten bulaşmamak, yarım kalanları toparlamak önemli. Her işinizi 1 değil 10 kere gözden geçirin.

Sosyal çevremizde değişiklikler, bildiğiniz çevre ve arkadaşlıklarda bitişler, gruplardan ayrılık ve yeni çevrelere girmek söz konusu olurken, aile büyükleri ve ebeveynlerde sağlık sorunları, buna bağlı kayıplar meydana gelebilir.



131 Saros döngüsüne ait bir önceki tutulmalar 4 Mayıs 2004, 24 Nisan 1986 yılında Akrep burcunda meydana geldiğinden bu tarihlerde yaşadığınız olaylar aynı olmasa da benzer olayları hayatınıza getirebilir.

Ülkenin finansal durumu, halkın içinde bulunduğu darboğaz, zamlar ortaya çıkarken, vergilerin, kredilerin, döviz yapılanmasının tekrar düzenlenmesi söz konusu olabilir. Mafya, kara para aklama, sır ve siyasi ifşalar, skandal haberler ortaya çıkabilir. Kadınları zora sokacak taciz, tecavüz vakaları gündeme gelebilir.

Akrep burcundaki tutulmanın etkisiyle bir yanda gizli aşklar, skandal ilişkiler; diğer yanda Merkür retrosunun etkisiyle eski sevgililer, karmik karşılaşmalar bünyeyi yoracak cinsten.. Memurlar, işçiler, sağlık sektörü ve çalışanlarıyla ilgili krizler, buna bağlı grevler meydana gelebilir. Yasa değişimleri öne çıkabilir.

Şiddetli depremler, hava muhalefetleri tetiklenirken, önümüzdeki 6 ay, seller ve orman yangınlarıyla karşılaşabiliriz. 30 Nisan Güneş tutulması yazımda da belirttiğim gibi dünya üzerinde yaşanabilecek ve ses getirecek terör olaylarıyla karşılaşılabilir. Yer altı kaynaklarıyla ilgili beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir.

Tutulmanın etkileri sonbahar döneminde daha da belirgin olacaktır. Şimdiki konuların sonuçları sonbaharda kendini gösterecektir. Acele karar vermeyin, iyi düşünün, sağlam adımlar atın. Bu döneme tekamül için varılması gerekene bir dönüşüm olarak bakalım…

Tutulmanın hayırlar getirmesini dilerim…

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