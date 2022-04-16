16 Nisan Terazi Dolunayı: Türbülansa giriyoruz

Bugün (16 Nisan) akşam saat 21.55’te Terazi burcunda Dolunayı karşılayacağız. Yılın 4. Dolunayına ABD’de ‘phlox’ denilen pembe bir çiçeğin adı verilerek ‘pembe ay’ denilmiş. Anlamı, baharın ilk müjdecisi olan pembe çiçeğin yeni başlangıçları temsil ettiği söyleniyor.

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Dolunayda iki zıt enerji karşı karşıya gelir. Ay'ın ışığı tüm ihtişamıyla yansır ve her şey tüm çıplaklığıyla ortadadır. Duygu iniş çıkışları yaşatır. Koç ve Terazi aksı ‘Ben-Biz' etkileşimidir. Tüm ikili ilişkiler; aile, iş, aşk, arkadaşlık, ortaklık, işbirlikleri kısaca tüm muhataplara gönderme yapar.

Terazi burcu akittir. Denge, hak, hukuk, adalet, sanat, estetik, diplomasi kavramlarını temsil eder. Ne kadar sağlıklı birliktelikler kurduğumuzun sorgusu Terazi Dolunayıyla yoğun biçimde hissedilebilir.

Önümüzdeki 15 gün ilişkiler mercek altında olurken, Plüto kare açısı sonlandırılmayı bekleyen, sancılı birliktelikleri, evlilikleri bitişe götürebilir. Süregelen ilişkilerin şekil değiştirmesi gündeme gelirken, bazı ortaklıkların sonlanması, şartların yeniden gözden geçirilmesi, ortak paylar, yeni sözleşmelere başlamak mümkün olabilir. Kıskançlık, tutku, güç, hırsla hareket etme gibi arzular öne çıkarken, gizli konular ve yüzleşmeler ortaya çıkabilir.

Bu dönem sert ve keskinlikten uzak, uzlaşmacı bir tavırdan yana olmak fayda sağlar. İletişim dilini yumuşatmalı, fevri çıkışlardan sakınılmalıdır. Değer duygusundaki yoksunluk, baskı ve manipülasyona dayalı ilişkilerin dönüşümüne tanıklık edebiliriz. Ortaya çıkartamadığınız kişiliğiniz görünür olabilir. Arkadaş ilişkilerinde kopuşlar, güven kırıklıkları, ‘hiç beklemezdim' şeklinde serzenişler, ait olduğunuz topluluklar, gruplar, dernek, vakıf gibi yürütülen yönetimlerde değişimler, ayrılıklar yaşanabilir.



Doğum haritası olumlu etki alanlar için doğru adım ve işbirliklerinden fayda sağlanabilir. Venüs-Merkür- Uranüs yardım açısı beklenmedik, sürprizli olayları meydana getirirken, yeteneklerinizi fark edebilir, yeteneklerden başarı sağlayabilirsiniz. Üzerinde uzun zamandır çalıştığınız alanlarda ödül getirebilir.

DÜNYA ÜZERiNDE DEPREMLER DEVAM EDEBiLiR

Gökyüzündeki Balık burcu vurgusuyla zaten bir temizlik ve arınma mevcut. Bir şeyleri oldurmaya çalışmadan, oluruna bırakmak lazım. Ne kadar zorlarsanız, o kadar geri gideceksiniz gibi düşünün.

Elbette Terazi, Yengeç, Oğlak ve Koç burçlarının son 10 gününde doğanlar daha hassas enerji altında olacaklar. 166 yıl sonra Balık burcunda kavuşan Jüpiter- Neptün biraz sisli, gizli, sezgileri ve hisleri yükselten etkiler yaymaya devam edecek. Az da olsa hak edilmişlik ve emeklerinin karşılığını alacak kişilerden de söz edebiliriz. 12 yıllık bir sayfanın kapanması söz konusu olabilir. Bir taraftan maneviyat yükselecek, bir taraftan hayalperestliği arttıracaktır.

30 Nisan Boğa burcunda meydana gelecek Güneş tutulmasına doğru giderken bireysel hayatlarda terazinin kefeleri sallanabilir ve sizi yeni bir yol arayışlarına doğru itebilir. 2022 zaten bırakmamız gereken konuların nihayete ermesi için harekete geçirmeye ant içmiş gibi. O yüzden Terazi vurgusuyla ilişkilerde muhasebe yapma gereği, belirsizlikleri ortadan kaldırmaya olan istek ve inanç sonuç getirebilir.



Sağlıkta migren ağrıları, tansiyon şeker rahatsızlıkları, eklem sorunları, kazalar ve yaralanmalara dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra estetik, güzellik, saç ve cilt bakımları, değişimleri için güzel zamanlardayız.

Dünyanın çeşitli yerlerinde deprem özellikle orta ve üzeri şiddette devam edebilir. Ülkemiz az riskli görünümde. Ekonomik kriz artık tutulma sonrası dünyada ana gündem konusu olarak yerini alacaktır. Gelir gider planı, harcamalar, nereye ne yatırım yapılmalı gözden geçirilmeli ve riskten uzak hareket etmek önem taşıyacaktır.

Hayat pahalılığı, zamlar Plüto sert görünümüyle net şekilde ortaya çıkacaktır. Kazançlar, birikimler masaya yatırılabilir, toprak ve gayrimenkule gelir elde etme imkânı öne çıkabilir. Hayatın tadını çıkarmak zorlaşabilir. Meclis, belediyeler, belediye başkanları bu konularda yapılandırmalar ve yeni kararlar öne çıkabilir.

Pembe Dolunay adıyla müsemma yumuşak etkilere sahip olmasa da, türbülanstan geçen ilişkilerin farklı bir şekle evrilecek olması gibi düşünebiliriz.

Hayırlar getirmesini dilerim.

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