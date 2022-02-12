16 Şubat Aslan Dolunayı: Aşk mı arıyorsun? Unut onu

16 Şubat Çarşamba günü saat 19.57’de Aslan burcunda Dolunayı karşılayacağız. 19 Kasım 2021 yılında yaşanan Ay tutulmasını tetikleyen Aslan Dolunayı büyük dönüşümleri, kadersel etkileri ortaya çıkartacak.

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Astrolog Seyran Ataklı

Ekonomik olarak zorlu ve çalkantılı sürecin devam edeceğini söylemek mümkün. Maddi koşullardaki kaygı, buna bağlı grevler ve gösteriler gündeme yerleşebilir, indirim beklerken zamlar devam edebilir. Ortak kazançlar, miras, nafaka, borç, alacak, ödemeler gibi tüm finansal konularda dönüşümler yaşanabilir.

Kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz, sahip olduklarımızı masaya yatıracağız. 6. ve 12. evlerde meydana gelen Aslan Dolunayının Yükseleninde Başak burcu var. Yani önümüzdeki 15 gün sağlık konuları ön planda olacak. Toplumsal olarak halkın sağlığıyla ilgili devlet yöneticilerinin alacağı önemli kararlarla karşılaşabiliriz. Kariyer hayatında sorumluluk ve iş yükü artacaktır. Yeni projeler, planlar, çalışma koşullarında değişimler meydana gelebilir.

Aslan burcu yaşam enerjimizi ifade eder. Kişisel gücümüz ve yaratıcılığımız ön planda olacaktır. Olumlu yönden bakacak olursak bize iyi gelen, motivasyonumuzu yükseltecek konular hareketlenebilir. Mutlu olduğumuz alanları, özgürlüğümüzü, yaratıcı yönlerimizi öne çıkartabilir, nasıl bir hayat istediğimizi sorgulayabiliriz.



Eğlenmek, sosyalleşmek, alkışlanmak, takdir edilmek ihtiyacımız artacaktır. Aslan burcu aynı zamanda keyfe, ihtişama düşkünlüğü ifade ettiğinden lüks harcamalar yapabilir, fiziksel görüntümüze her zamankinden fazla önem verebiliriz.

Bunun yanı sıra tartışma, ego sorunları, muhataplarımızla gerginlikler ve gurur konuları ön planda olacaktır. Buyurgan ve emir kipiyle kurulan istekler öfkeli tartışmalara sebebiyet verebilir. Gölge yönüyle bencil davranışlar körüklenebilir. Empati duygumuzu devreye sokmazsak özellikle baba, eş, patron gibi yaşamınızdaki erkek figürlerle sorun yaşama ihtimali artacaktır.

Venüs ve Mars'ın kavuşumu kimi Oğlak ve Yengeç burçlarına yeni aşkları getirecek olsa da, kavuşum Oğlak burcunda gerçekleştiği için bana çok güzel yorumlar yaptırmıyor. Dolunay öncesi gerçekleşen Merkür-Plüto kavuşumu zaten manipülatif, baskı ve depresif etkilerle ilişkileri temkine davet etmişken, Aslan Dolunayı aşkta yanlış seçimlere karşı uyarıyor.

Bu dönem Covid sayısında artış yükselirken, sağlıkta kalp, dolaşım sistemi, tansiyon, sırt ağrıları, kas ve eklem ağrıları görünür olabilir. Özellikle Dolunay'la kavuşum yapan Alfrad sabit yıldızı kalp hastalıkları, kapakçık hastalıkları ve kalbin alt bölümleriyle alakalı hastalıkları tetikleyebilir. Yine bu dönem gaz ve duman solunmasından meydana gelebilecek zehirlenmeler ortaya çıkabilir.

Bireysel olarak kariyer ve mesleki anlamda dönüşümler yaşanabilir. Yurtdışı bağlantılı konular, yurtdışı ticaret ve eğitim alanında da gelişmeler meydana gelebilir. İlişkiler, gençler, çocuklar bu dolunayla ön planda olurken, çocuk sahibi olmak isteyen kişiler için güzel haberler öne çıkabilir. Beslenme sisteminizi değiştirmek, diyet ve spora başlamak, zararlı alışkanlıkları bırakmak için olumlu bir dönem olacaktır.



Aslan burcu 5. evi temsil eder. Aşk hayatı, romantik ilişkiler ve devam eden birliktekilerde kimileri sorunları gözden geçirip, çözüm bulacak; kimileri toksik ilişkileri bitirecektir.

Ünlü kişilerin, liderlerin sağlık sorunları ve kayıpları, kraliyet figürleri, sahne sanatçıları, tiyatrocular, eğlence sektörü sahipleri, sporcularla ilgili haber ve konular önümüzdeki 15 gün öne çıkabilir, eğlence yerlerine saldırılar düzenlenebilir. Özellikle sanat dünyasında yankı uyandıracak boşanma, ihanet haberleri duyabiliriz. Spekülatif piyasalarda hareketlenmeler hız kazanabilir.

Dolunay etkisiyle,



* Halkın genel yaşam düzeni

* Hastaneler

* Sağlık çalışanları

* Göçmenler

* Muhalefet partilerinin çıkışları

* Borsa, altın, döviz gibi spekülatif yatırımlar

* Gizli düşmanlıklar

* Sırlar, ifşalar

* Bağımlılıklar ön planda olacaktır.

Bir yandan tamamlanma, diğer yandan bırakma enerjisinin aynı anda işlediğine şahit olabiliriz. İsteklerimizin, hedeflerimizin peşinden gitmek için ihtiyaç duyduğunuz cesareti Aslan Dolunayı karşınıza getirecektir.

* 13-23 Ağustos arasında doğan Aslan,

* 11-21 Mayıs arasında doğan Boğa,

* 13-22 Kasım arasında doğan Akrep,

* 9-18 Şubat tarihleri arasında doğan Kova burçları Dolunaydan daha yoğun etki alacaklardır.

Dolunayın hayırlar getirmesini dilerim.

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