18 Haziran haftasının gökyüzü raporu

Bu hafta Merkür’ün güçlü açılarının yoğun olduğu bir haftaya giriyoruz. Bu da demek oluyor ki, haftanın genel teması iletişim, iletişimsizlik üzerine kurulu olacak. Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

Bu hafta Merkür'ün güçlü açılarının yoğun olduğu bir haftaya giriyoruz. Bu da demek oluyor ki, haftanın genel teması iletişim, iletişimsizlik üzerine kurulu olacak.

– Öncelikle Merkür'ün Jüpiter ile kuracağı olumlu bir kontak var. Her türlü satış, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, eğitim, yayıncılık, imza atma, söz verme, fikirleri ifade etme, önemli toplantıları organize etme, yeni şeyler öğrenmek için gayet güzel günler mevcut. Özellikle Yengeç, Akrep be yükselen burcu bu olanlar çok daha şanslı olacaklar.

– Akabinde Merkür'ün Neptün ile kuracağı yine güzel bir kontak var. Karşımızdakini dinlerlerken duygularını anlayacağımız, hayal kuracağımız, bir şeyler yazmak, sunumlarımızı zenginleştirmek, psikolojik destek almak, deniz seyahatlerine çıkmak için harika bir hafta. Özellikle Balık ve yükselen Balıklar bir adım daha önde bu saydığım konularda.

– Fakat Merkür'ün Plüton ile kuracağı sert kontak yüzünden, zihinsel olarak takıntılı, yıkıcı iletişim, sert bir dil, ticari işlerin kötü gitmesi, anlaşmaların askıya alınması, başkalarını dinlememek söz konusu. Özellikle iletişim kazalarına Oğlak ve yükselen Oğlakların çok daha fazla dikkat etmesi gerek. Bu hafta Oğlaklar için pek iletişim haftası değil açıkçası. Zihinsel olarak da epey gergin olacaklar.

– Ve son olarak bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bir ay boyunca ev değiştirmek, ev almak, satmak, yiyecek içecek sektörüne ilişkin araştırmalar yapmak, ailemize odaklanmak, aileye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, önce kendi sonra başkalarının güvenliğini sağlamak için harika bir zaman diliminde olacağız.