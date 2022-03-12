18 Mart Başak Dolunayı: Eğrisi doğrusu bulamadım yolunu

18 Mart saat 10.17’de 27 Başak burcunda Dolunayın ışığını karşılayacağız. Güneş Balık burcunda, Ay Başak burcunda karşıt akslarda yerleşerek, hayatımıza çeki düzen vermek, dağılmış olanı toplamak için önümüzdeki 15 günü iyi değerlendirmemiz gerektiğine vurgu yapacak. Vurgu yapacak diyoruz ancak bu o kadar da kolay olmayacak.

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Gökyüzünde Güneş, Neptün, Jüpiter ve Merkür'ün Balık burcu toplaşması, Kova burcundaki Venüs'ün 19 Mart'ta Uranüs'le karesi önümüzdeki haftayı özenle ele almayı gerektiriyor. Olası etkileri ay sonuna kadar hissedeceğiz.

Balık burcunda mantığı, aklı bir kenara koyup duyguların etkisiyle dışarıdan her türlü etkiyi sünger gibi emerken, Başak burcuyla silkelenip yola koyulmayı bir arada deneyimleyeceğiz.

Savrulacağız gibi görünüyor. Gelecek kaygısı duyabilir, hangi yöne gitmeliyim şeklinde karmaşalar yaşayabiliriz. Aşk ilişkilerinde sorunları görmezden gelebiliriz. Kimseyi gözünüzde haddinden fazla büyütmeyin. Hayal kırıklığı, reddedilme korkusuna karşı kurban motifinden kaçının. Olumlu anlamda sezgilerimize güvenecek, vizyonumuzu genişletmek isteyecek, hayatın akışına göre planlarımızı şekillendireceğiz.

Balık sembolikleriyle sisli, belirsiz yollardan geçmek zorunda kalabiliriz. Kendimizi kafa karışıklığı, iki olay, iki durum, iki kişi arasında kalmak gibi karmaşık bir resim içinde bulabiliriz. Depresyon, anksiyete, psikosomatik rahatsızlıklar yükselebilir, takıntılar artabilir. Negatif ve sizi aşağı çeken insanlardan ve konuşmalardan kaçınmak işe yarayabilir. İlaç, alkol, gıda, gaz zehirlenmelerine karşı gökyüzü dikkate davet edecektir.



Başak burcu etkisi, Venüs, Mars, Satürn Kova burcu seyahati burada devreye girerek, bizi kararsız etkilerden bir parça sıyırabilir. Burada kararlarınızı alırken iki kere düşünmeniz, hızlı adım atmamanız oldukça önemli. Her durumu ayrıntılı gözlemleyin. Rüyalarınız size yol gösterici olacaktır. İçinizden bir soru sorun ve bekleyin. Semboller, bir şarkı, bir gazete başlığı, sokakta yürürken karşınıza çıkan bir tabela, filmde geçen bir cümle, bir şarkı sözü size cevabı verecektir.

Başak burcu çalışma hayatımız, günlük hayatımız, sağlığımız, beslenmemiz, düzenimizi temsil eder. Kışı geride bırakıp ilkbahara doğru yol alıyorken hayatımızın her alanında temizlik yapmak isteyecek, bize hizmet etmeyen şeyleri geride bırakacağız.

Başak burcu bir nevi sadeleşmektir. Fayda zarar hesabı yaptırarak, yaşamı düzene sokmak ister. Sorumluluklarımızı ciddiyetle ele alarak, çalışacağımız, emek vereceğimiz, uzun zamandır emek sarf ediyorsak bunların ödülünü alacağımız zamana işaret eder. Kuşkusuz bu süreçte detaylara önem verecek, her ne yapıyorsak mükemmel olması için çaba sarf edeceğiz. Başak burcuyla yapılan işi en iyi şekilde yapma arzusu, Balık burcuyla önümü göremiyorum ikilemi… İroniye bakın. Dengeyi oturtmak şart. Bu dönemde ne kendimizi, ne karşımızdakini acımasızca eleştirmeyelim. Hata aranırsa bulunacaktır. Hizmet aldığımız, hizmet verdiğimiz kişilerle yol ayrımları yaşanabilir.

DİYET, DETOKS, SAĞLIKLI BESLENME İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜNÜ DEĞERLENDİRİN

Balık burcundaki Yeniayla rahatı, yemeyi, içmeyi abarttığımız düşünülürse Başak dolunayı beslenme sisteminizi değiştirmek, detoks, diyet, spora başlamak konusunda başarı getirecektir.



Sağlıkta psikolojik rahatsızlıklar, sindirim sistemi, özellikle bağırsaklarla ilgili hassasiyetler meydana gelebilir. Başak- Balık aksı beden- zihin dengesini kurmaktır. Ruhsal, bedensel yeni alışkanlıklar kazanmak, şifa çalışmaları, sağlık kontrolleri için harika zamanlardır.

Plüto'un Dolunaya yapacağı üçgen görünüm güven ve istikrar konusunda destek sağlayacaktır. Uzun vadeli yapılandırmalar içine girebiliriz. Elimizdekileri korumak isteyeceğiz. Sağlık sektöründe önemli dönüşümler meydana gelebilir. Yeni ilaçlar umut olabilir. Tarım, toprak, gıda sektörü, memur, işçi, sağlık çalışanları, doktorlar, sendikalarla ilgili önemli konular gündeme gelirken, dünya üzerinde grevler, hak arayışları, işçi ve işveren kesim arasında seslerin yükselmesi ön plana çıkabilir.

Neptün-Ay karşıtlığıyla tsunamiler, seller, aşırı yağışlar, denizler, boğazlarla ilgili krizler yaşanabilir. Türkiye haritasında dolunay basın yayın, yazarlar, sosyal medya, eğitim konularına vurgu yaparken, halka sunulan bilginin ne kadar doğru olduğuna vurgu yapabilir. Balık burcundaki gezegen yığılımı vicdan, merhamet konularının, yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşmak toplumsal anlamda duyarlılığı arttıracaktır.

Neye özlem duyduğumuza, neyi hayal ettiğinize, neye empati geliştirdiğinize dikkat edin. Yalandan dolandan kaçının, dedikodu yapmayın. Gözlemleyin. Niyetiniz açık, sözünüz doğru olsun.

Mutlu haftalar.

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