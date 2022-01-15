18 Ocak Yengeç Dolunayı: Geçmiş bir hayalet, gelecek ise bir hayal

18 Ocak saat 02.48’ te Yengeç burcunda yeni yılın ilk Dolunayını karşılayacağız. Plüto’nun Dolunayın karşısında durması güçlü vurgusuyla etkileri sertleştirecek; huzur, güvenlik, korunma ve güven arayışı gibi konulara baskı uygulayacak.

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Ay Yengeç burcunda yönettiği yerde geçmiş konuları ortaya çıkartacak, duygularımıza hassasiyet getirecektir. Bu dönem kaygılar, korkular, endişeler yükselebilir.

Plüto dönüşüm adına gerçeklerle yüzleştirecek, deneyim alanını güçlendirmek isteyecektir. Elbette bu öyle kolay ve tatlı bir dönüşümle meydana gelmeyecek, bireyi zorlayacak ve sıkışmışlık hissi verecektir. Yokluk başarı getirir diye bir laf vardır, işte bu yoksunluk duygusu, başarıyla zorlukların üstesinden gelmeyi ifade edebilir.

An haritasında Akrep burcunun yükselmesi bazı değişimlere zorlayan, konfor alanından çıkartacak koşulları ön plana çıkartabilir. Sezgilerimiz, hislerimiz yükselecektir. Dolunayın genel enerjisine ilaveten gerilimler ve krizler gündeme gelebilir.

Venüs Oğlak retrosu devam ederken, dün itibariyle başlayan Merkür retrosu da gökyüzündeki şenliğe katılarak, maddi eksiklik, yetersizlik, endişe ve yoksunluk duygularını arttırabilir. Kendimizi maddi manevi güvende hissetmek isterken, gelecek kaygısıyla boğuşabiliriz.

Venüs retrosuna haftalardır değiniyorum biliyorsunuz. Çünkü Venüs retrosu insanlığın değer sınavıdır. Kişilerin sevdikleriyle, birbirleriyle daha fazla “bir ve tam olması” gerektiğini hatırlatır. Bu sınavı başarıyla veren ödülünü alacaktır. Eksikleri fark etmek, böbürlenmemek, egonun tuzaklarına düşmeden kendiyle yüzleşmek demektir.



30 Ocak'ta bitecek, tamamında 41 gün süren retroyla değerlerimiz ve mutluluğumuz ciddi sınavlardan geçiyor ya da geçecek olabilir. Depresyon içeren etkiler sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da kendini gösterecektir. Bu dönem gelen para elinizden hızla çıkabilir. Yapılması gereken, borçtan uzak durmak, kredi başvurusu gibi önemli para alışverişlerinden kaçınmak olacaktır. Sonrası pişmanlık getirir. Finansal olarak sakin ve temkinli adım atmak yarar sağlar.

Ekonomik kriz 19 Kasım 2021'de yaşadığımız Boğa burcundaki Ay tutulmasıyla birlikte başlayarak, 2022 yılının tamamını kapsayacak şekilde etkilerini dalga dalga hissettirecektir. Zamlar, gıda fiyatlarındaki artış, piyasalardaki dengesizlik, fakirleşme, orta segmentin yok olmaya yüz tutması 2022'nin genel durumuna etki edecektir.

Güneş'le kavuşan Plüto devlet başkanları, liderler, güçlü kişileri öne çıkartırken; dış borç, ülkelerarası ekonomik sistemin yaratacağı baskı ve buna bağlı yaptırımlar meydana gelebilir. Şirket iflasları, iş gücünün azalması, işten çıkartılmalarda artışlar yaşanırken, büyük şirketlerin küçülmeye gitmesi söz konusu olabilir.

TÜRKİYE İÇİN SÜREÇ SANCILI

Ülkemiz için süreç zor. Türkiye'nin Yükselen burcunun Yengeç burcu olduğunu belirtirsek, özel yaşantımız, ev, aile, yuva konularında daha korumacı olacağımızın göstergesi. Zorlu koşullarda ailemizden maddi manevi destek almak söz konusu olabilir. Bu dönem çocuklarımıza daha fazla özen göstermeli, sağlıklarına dikkat etmeliyiz. Satürn ve Merkür'ün retro şekilde Kova burcunda yan yana olması eğitimle ilgili konularda kısmi kapanmalara işaret edecektir. Yasal olarak ara tatil döneminin uzatılması kararı verilebilir, sağlık alanında mecburi yaptırımlar gelebilir.



MERKÜR RETRO BAŞLADI YENİ OLANA BAŞLAMAYIN, ÖNEMLİ ANLAŞMALARDAN KAÇININ.

3. ve 9. ev hattında gerçekleşecek Dolunay, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, ticari faaliyetler, uluslararası anlaşmalar, yurtdışı bağlantılı konularda aksaklıkları meydana getirebilir. Başka şehirlere ve ülkelere yerleşme kararı alınabilir. Merkür ün retro olduğunu 4 Şubat'a kadar unutmayalım. Özellikle gayrimenkul alım satımı, yeni ticari faaliyetlerde başlangıçlardan kaçınmak gerekiyor. İletişim konusunda yanlış anlaşımlar, teknolojik aletlerde bozulmalar, uçak ve tren yolculuklarda gecikmeler ve iptaller oluşabilir. Bilgi hırsızlıklarına, bilgilerinizi yedeklemeye özen gösterin. Bireysel ilişkilerde anlaşmazlıklara ve kazalara karşı dikkatli olun.

Merkür Kova burcu retrosu dolaşım sistemi, varis, hormonlarla ilgili sağlık sorunlarını ortaya çıkartabilir. Salgın artarak devam edeceğinden bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Alkol, ilaç zehirlenmeleri yine bu dönem dikkate davet edecektir. Dolunay haritasında Güneş ve Plüto'ya kavuşan Juno asteroidi duygusal ilişkilerde ve evliliklerde gereksiz tartışmalardan kaçınmayı, suçlama ve manipülasyon içeren davranışlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Önce kendimize, sonra sevdiklerimize değer vereceğiz, sağlığımıza dikkat edeceğiz, bireysel olarak tutumlu olacağız.

Dolunayın mesajı bu..

Hayırlar getirmesini dilerim.

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