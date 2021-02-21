18 Şubat – 20 Mart Güneş Balık burcunda: Gri bulutlar dağılıyor

Hayallerimiz, niyetlerimiz, planlarımız bugün Merkür retrosunun da bitimiyle daha berrak bir şekilde ortaya çıkacak ve yeni adımlar adına gökyüzünün desteğini hissedeceğiz. Bilinçaltı yolculuğu, rüyalarımız canlanırken sezgilerimizin güçlendiğine şahit olacağız. Vizyonumuzu, bakış açımızı genişletecek ve yenileyeceğiz. İç sesimizin cevaplarıyla yüzleşeceğiz. Bu durumda fark etmediğimiz tüm ayrıntılar aydınlanacak ve farkındalığımız artacak.

Balık koşulsuz sevgidir. Merhametlidir. Gölge yanı kurban psikolojisindedir. Kanmaya ve kandırılmaya meyil gösterebilir. Duygusal hassasiyetimiz önümüzdeki 1 ay boyunca artacaktır. Gözyaşlarıyla ruhumuz arınabilir. Maneviyat, yardımseverlik, paylaşım duyguları yükselirken, duygusal birlikteliklerde sorunları çözmek, karşılıklı konuşmak ve anlaşılır bir dille ifade yeteneği önem kazanacaktır. Spritüel ve ruhsal çalışmalar adına şifalanma yaşanabilir. Yaratıcılık yetenekler, sanatsal konular bu dönem hayli öne çıkacaktır.



25 Şubat Perşembe günü Venüs'ün de Balık burcuna geçmesiyle yeni ilişkiler, romantik paylaşımlar artacaktır. Venüs Güzelliği, aşkı, sevgiyi, kadını, değer duygumuzu anlatır. Neye değer verdiğimizi, nelerden hoşlandığımızı tanımlar. İlişkileri mercek altına alır. Venüs Balık burcunda güçlüdür ve mutludur. Yeni aşklar bir çırpıda başlayabilir. Balık burcu vefayı, fedakarlığı anlattığından süregelen ilişkilerde sorunlar varsa çözmek adına yeni kararlar verilebilir. Tabii burada kurban rolüne girmemeye özen gösterilmelidir. Çünkü Balık gerçeği maskeler ve kimi zaman örter. O yüzdendir ki mantık dışı her davranış aslında risk temsil eder.

Venüs dış görünüşümüzü de temsil ettiğinden, Balık burcunda yüceldiği için estetik, güzellik, kişisel bakımlar, imaj değişikliği yapmak isteyenler adına değerlendirilmesi gereken zamanlar diyebiliriz. Hayattan daha keyif almak isteyeceğiz ki, bu da cüzdanımıza yansıyabilir, harcamalar artabilir.

Çevremizden destek, iş birlikleri, güç birlikleri öne çıkarken, ticari ve maddi konularda yeni başlangıçlar ve sürprizli fırsatlar meydana gelebilir. Venüs Balık'ta ilhamdır, şanstır, uyumdur.



MERKÜR RETROSU BUGÜN BİTİYOR

Şubat ayında gökyüzündeki Kova dizilimindeki gezegenlerle birlikte Merkür'ün de Kova burcunda geri hareketi bizleri fazlasıyla zorladı. Merkür retro'sunun bitimi, Güneş ve Venüs'ün Balık burcuna geçmesi, iletişim problemlerinin, yanlış anlaşılmaların artık düzeleceğinin habercisi. Hayatımızda hızlanma enerjisi başlıyor. Kendimizi daha rahat ifade etmeye başlayabiliriz. Alım, satım, anlaşmalar, yeni iş başlangıçları konusunda daha rahat davranılabilir.

Sosyal medya, pazarlama, tanıtım, reklam gibi duyurular düşünüyorsanız destek alabilirsiniz. Ticari ve iletişim anlamında geciken, ertelenen, aksayan ne varsa toparlanma etkisi başlıyor. Özellikle Mars'ın İkizler burcuna geçişiyle birlikte üzerimizdeki sert enerjileri biraz olsun atmış olacağız. 27 Şubat Dolunay'ına doğru gidiyorken beslenme ve sağlık konularına özen göstermek, vücuttaki ödeme yol açacak tuz, kahve ve alkol tüketimine dikkat etmek gerekiyor.

Mutlu haftalar.