18 Temmuz – 11 Ağustos Venüs Yengeç burcunda: Sonuca varmak için aceleye gerek yok

13 Temmuz’da yaşadığımız Oğlak Dolunayının etkisini önümüzdeki 1 hafta boyunca hissetmeye devam edeceğiz. Sorumlulukların üzerimize yıkıldığı, kontrol dışı gelişmelerin yaşandığı, ruhsal ve fiziksel sağlığın endişe ve kuruntularla yükseldiği Plütonik etkilerle sarmalanmış günlerdeyiz.

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Astrolog Seyran Ataklı



Sınırlanma duygusu, gerginlik, beklenilen işlerde tıkanıklık ve buna bağlı yüklenen stres bugünlerde tetiklenebilir. Olayları büyütmemek, içe atmamak, duyguları bastırmamak, öfke patlamalarını bir parça minimuma indirebilir.

Plüto neticede uykudan uyandırır, eksikleri fark ettirir ancak bu geçişi yumuşak yapmaz. Dönüşüm enerjisidir. Sonuca varmak için aceleye gerek yoktur. Hiçbir şey hızlı gitmez, o sonuca giderken engeller görülebilir. Ciddiyet artar, neşe azalır kısacası. Mantıkla hareket etmek, biraz da esnek davranmak işleri kolaylaştırabilir. Oğlak sembolikleri disiplinle çalışmayı, yapmamız gerekenleri bir nizam içerisinde ele almamızı isteyecektir.

12. Ev vurgusu çoğu zaman arkadan dönen işler ve bunların ortaya çıkışıyla ilgilidir. Yüze gülüp arkadan kuyu kazan kişilerle, dedikodularla yüzleşip hayatımızda yararlı bir temizlik yapılabilir. Duygusal ilişkilerde tartışmaları dozunda tutmak, ısrarlı davranışlardan kaçınmak gerekmektedir. Mesleki konularda beklenmedik bitişler, görev değişimleri zorlayabilir. Eldeki paranın hesabı yapılmalı, büyük anlamsız harcamalardan kaçınılmalıdır.



Psikolojik olarak yorgunluk ve stresi içe atmak fiziksel sağlığa yansıyabilir. Bu tür danışmanlık ve terapi almak isteyen kişiler şifa bulabilir. Sağlıkta iskelet sistemi, bel, boyun ağrıları, özellikle dişler ve dizlerde hassasiyetler artabilir. Dünya çapında doğa olaylarında artış yaşanabilir. Yangınlar, pandemi rakamlarında artış, işsizlik ve enflasyondaki yükselişe karşı yeni düzenlemelerle karşılaşılabilir.

Halktan gizlenmiş bilgilerin ifşası, hapishaneler, mülteciler konusunda sıkıntılar görmek mümkün. Bir devlet büyüğünün sağlık sorunu ya da kaybı, suikast ve çocuklara yönelik taciz haberleri gündemi meşgul edebilir. Muhalefet partileri, belediye başkanları, hükümet yetkilileriyle ilgili konular öne çıkabilir.

Aşka bakış açımız, ilişkiden ne beklediğimiz, sevgiyi nasıl gösterdiğimizi simgeleyen Venüs, 18 Temmuz'da Yengeç burcuna geçiyor. 11 Ağustos'a kadar sevdiklerimize karşı koruyucu olduğumuz, sahiplendiğimiz, şefkat gösterdiğimiz, şefkat beklediğimiz bir dönem başlıyor. Aidiyet ve bağlılık arzusu güçlenirken; duygularımızı abartabilir, coşabiliriz. Sevmek ve sevilme ihtiyacımız artacaktır.



Anne, yuva, aile büyükleriyle daha fazla zaman geçirebilir, onların ihtiyaçlarını daha fazla gözetebiliriz. Çocuk sahibi olmak ve evlenmek için güzel bir zamandır. Çocuklarınız varsa onlarla güzel bağlar kurabilir, onların ihtiyaçlarına daha fazla yönelebilirsiniz. Vefakâr tanımı Yengeç burcuyla özdeşleşir, bu yüzden karşımızdaki kişilere karşı daha yumuşak, empati duygusuyla yaklaşabiliriz.

Geçmişi anmak, eski anıların canlanması söz konusu olabilir. Nostaljik bir dönemdir. Yaşanmışlıklar kıymetlidir. Eski arkadaşlarınızla buluşabilir, çocukluk anılarınızı tazeleyebilirsiniz. Evinizi güzelleştirmek isteyebilir, tadilat, tamirat yaptırabilir, dekorasyonunuzu değiştirebilirsiniz.

Para biriktirmek istiyor ama ‘beceremiyorum' diye dert yanıyorsanız bu süreci değerlendirebilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Eski filmler izlenebilir, aşk romanlarına rağbet artar. Duygusal ilişkilerde aşırı sahiplenmeden ötürü kıskançlık, alınganlık, endişeler yükselebilir ki, onun da ayarı dozunda olmalıdır.

Birbirimize yardım eli uzattığımız, sevdiklerimize sevildiklerini hissettirdiğimiz güzel günlere diyelim…

Mutlu haftalar…

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