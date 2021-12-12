19 Aralık 2021 – 29 Ocak 2022 Venüs Oğlak Retrosu: İlişkilerde sis perdesi kalkıyor

2021 yılına Venüs retrosuyla veda ederken, 2022 yılına da aynı retroyla başlamış olacağız. 41 gün sürecek küçük şans gezegeninin geri hareketi hayatı zorlaştıracak ve yavaşlatacak.

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Kelimeleri süsleyip püslemenin bir anlamı yok. Kasım – Mart arasındaki dönemin dünya ve kişisel hayatlar üzerinde bol sınavlı olduğunu her fırsatta yinelemek gerek.

Venüs retrosunu ve etkilerini anlamamız için Venüs'ün genel tanımını anlamamız gerekiyor. Güzellik, estetik, kişisel değer duygusu, sevgi, aşk, küçük şansları temsil eden Venüs, mutluluk, zevk aldığımız şeyler, sevgiyi gösterme biçimimizi simgeler. Kadınların doğum haritasında dişiliği nasıl ele aldığı, erkeklerin doğum haritasında kadında aradığı kişilik özelliklerini gösterir.

Venüs Oğlak burcunu sevmez ve burada rahat etmez. Oğlak burcunda soğuk ve katıdır. Kendine karşı güveni sınırlıdır, sevgi eksikliği taşır. Kendi kendini kısıtlayabilir. Emek sarf etmeden ödül gelmeyeceğinin bilincinde olmalıdır. İkili ilişkilerde garanticidir. Kendini güvende hissetmek ister. Maddi koşullara önem verir, materyalisttir. Burada Venüs'ün retro yapması duygusal ilişkilerde geçmiş konuların açılması, geçmiş eş ve sevgililerin geri dönüşleri, geçmiştekine şans vermeye dair tekliflerle karşılaşılabilir. Ancak Retrolar bu geri dönüşler için sakıncalı ve sınavlı durumları karşımıza getirir.



Her daim belirttiğimiz gibi Retro dönemi gelen sevgili, Retro bitimiyle geldiği gibi gidecektir. En belirgin etkisiyle duygusal ilişkilerde alma-verme dengesi sorgulanacak, kıskançlıklar artacak, yanlış anlaşılmalarla çiftler uyum sağlamakta zorlanacaktır. Gizlide kalan sırlar açığa çıkacak, sağlam olmayan ilişkiler deprem etkisiyle bitecektir. Kimi ortaklıkların, beraber çıktıkları yolda artık birbirlerine tahammül edemediği deneyimlenebilir.

“Yeterince seviliyor muyum? Yeterince güzel miyim? Değer görüyor muyum?” soruları devamlı sorulurken, evlilik, flört, ortaklık, arkadaşlık, sosyal çevre ilişkileri kayıplar getirebilir.

Yeni bir ilişkiye başlamak, evlilik kararı vermek, söz, nişan yapmak açısından uygun değildir. Estetik ameliyatlar, vücutta önemli değişimler, güzellik için müdahaleler yapılmamalıdır. Gayrimenkul alım satımlarında riskli adımlar atmadan doğru kararlar verilmelidir. Para piyasalarında borsada düşüş, mücevher, altının, dövizin artışı görülebilir. Finansal kayıplar adına dikkat edilmeli, büyük yatırımlardan uzak durmak gerekir.



Şubat sonuna kadar her köşe başında parayı konuşacağız. Sağlıkta Covid'in artışı, kapanmalar başlayabilir; aşı ve ilaçlarla ilgili yeniliklerle karşılaşabiliriz. Doğa olayları tetiklenebilir, dünya üzerinde volkanik patlamalar, heyelan ve toprak hareketleri meydana gelebilir. Ünlü kişilerin, politik figürlerin özel yaşamlarındaki konular öne çıkabilir.

Alacak –verecek, kredi, borçlar, bankalar gündeme gelirken, nakit parası bulunanlar bu dönemin en şanslı insanları olacaktır. Büyük şirketlerin iflasları, küçük şirketlerin kepenk indirmesi meydana gelebilir. Vergilerde artış, zamlar, işten çıkarılmalar, işsizlik oranlarında artış artabilir. 21 Aralık 2013- 1 Şubat 2014 arasında Venüs Oğlak burcunda retro yapmış olduğundan o dönemde kişisel hayatlarınızda yaşananlara göz atabilirsiniz. Aynı olmasa da benzer olaylar vuku bulabilir.

Doğum haritasında Venüs'ü Retro olanlar bu süreci daha rahat geçirecektir. Mantıkla, aklıselim davranışlardan şaşmayan, hayal dünyasında gezmeyen, kendini ve karşısındakini kandırmayan kişiler gökyüzünün yardım elini üzerinde hissedecektir.

Venüs Retro'sunun hayırlar getirmesini dilerim.

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