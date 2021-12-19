19 Aralık İkizler dolunayı: Alma mazlumun ahını

Bugün saat 07.35’de İkizler burcunun 27 derecesinde gerçekleşen Dolunay iletişimin, ifadenin, bilginin öne çıktığı bir 15 günü karşımıza getirecek. 2021’i Dolunay enerjisiyle bitiriyoruz.

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4 Aralık'ta meydana gelen Güneş tutulması bu Dolunay'da aktifleşirken, gökyüzünün etkileri yoğun. Venüs de bugün geri hareketine başlıyorken geçmişe dair konuları çözmek, vadesi dolmuş ilişkileri arkada bırakmak konusunda destekleneceğiz. 2022 için bu Dolunay bir parça umut vadedebilir.

Güneş Yay burcunda, Ay İkizler burcundayken yeni bilgiler, ufkumuzu genişletmek, bakış açımızı değiştirmek, motivasyonumuzu yükseltmek ve ilgi duyduğumuz alanları zenginleştirmek adına şanslı imkânları önümüze getirebilir. Güneş 27 derecede galaktik merkezdedir. Tüm iletişimin artması, bilgi paylaşımı, öğrendiklerimiz, merak ettiklerimiz bir yana; dedikodu, yalan dolan bilgiler, iftiralara dikkat etmek gerekir.

İkizler burcunun yöneticisi Merkür'ün Chiron karesi gelecek kaygısı, maddi konular, iş yükü, sorumluklar ve bununla gelen endişe dalgalarını yayabilir. Verilen ancak tutulmamış sözlerin hak arayışı ortaya çıkabilir.



Şikâyet ettiğiniz her konuyu ele alarak geride bırakma zamanı. Venüs retroya Plüto kavuşumuyla başlıyor. Değer duygusu, hayattan aldığımız keyif ve tatmin duygusundaki marazlar Ocak sonuna kadar bizi etkisi altına alacak. Empati duygusundan yoksun olabiliriz.

Kişisel ve duygusal güvenlik mücadelesi, depresif psikolojiyi ortaya çıkartabilir. Sallantıda olan ilişkilerin çıkmaza girerek bitişe gitmesi mümkündür. Bir aşk ya da evlilik. “Kendinizi ne için feda ettiniz?” “İlişkinize ne kadar emek verdiniz?” sorgulanacaktır. Duygusal ilişkilerde beklentileri en üst seviyeye taşımadan gergin enerjilerden uzak durun; kıskançlık, manipülasyon, güç savaşları yerine yapıcı olmaya çalışın. Aşırı sahiplenme ve kaygıyla dolu birlikteliklere, gizlide kalmış sırlara bu Dolunay ışık tutuyor.

Halının altına süpürdüğünüz sorunların temizliği sizi korkutmasın. İçinize atmayın, konuşun, paylaşın. İkizler Dolunay'ının hakkını vererek dürüst ve açık iletişim tarzını sonuna kadar kullanın. Cesaret gösteremediğiniz tüm konuları ele alın.

İkizler Dolunayı işbirliklerinin, sosyalleşmenin, anlaşmaların, yeni planların, hayata üst perdeden bakmanın pozitif etkilerini gösterirken, ticari ilişkileri güçlendirmek için şanslı etkiler sunabilir. Pazarlama, satış, sosyal medya, eğitim konuları hız kazanabilir. El yeteneklerini kullanarak kazanç sağlayan kişilere fırsatlar getirebilir. Konu dönüp dolaşıp Venüs retrosu'nun çelme takmasına geliyor. Tüm yenilikler için mantıklı ve yavaş karar alın.

Ay İkizler burcunda bizi değişken, asabi huzursuz bir ruh haline sokabilir. Sağlıkta akciğerler, sinir sistemi, omuzlar hassaslaşacaktır.



TÜRKİYE DOLUNAY'DAN NASIL ETKİLENECEK?

Dünyada neler olup bittiğini sorgulamak, bunu paylaşmak isterken, ülkemiz açısından 12. Evde gerçekleşen Dolunay, öngörülemeyen olayları, sağlık, işçi, memur kesimin zorlu durumları, ekonomi, ithalat-ihracat konularını tetikleyebilir. Saklanmış ve gizlide olan bilgiler açığa çıkarak medyada yankı uyandırabilir.

12. ev hapishaneleri, hastaneleri temsil ettiğinden tutuklu kişilerle ilgili önemli kararlar alınabilir. Toplumsal olarak ülkeler arası ilişkiler, yasal mevzular, hukuksal konularda adalet arayışları sesleri yükseltebilir. Halkın refahı anlamında zorlu bir dönemdeyiz ve gittikçe içe döneceğiz. Venüs retrosu maddi konular, döviz, altın, kripto paralarla ilgili yükselişleri gösterirken, finansal şirketlerde zorlanmalar, büyük şirket iflasları ortaya çıkabilir.

Kasım ayıyla başlayan sert enerjiler, Aralık ve Ocak'ta da göksel sembolikler açısından hayli hareketli. İkizler Dolunayıyla her kafadan bir ses çıkacak,

Uranüs- Satürn karesi, yenilik ve özgürlük arayışıyla, sınırlamaların kavgasını bir kez daha ortaya çıkartacak,

Venüs retrosuyla sevgi alışverişi sorgulanacak. 30 Ocak'a kadar temkinli adımlar atalım.

Mutlu Pazarlar..

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