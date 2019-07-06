19:00’a dikkat: Bir senelik kaderimizin yazıldığı gün!

Bugün yani 6 Temmuz günü oldukça önemli ve özel bir gün! Her sene Güneş ve Sirius yıldızının yan yana gelmesi 'kaderin yazıldığı' gün olarak bilinir. Bilgiye göre bugün tüm canlıların bir senelik kaderlerinin yazılacağı zamandır...

Bugün yani 6 Temmuz günleri oldukça önem ve özel bir gün. Çünkü bilgiye göre bugün tüm canlıların bir senelik kaderlerinin yazılacağı zamandır. Bunun nedeni ise 14 derece Yengeç burcunda Güneş ve Sirius yıldızının yan yana gelecek olmasıdır. Her sene Güneş ve Sirius yıldızının yan yana gelmesi “kaderin yazıldığı” gün olarak bilinir.

Sirius yıldızı bir çok medeniyette, ezoterik ve okült bilgiler içinde en önemli yıldızlardan biridir. Kuran-ı Kerim'de adı Necm Suresinde Şi'ra yıldızı olarak geçer. Üzerine birçok mitolojik hikayenin yazılmasının yanı sıra, eski mısır medeniyetinin en çok değer verdiği, özellikle gözlemleyip takip ettikleri yıldızdır. Sirius yıldızının ilk gözlenmesi ortalama 2000 yıl önce eski Roma İmparatorluğu dönemine denk gelir. Sirius'un ilk gözlemlendiği dönem aşırı sıcakların olmasından kaynaklı “Köpek Günleri” adlandırılırlar ve bu günümüze kadar gelmiştir. “Köpek terleten sıcakları“ deyimiyle veya Amerikalıların “Dog Day Afternoon” deyimi yine buradan gelmektedir. Yine Romalılar bu dönemde buğdayları hasta olmasın, ekinlerin bereketi artsın diye “Köpek” kurban ederlerdi. Sirius yıldızı aşırı sıcaklar ve yangınlarla ve Mısır Medeniyeti etkisi ile de sel ve su taşkınlarına işaret etmektedir.

Yine Çinlilerin köpekleri katlettikleri festival yine bu yıldız ile ilişkilidir. Zira Çinliler bu yıldızdan nefret ederler. Peki öncelikle bu “Köpek” adlandırılması nereden gelmektedir? Gökyüzünde Yengeç burcu Canis Major (Büyük Köpek) takım yıldızı ve Canis Minor (Küçük Köpek) takım yıldızlarından oluşur ve semboliğinde ki bu “Köpek” ismi takım yıldızlarının isimlerinden gelmektedir. Sirius yıldızı 14 derece Yengeç burcunda yer almaktadır ve Güneş'in her sene 14 derece Yengeç burcuna gelip en sıcak günleri (Soltis) başlatması ile birlikte aslında yaz tam anlamıyla başlamış olur. Sirius sadece Kuran-ı Kerimde adı geçen bir yıldız olmasından dolayı kutsal değil, Eski Mısır medeniyetinin Keops-Kefren-Mikerinos piramitlerini bile bu yıldızı gözlemleyebilecek şekilde inşa edilmesinden dolayı da ayrıca kutsal bir yıldızdır. Tabii bunun yanı sıra Mısır’daki bir çok piramidin içinde bu yıldızın sembolüne rastlanır sıkça. 5 köşeli yıldız ve yarım daire iç içe. Eski Mısır'da bu yıldızın önemi aslında her sene Güneş/Sirius'un yan yana gelmesi ile birlikte Nil Nehri'nin taştığını fark etmişlerdir. Veya Sirius yıldızının puslu gözlemlendiği senelerde ise veba gibi salgın hastalıklarının ortaya çıktına şahit olmuşlar. Hatta Mısırlılar takvimlerinin Sirius'un doğuşuna göre düzenlemişlerdir. Eski Yunanlılar, Sirius'un bu kaybolduğu dönemden sonra tekrar gökyüzünde belirmesinin sıcak ve kurak yazı haber verdiğine inanırlar ve ayrıca bunun canlılar üzerinde bitkileri solduran, erkekleri güçsüzleştiren, kadınları tahrik eden birtakım etkileri olduğunu sanarak kaygılanırlardı.

Sirius parlaklık bakımından da gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Sirius'un Hint mitolojisindeki hikayesine baktığımızda ise “Cennetin Kapısı” ve bu kapıya ulaşmaya çalışan farklı yeteneklere sahip 4 kardeş karşımıza çıkar. Bu 4 kardeşten sadece yanında evcil köpeğini taşıyan Cennetin Kapısına ulaşabilmiştir.

Bugün Güneş ve Sirius'un birlikteliği ile hepimiz için yeni bir senelik kaderler yazılacak. Umarım hepinizin kaderinin parladığı güzel bir dönem geçirirsiniz.

Dinçer Güner