2 Mart Balık Yeniayı: Vicdanlara sesleniyorum

2 Mart Çarşamba günü saat 20.34’de Balık burcunda Yeniayı karşılayacağız. Ocak ve Şubat aylarındaki zorlu Yeniay ve Dolunayların ardından Jüpiter etkisiyle Balık Yeniayı bir parça nefes aldıracak.

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Jüpiter 14° bereket, bolluk, destek enerjilerini üzerimize serpiştirirken, Mars, Plüto, Venüs'ün el ele dizilimi ve Merkür-Satürn kavuşumu görünümde olumlu olsa da diğer etkilerle biraz karmaşık..

Balık burcuyla hedeflerimiz, ideallerimiz öne çıkarken, hayatlarımızda kariyer adına radikal kararlar alacağız. Duygusal hissedeceğiz, duygusal olacağız. Akışa teslim olacağız. Tüm insanlığı ilgilendiren konulara tanıklık edeceğiz. İç dünyamız öne çıkarken, gerek iş, gerek özel hayat, gerekse yaşamın anlamı açısından kendimize döneceğiz, kendimizi dinleyeceğiz. Dernekler, yardım kuruluşları, vakıflar, insanlığa yardım kisvesi altında Mart ayı boyunca öne çıkacak.

Bireysel olarak Venüs'ün Satürn ve Mars arasına sıkışması önemli başlangıçlar ve sonlanmaları getirebilir. Neptün de Yeniaya eşlik ederken konsantrasyon eksikliğine, yanlış kararlara, dalgınlığa, kanma ve kandırılmaya karşı uyaracak. Önemli konular karşısında belirsizlikler yaşayabiliriz. Jüpiter de büyütmek kadar abartmayı da temsil ettiğinden bağımlılıklara, aldanma ve aldatılmalara, bir şeyi gözümüzde gereğinden fazla büyütmeye karşı temkinli olmalıyız.

RUH HALİMİZ BİR PARÇA BULANIK OLABİLİR

İlişkilerde kurban psikolojisine, depresif etkilere dikkat etmek gerekiyor. 6. evde meydana gelecek Yeniay hem bedensel, hem ruhsal sağlığa vurgu yaparken, ihtiyacımız olan iyileşmeleri öne çıkartacaktır. Kronik bir rahatsızlığın tedavisi için bu Yeniaydan fayda sağlayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için güzel haberler gelebilir.

Bu süreçte emek sarf etmek, sorumluluk almak, kariyerde, çalışma koşullarında fedakârlık konuları sıkça gündeme gelecek. Hizmet almak, hizmet etmek konuları öne çıkacak.



Yardımlaşmak, affetmek, bağışlamak, barışmak, maneviyat etkileri güçlenecek. Yalnız kalmak, olayları bir parça oluruna bırakmak, sakinleşmek isteğimiz artacak. Önümüzdeki 15 gün boyunca kendinize dönün ve gözlemleyin derim. Çevremize karşı empati duygusu yükselebilir, daha anlayışlı olabiliririz. Rüyalarımız aktifleşebilir, sezgilerimiz yükselebilir. Ruhsal, meditatif, spritüel eğitimlere katılabiliriz. İlham ve yaratıcılığın artmasıyla, yeteneklerini ortaya koyan kişiler için alkış, ödül ve başarı gelebilir.

Yardıma ihtiyacı olan kişilere karşı duyarlılığımız artacaktır. Sadece kendimizi değil, başkalarını da düşüneceğimiz için şefkat duygumuz yükselecek. Vicdanlı olacağız, empati yapacağız. Neptün'ün sisli ve puslu enerjisi burada devreye girerken, plan ve programlı hareket etmeyi unutmayalım. Neptün 10 Mart'tan sonra daha da yoğun şekilde etkisini göstereceğinden gerçekçi yaklaşımdan vazgeçmemek gerek. Aşırı hayalperestlik yanılgılara sebep olabilir.

Venüs, Mars, Plüto Yeniay sırasında kavuşum halindeyken otorite figürleri, maddi konular, kariyer hayatımızda belirleyici koşulları meydana getirebilir. Ülkemizin 4. evi yoğun etki alırken toprak bütünlüğü, güvenlik konularına vurgu yapacaktır. Bireysel ilişkilerde güç teması, şiddet, manipülatif tartışmalar tetiklenebilir. Plüto kavuşumu ilişkilerde keskin biçimde kadersel değişimleri karşımıza çıkartabilir, gücü elimizde tuttuğumuz hissini uyandırabilir.



RUSYA MARS RETROSUYLA GÜCÜNÜ ORTAYA KOYACAK

Balık Yeniayı aşırı yağışları, buna bağlı selleri ortaya çıkartırken, sıvılar, gazlar, denizler, Mars-Neptün açısıyla zehirlenmeleri meydana getirebilir. Bazı yerlerde toprak hareketleri yaşanabilir. 6. evdeki bir Yeniay sağlık çalışanlarını hak arayışlarına itebilir, seslerini yükseltebilir. Hapishanedeki tutuklularla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Önümüzdeki günler astrolojik olarak sıcak gelişmelere gebe. Özellikle Mayıs ayı, tutulma etkisiyle çok önemli. Ülke olarak ekonomik çalkantıların devam edeceğini, tablonun daha vahim boyutlara çıkabileceğini söylemek mümkün. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam edecek gibi görünüyor. Yaz dönemi uzlaşma arayışları içinde olunsa da sonbahar itibariyle özellikle Mars'ın retroya başlayacağı 30 Ekim ve sonrasındaki dönemde saldırıların yeniden hareketlenmesi gündeme gelebilir.

Son olarak, dört bir yanım bu dönem kilo vermek, özel beslenme programı almak, detoksa gitmek isteyen kişilerle dolu. Gelin bu kararınızdan Başak Dolunayına kadar vazgeçin. Balık Yeniayıyla vücut ödem yapacak, ‘su içsem yaradı' sözleri havada uçuşacaktır. Balık Yeniayı keyfe düşkünlük, rahatlık ve tembellik ihtiyacını arttırır.

Bu dönem içinize dönün, içsel dengenizi kurun, dinlenin, dinleyin. Ölmüşlerinizi, kaybettiklerinizi ziyarete gidin. Bol sıvı tüketin, gönlü hoş eden filmler izleyin, hafif yürüyüşler yapın.

Yeniayın hayırlar getirmesini dilerim.

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