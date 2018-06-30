2 Temmuz haftasının gökyüzü raporu

Bu hafta gökyüzü oldukça hareketli! Duygusal olarak hassas olacağınız bir hafta olacak. Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

Hafta boyunca spiritüel yeteneklerin artacağı, duygusal olarak hassas, yaratıcılıkta zirve yapacağımız bir hafta bizleri bekliyor.

– Öncelikle Güneş ile Neptün arasında uyumlu görünüm sayesinde mistik, psişik yeteneklerin artacağı, terapilerin çok iyi geleceği, etrafımızdaki insanlara yardımlar edeceğimiz, denizlere açılmak, deniz yolculukları yapmak, su ile ilgili işlerle ilgilenmek, deniz kenarı yerlerde zaman geçirmek için çok idealdir. İçsel huzur ve dengemizi daha rahat bir şekilde bulabileceğiz. Özellikle Yengeç, Balık ve yükselen burcu bu olanlar için özellikle, kariyer hedeflerine çok daha yaratıcı ve sezgilerini kullanarak daha rahat ulaşabilirler, yardımlar alabilirler.

– Güneş ile Jüpiter arasındaki uyumlu kontak ile de fırsatlar, şans, para ile ilgili konular, eğitim, ticaret, yabancılarla yapılan her türlü işlerle ilgili hayat türlü türlü fırsatları önümüze sürecektir. İş başvuruları yapmak, toplantılar organize etmek, yatırımlar yapmak için güzel bir hafta. Özellikle Akrep, Yengeç ve yükselen burcu bu olanlar için maddi ve kariyer fırsatları söz konusu.

– Merkür ile Kuzey Ay düğümü arasındaki olumlu kontak ile de bir şeylere imza atmak, karar verip harekete geçmek, seyahate çıkmak, yeni kitaplar almak, yeni eğitimlere başlamak, elektronik aletler almak için harikadır. Özellikle Aslan, Kova ve yükselen burcu bu olanlar için.

– Merkür ile Mars arasındaki zorlayıcı görünüm ile de özellikle Cuma ve Cumartesi günü biraz sinirli, agresif olabilir, kazalara, çarpmalara yatkın olabiliriz. Bu iki gün bir şeylere karar vermeyin, imza atmayın, ağız dalaşlarından uzak durun.