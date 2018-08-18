20 Ağustos haftasının gökyüzü raporu

Bu hafta gökyüzünde yok yok! En önemli gökyüzü olayı ise Balık burcunda Dolunay meydana gelmesi olacak. Peki bu gökyüzü olayları neler ve en çok hangi burç ve yükselen burçlar etkilenecek? Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

– Bu hafta itibari ile hep beraber detoks kampına giriyoruz. Hayatımızda fazla olan ne varsa atma zamanı! Fazla eşya, fazla kilo, fazla insan her ne varsa! Zira Güneş Başak burcuna geçerek, sadeleşme ve gerekli olanları sadece hayatımızda tutma konusunda uyarılarda bulunmakta. Özellikle de Başak ve yükselen Başaklar için en verimli ve en faydalı dönem başlıyor.

– Meydana gelecek olan Dolunay ile birlikte çok daha duygusal, hassas, yaratıcı, yardımsever ve biraz da alıngan olacağız. Özellikle Balık ve yükselen Balıklar hafta boyunca en alıngan olacak burçlar.

– Güneş ile Uranüs arasındaki dinamik açı sayesinde ise özellikle Boğa ve yükselen Boğalar hafta boyunca en kolay risk alabilecek olan burçlar olarak ön plana çıkıyor.

– Venüs ile Plüton arasındaki gergin görünüm ile de aşk konusunda en çok tehlike çanlarının çaldığı burçlar ise Terazi, Koç, Oğlak, Yengeç ve yükselen burcu bu olanlar. İlişkilerde güç çekişmelerine girmemelerinde fayda var.

– Güneş ile Satürn arasındaki uyumlu görünüm sayesinde ise hafta boyunca kariyer konusunda en istikrarlı ve sağlam adımlar atacaklar olanlar ise Aslan ve yükselen Aslanlar olacak. Diğer yandan Dolunay etkisi ile kariyer konusunda en kafası karışık olanlar ise İkizler ve yükselen İkizler olacak, oldukça dikkat etmeleri gerek.

– Aşk konusunda ise en şanslı olacak olanlar ise Dolunay sayesinde Akrep ve yükselen Akrepler olacak. Eros oklarını sizler için harcıyor bu hafta.

– Hafta boyunca en çok öfkesine hakim olması gereken ise Yay ve yükselen Yaylar olacak. Sağlık konusunda bünyeleri en zayıf olanlar ise Kova ve yükselen Kovalar olacak.