20 Ekim Koç Dolunayı: Öngörülmez olaylar, kazalar ve ifşalara dikkat!

20 Ekim Çarşamba günü saat 17.57’de Koç burcunda Dolunay’ı karşılayacağız. Plüto’nun Mars baskılı Dolunay’a tkare açı yaptığını düşünürsek harekete geçmek, tamamlamak, sonuçlandırmak kimi zaman bunu sert bitişler şeklinde ortaya çıkartan etkilerle karşılaşacağız.

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Bugün itibariyle etkileri başlayan Marsiyen Dolunay önümüzdeki 15 günü yüklü şekilde etkisi altına alacak. Büyük değişimlere hazır olmak gerek. Hedeflerimizi, onlara ulaşmak için ne yapıp ne yapmadığımızı sorgulatacak bir Dolunay bu.. Hayatımızın her alanında gerçeklik kontrolü yapacak.

Bireysellik vurgusu öne çıkacağından ‘her şeyi yapabilirim' duygusuyla bodoslama davranışlara karşı temkinli olmalıyız. Amaçlarımızı sorgulayacağız, risk almaya istekli olacağız. Kendimizi daha öfkeli, çözümsüz ve zaman zaman baskı altında hissedeceğiz.

Koç burcu aceleci, çoğunlukla düşünmeden fevri hareket etmekle temsil edilir. Tavrımızı ve dilimizi sertleştirebilir ve ani çıkışlarla köprüleri yıkabiliriz. Karşımızdaki kişinin isteklerine, arzularına boyun eğen, öncelik olarak karşımızdakini düşünen bir yapıya veda edeceğiz. Belirsizlikler netleşiyor derken bunun yumuşak kıvamda olacağına düşünmeyelim. Hararetli, sert, aşırı tepkiyle yaklaşıp aşırı tepkiyle karşılaşabiliriz. Dolunaylar iç dünyamızı etkileyen, içinde yoğun ve karmaşık enerjiler barındıran evrelerdir. Ancak Koç Dolunayı duygusal fırtınaları dışa vururken, tahammülsüzlük ve mücadele edilen konularda sabredemeyeceğimizi gösterecektir.



Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının 24- 28 dereceleri arasında Güneş, Ay, yükselen ve kişisel gezegenleri olanlar için Dolunay mücadele, sorumluluklar ve kontrol dışı gelişmeleri meydana getirebilir.

Koç- Terazi aksı ilişkileri başrolde etki ederken, ben ve biz kavgası, ego savaşları, tartışma ve gerginlikleri ortaya çıkartabilir. Sorunlu birlikteliklerde ani bitişler, sorunların iyice yüzeye çıkması vuku bulabilir. İlişkilerde gizli konuları saklanan sırların ortaya çıkması, kıskançlık ve yüksek ölçüde takıntılar ve şüpheler rahatsızlık yaratabilir. Israrla sorulan sorular karşı tarafın bam teline basabilir. Etrafınızda hırstan gözü dönmüş, kavga çıkarmaya yer arayan pek çok insan görebilirsiniz. Aşk ilişkileri kadar finansal konulardan dolayı ilişkilerin çıkmaza girdiği deneyimler yaşanabilir. Krizlere açık bir sürece girdiğimizi belirtmek gerek.

Sağlıkta baş bölgesi, migren atakları, ateşli rahatsızlıklar, vertigo, kazalar, kesikler, yaralanmalar, bel bölgesi, böbrekler, şeker rahatsızlıkları idrar yolu enfeksiyonları, üreme organlarında bazı hassasiyetler meydana gelebilir.



Ülkemizde meclis, belediyeler, politik konular, yasalar öne çıkacaktır. Diplomatik ilişkilerde anlaşmazlıklar, açık düşmanlıklar, askeri operasyonlar, doğal afetler özellikle toprak hareketleri tetiklenebilir. Para piyasalarında dövizde ani iniş ve çıkışlar yaşanabilir. Dünyada volkanik olaylar, Şiddetli fırtınalar, yangınlar hareketlenebilir. Mars-Plüto karesi kadınlara yönelik taciz, psikolojik ve fiziksel şiddet, rekabet konularını ortaya çıkartabilir.

Jüpiter ve Satürn ile birlikte, bizi iletişim sorunlarıyla boğuşturan Merkür retrosu bu hafta bitiyor. Durmuş, tıkanmış her konuda hız kazanacağımızı söyleyebiliriz. Bu dönemde yapılacak en doğru hareket olayları sakince ele almak, kızgın sobaya odun atmamak ve aceleden kaçınmak olacaktır.

Dolunay tozu dumana katacak enerjiye sahip olsa da nelerden kurtulmak istiyorsunuz, yeni bir sayfa açmak için nelere ihtiyacınız var, bunu sorgulayalım. Cesaret ve değişim enerjilerini doğru kullanalım. Farklı yollara çıkmak yerine yerimizde saymayalım, bahaneler üretmeyelim.

Koç Dolunayı’nın hayırlar getirmesini dilerim.