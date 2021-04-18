20 Nisan Güneş Boğa burcunda: Sahip olmak mı ait olmak mı?

Çevremizdeki, hayatımızdaki olay ve durumlara karşı daha gerçekçi ve somut şekilde bakarken, Merkür'ünde Boğa burcuna geçişiyle gökyüzünde önümüzdeki 1 ay, düzen, konfor, paramıza ve kazancımıza dair güven ihtiyacımız artacaktır.

Boğa burcu sebat ve sabırlı olmakla temsil edilir. Sağlamlık sever. Geçtiğimiz ay Koç burcunun ani ve riskli hareketlerinden uzaklaşarak, artık sağlam adımlar atmanın önemine işaret edecektir. İkili ilişkilerde, arkadaşlıklarda, ortaklıklarda, özellikle yeni başlayan duygusal ilişkiler bu dönem daha kalıcı duygular taşıyacaktır. Yalnız ait olmakla sahip olmak duyguları arasında karışım yaşanabilir. Mülkiyeti elinde tutma arzusu karşı tarafa yapılan baskıyla sıkıntı yaratabilir, buna dikkat edelim. Finansal kaynaklarımız, yatırımlarımız, gelir giderimiz, nereye ne harcadığımızın hesabını yapacağımız bir döneme adım atacağız.

Diğer yandan Boğa burcu keyfe düşkünlük, tembellik, lüks ihtiyacını da temsil ettiğinden kimileri parasını elde tutup, birikime başlarken, kimileri içinse harcamalar artacak cüzdanlar boşalacaktır.



Boğa burcu topraktır. Toprakla ilgili yatırımlar yapmak için güzel bir dönem olabilir. Bu dönem iştah açılır, tatlıya ve karbonhidrata düşkünlük artabilir. Rejim yapmak zorlaşabilir. Sanatsal yetenekler, yaratıcı işlerle uğraşan kişiler, el emeği sergileyenler adına şanslı bir dönemdir. Venüs'ün de Boğa burcu transiti devam ediyorken, estetik, güzellik, kişisel bakım konuları, fiziksel değişim arzusu meydana gelebilir. (Burada Yükselen Yay ve Yükselen İkizler burcunu saf dışı bırakıyorum çünkü onlar için doğru bir zaman değil.)

21-26 NİSAN VENÜS- MERKÜR/ URANÜS KAVUŞUMU

Önümüzdeki haftanın önemli gökyüzü görünümleri Venüs'ün ve Merkür'ün elektrikli Uranüs'le kavuşum enerjileri gerçekleşecek. İlişkilerde beklenmedik ayrılıklar, tartışmalar, anlaşmazlıklar, ani kararlar, sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bırakmak istemediğimiz ne varsa Uranüs hortum gibi dönüştürme rüzgarını estirebilir. Harcamalar artabilir. Öyle ki para elinize gelir ve siz anlamadan gidiverir. Para konularında sorunlar, tıkanıklar meydana gelebilir. Spekülatif piyasalarla ilgili ani iniş ve çıkışlarla karşılaşabiliriz.



Venüs- Uranüs etkileşimi, ani başlayan, sıra dışı bir aşkı da karşınıza getirebilir. Dikkatli olmak gerek çünkü Uranüs'le gelen Uranüs'le gider. Yani sürpriz durumlar, ani bitişlere neden olabilir. İletişimde sıkıntılar, arkadaş ve dostlarınızla ilgili beklenmedik yüzleşmelerle de karşılaşabilirsiniz.

Adımlarınızın huzur ve sağlamlığa doğru yol almasını dilerim.

