20 Ocak – 18 Şubat Güneş Kova burcunda: Kemerlerinizi bağlayın

Bireysel olarak duygusal ve fiziksel önemli değişimlere başlarken, bu yeniliklerin olması için bazı bitişlerin olacağını da kabullenmemiz gerekiyor. Geçmişle gelecek arasında muhasebe yaparken, kadersel olaylar, müdahale edilemeyecek durumlarla karşılaşabiliriz.

Hem maddi hem manevi anlamda emin olduğumuz konular, değişimle güvenlik arzusu arasında sıkışarak yalpalanmamıza neden olabilir. Eyvah! deyip konuyu hemen kötüye yormak gerekmez; olacak olan sizi ileriye taşımak için gerekli rüzgârı yaşamınıza getirmesidir. Akışta kalmak, baskıları hemen def etmeye çalışmayıp biraz olduğu gibi kabul etmek yararımıza olacaktır.

Yeniayın ardından yaşanan Kova burcundaki gezegen yığılımı artık kış döneminin işaretçisi. Sert bir kış nihayet kapımızda.



Sert esen hava sadece hava koşullarında değil, global anlamda da ortaya çıkmaya hazır. Otorite konumundaki kişileri, politik figürleri, yöneticiler ve liderleri, bununla birlikte söylemlerini bu süreçte fazlasıyla konuşabiliriz.

20 Ocak'ta Güneş'in Kova burcuna geçişiyle birlikte Jüpiter, Satürn ve Merkür'le sırasıyla kavuşumu 24-25- 26 Ocak tarihlerine özellikle vurgu yapıyor. Ayrıca 20 Ocak Uranüs- Mars kavuşumunun gerçekleşeceği tarih olarak karşımıza çıkıyor. Hamal sabit yıldızı da devrede. Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmıştım, Amerika‘da çıkan olaylar göksel semboliklerin diliyle bitmiş değil. Yemin töreni ve sonrası isyankar, yenilikçi enerjiler şaha kalkabilir.

Kova stelyumu (dizilimi) zaten global anlamda özgüven patlamasıyla özgürlükçü davranışları ortaya çıkartacaktır. Bu durum halkın var olan sisteme karşı çıkması, halkın sokağa dökülmesi, çeşitli eylemler şeklinde kendini gösterebilir. Polis, askeri müdahaleler söz konusu olabilir. Şiddet, ölüm, suikastlar gündeme gelebilir, devlet düzenlerinde değişimler ortaya çıkabilir.



Ülkemizde muhalefetin söylemlerini, belediyelerle ilgili konuların tartışılmasına şahit olabiliriz. Açık düşmanlıklar, diplomatik sıkıntılar, hukuksal konularda değişimler ortaya çıkabilir. Ekonomik sistemlerde, para piyasalarında büyük dalgalanmalar yaşanırken, büyük şirketlerin iflasları ön plana çıkabilir. Depremler adına dünya üzerinde riskli bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Toprak hareketleri gökyüzünün diliyle büyük risk taşıyor.

Stresli ve krizlerle dolu bir süreçteyiz. Ancak güç, krizlerle başa çıktıkça zaferini kanıtlayacaktır.

OCAK SONUNA KADAR DİKKAT!

Ocak sonuna kadar ikili ilişkilerde beklentileri minimum seviyede tutmak gerekiyor. İsteklerinizin gerçekleşmesi için tutturmayın. Venüs ve Mars'ın sevmediği burçlardaki yolculuğu devam ederken duygusal ilişkilerde ayrılıklar meydana gelebilir. Eski konuların açılması, iyileşmeye yüz tutmuş yaraları yeniden kanatabilir. Önümüzdeki 2 hafta boyunca sakin hareket etmek gerekiyor. Kazalara karşı temkinli olun.

Sağlık ve huzur dilerim.