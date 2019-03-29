2019 yerel seçim analizi

Pazar günü her sene olduğu gibi yeni bir seçim var. Ünlü astrolog Dinçer Güner 2019 yerel seçimlerinin astrolojik açıdan değerlendirmesini kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Merhaba Herkese;

Bu Pazar günü her sene olduğu gibi yine bir seçim var. Bu seferki yerel seçim ama genel seçim havasında geçiyor süreç. Genel seçim olduğunda tam olarak partiler bazında karşılaştırmalar yaparak kimin iktidar olacağını ve bu sürecin nasıl geçeceğini, astrolojik göstergelerle atmosferi analiz etmek oldukça kolay.

Ama iş yerel seçime geldiğinde ne yazık ki bu pek mümkün değil, tüm illerin belediye başkan adayları, muhtar adaylar derken bir sürü değişken demek bu da ve analizi de zorlaştırıyor. Bu yüzden seçim gününün haritasını Türkiye haritası üzerinden değerlendirerek ortalama bir sonuca ulaşmaya çalışacağım. Astrolojik ülke haritalarında 10.ev iktidarı, 4. ev ise muhalefete işaret eder. Yani buradan yola çıkarak haritada muhalefeti Başak (Merkür) iktidarı ise Balık (Jüpiter – Neptün) sembolize etmekte. Seçim günü 31 Mart gökyüzü haritasında Merkür ve Jüpiter'in konumları ve yaptığı etkileşimler ve de Başak – Balık burçlarındaki yerleşimler seçim zamanı kimin elinin daha güçlü olduğunu gösterecektir bize.

Haritaları incelediğimizde ise seçim günü Merkür zararlı olduğu Balık burcunda ama haritada güçlü 10. evde yer almakta. Jüpiter ise güçlü Yay burcunda hizmet alanı olan 6. evde yer almakta. Bu asamaya kadar enteresan bir tablo var karşımızda. Muhalefet kazanırken kaybediyor, iktidar kaybederken kazanıyor gibi komik bir şey çıkıyor ortaya. Ne kazanan kazandığını anlayacak, ne kaybeden kaybettiğini… Göstergeler kendi içinde kaotik bir dengede adeta. Devam edelim, muhalefeti sembolize eden Merkür'ün kurduğu kontaklara bakalım. Seçim günü Merkür'ün Neptün ile birlikteliği var ve Satürn ile de güçlü bir kontağı var. Biraz ayakların yere sağlam basması, hayal kurmaması gereken bir gün. Yanlış bilgilendirmeler, yanlış bilgi akışı yüzünden problemler çıkabilir. Fakat Merkür'ün Neptün ve Satürn ile kurduğu kontak muhalefetin bu seçimde onları tatmin etmese de gözle görülür bir ivme kazanacağına işaret etmekte. Özellikle kadın ve genç nesilden daha çok destek alabilecek. İktidar kanadından bakacak olur ise göstergeleri Jüpiter kendi yönettiği, güçlü olduğu Yay burcunda yer almakta, iktidarın eli her anlamda güçlü. Fakat haritada düşük bir evde olduğundan dolayı kazanmayı ama mutlu olamamayı, yeterli gelmeme haline işaret etmekte. Jüpiter'in kurduğu kontaklara baktığımızda ise Türkiye haritasındaki Neptün ile uyumlu bir kontağı var, Merkür ve Satürn ile de destekleyici açılar var.

Finali ise Ay'ın kurduğu kontaklar yapacak. Ay'ın kurduğu kontaklar ise Venüs ve Jüpiter ile olacak, ki bunlarda iktidarı sembolize eden göstergeler. Seçim günü şans daha çok iktidardan yana diyebiliriz. Toplayacak olur isek, iktidar kanadı her şekilde güçlü ve çoğunluk iktidar tarafında. Ama bir önceki seçimlere göre çoğunluk yüzdeleri azalabilir. Muhalefet ise bir önceki seçimlere göre alamadığı yerlerde güç sahibi olabilir, ama yeteri kadar güçlü değil. Fakat elinde güçlü kozlar olacağa benziyor.

Her ne şekilde olursa olsun, öncelikle gidip oyunuzu kullanın. Bir oy deyip küçümseme, oy çok değerlidir, senin oyun ise hepsinden değerli bunu unutma!

Dinçer Güner

