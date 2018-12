2019’da burçları neler bekliyor?

Bir seneyi daha geride bırakmamıza günler kaldı. Acısıyla tatlısıyla koskoca bir 2018 senesini geride bıraktık. Dileriz 2019 her burç için ayrı ayrı harika geçer.... Sizler için ünlü Astrolog Dinçer Güner 2019 senesini her burç için ayrıntılı bir şekilde yazdı. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle...

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca hayatınıza bolca seyahat getiriyor. Yalnız bu seyahatler ticari/finans amaçlı ve yurt dışı ile ilgili olabilir. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili konular, eğitim, hukuk, yüksek öğrenim gibi konulardan yana türlü fırsat, şans yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz, özellikle yabancı dil olabilir mesela bu! Hukuki problemler daha hızlı ve sizin lehinize bir şekilde sonuçlanabilir. Bazılarınız yarım bıraktığı yüksek öğrenime geri dönebilir. Bazılarınız ani bir kararla yurt dışına yerleşme kararı alabilir. Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim, yayıncılık sektöründe işe başlayabilir. İthalat ve ihracat ve uluslararası işlerle ilgilenenler ise oldukça şanslı ve bereketli bir sürece başlamış olacaklar. Yaşamı, kendinizi, dünyayı çok daha fazla sorgulayabilirsiniz ve cevapların daha çok somut şekilde olmasını isteyebilirsiniz. Hatırı sayılır, güçlü, konumu ve mevkisi iyi kişilerden muhteşem destekler alacaksınız. Bu destekler finansal anlamda da olabilir. Yalnız olanlar, uzak yerlerdeki kişiler ile gönül ilişkisi içine girebilirsiniz. Bir nevi hayatı yeniden keşfetme dönemine giriyorsunuz. Ruhsal anlamda derin araştırmalar yapabilir, derinliği, felsefi olan konulara ilginiz bu dönem çok daha fazla artabilir. Yabancı dillere yatkınlığınız artabilir, yeni diller öğrenebilirsiniz. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise kariyer konuları olacaktır. İş ve kariyerinize ilişkin konularda zorunlu bir değişim içine sokabilir sizler, sektör değiştirmeye kadar gidebilir bu değişim. Mesleki anlamda disiplin altına girme ve düzenleme dönemi olacak sizler için. İlerleme ancak çok fazla çalışmanın ardında gelebilecektir bu süreçte. Satürn’ün ana teması öğretme, disipline etme, düzenleme üzerine kuruludur ve sizler bunu mesleki anlamda deneyimlemeye başlıyorsunuz. Kısacası kariyerinizle ilgili sözde olgunlaşacağınız ama zorlu süreç sizleri bekliyor. Bu dönem kendi işinizi kurmak, yaptığınız işte ustalaşmak, olgunlaşmak, işinizle ilgili eksiklerinizi fark edip bunları kapatma süreci olacak. Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 22 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. Tutulmalar 4. ev ve 10. evler arasında oluşacak. Tutulma tarihlerini takip eden +/- 10 gün içinde, yuva, aile, yerleşim, aile ilişkileri, hayatı yeniden yapılandırma, kariyer, iş, statü, mesleki edinimler konusunda etkili olacak. Sene boyunca bu alanlarda sorumluluklarınız artarken hayatınızda aksiyon almanız gereken, değişimlere açık olacağınız genel temalarda bunlar olacak. Bazılarınız taşınacak, bazılarınız ülke, şehir değiştirecek, bazılarınız sektör değiştirecek. ev ve yerleşim, aileyle ilişkiler, ebeveynlik ve kariyer alanlarınızda yer alacak. Bu konularda yenilikler yapabilir, ev alıp satabilir, taşınabilir, evlenebilir veya çocuk sahibi olmak için karar alabilirsiniz. Yıl sonuna doğru maddi konularda genişlemek büyümek ticari hedeflere sahip olmak krediler almak, borçları ödemek, ortaklı işlerden gelen gelirleriniz varsa kazançlarda artış veya aile bütçesinin gelişmesi gibi fırsatlar yakalayacaksınız. Devamı için…

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca ortaklaşa kazanımlar, başkalarına ait kazançlar, miraslar, nafaka gibi konular üzerinde güzel gelişmelere şahit olacaksınız. Başkalarının paraları veya imkanlarından çok daha rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. Kredi çekmek bu dönem çok daha kolay ve zahmetsiz olacaktır sizin için ama dikkat boyunuzu aşabilecek borçların altına girmeyin. Bir süredir sizi rahatsız eden ruhsal veya fiziksek sorunların varsa şayet bunlardan kurtulmak için profesyonel destekler alabilirsiniz. Öğrenciler bu dönem çok daha rahat bir şekilde burs alabilecekler, işlerine yatırım yapacak olanlar kısa vadede geri dönüş sağlayabilecekler. Ortaklıklardan elde edilen gelirlerle de artışlar meydana geliyor. Eşinizin finansal kazançlarında iyileşme ve artış meydana gelmeye başlayacak. Sponsorluk görüşmeleriniz çok daha olumlu sonuçlanabilir. Olası borçlarınızdan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabileceksiniz. Bu elinize geçecek olan bir parayla olabilir. Bu süreçte kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz. Ölüm var mı, öldükten sonra hayat nasıl gelişiyor temalı konular üzerine derin araştırmalar yapabilirsiniz. Gizli ilimlere, okült konulara ilginiz, merakınız artabilir, bol bol okuyabilir, bilgiler bulabilirsiniz. Ruhsal anlamda büyük değişim, dönüşüm geçirebileceğiniz bir sene sizleri bekliyor olacak. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise eğitim, hukuksal konular, akademik eğitim, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili işler, akraba ilişkileri, inançlarınız, hayatın anlamı ve bilgelik gerektiren konularda Satürn’ün sembolize ettiği şekilde bir dizi deneyime tabii tutulacaksınız. Lütfen illegal işlerden, kişilerden uzak durun, ciddi zararlar görebilirsiniz. Önemli, zorlu bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz. Bazılarınız yayıncılık alanında kariyer denemelerine girişebilirler. Yurt dışına çıkarken bile trajik komik engellerle karşılaşabilirsiniz. Bilgi ve öğrenme açlığınız başlıyor. Yabancılarla ticari işlere girişebilir, doktoraya başlayabilirsiniz. Fakat eğitim alanında zorlanmalarda söz konusu olabilir sizler için. Yurt dışından birileri ile ticari girişimlerde bulunabilirsiniz ama herkese öyle hemen güvenmeyin! Bu dönem bir felsefe, bilgi konusunda ustalaşma dönemi olacaktır. Hayatı çok fazla sorgulayabilirsiniz, neden bu hayattasınız, amacınız nedir, ne yapmak istiyorsunuz? Varoluş felsefesi üzerine çokça kafa yorabilirsiniz. Asıl amaç ve hedeflerinizi yeniden yapılandıracağınız bir dönemde olacaksınız. Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 22 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 9. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile hukuksal, eğitim, iletişim, akrabalarla ilgili konularda bir tamamlanma, sonlanma, bitiş yaşayabilirsiniz. Bu konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelmektedir. Seyahatler organize edebilirsiniz ama son dakika aksiliklerine karşı temkinli olmanızda yarar var. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular ev, yuva, aile ile ilgili konular, yerleşim, gayrimenkul, alım ve satıma ilişkin konular, aile içi ilişkiler üzerine olacaktır. Tutulma ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz. Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home office tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Tutulma ile birlikte ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Daha çok okuyabilir, araştırabilirsiniz. Genel olarak tutulmalar ile eğitimleri, zihinsel projeleri, yolculukları, yakın çevre ilişkilerini temsil eden alanda gerçekleşecek. Çok daha zihinsel ve ilgi alanlarınız çerçevesinde öğrendiğiniz, geliştiğiniz yolculuklar yaptığınız insanlarla bol bol iletişim kurduğunuz bir yıldasınız. Düşünceler ve kendinizi nasıl ifade ettiğiniz sizin için çok önemli olacak. Kardeşler ve yakın akrabalarla kurduğunuz ilişki ve iletişim ön planda olacak ve bir kendinizi tekrar tanıma ve değerlendirme süreci olacaktır. Devamı için…

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik, ikili ilişkiler alanında sizlere türlü fırsatlar ve olanaklar sağlamak için devreye girecek. Size güzel kazançlar sağlayacak sözleşmelerin altına imza atabilirsiniz. Yalnız ve bekar olanlar evlilik hazırlığına başlamalı. İkili ilişkilerden yana, partnerinizden ve eşinizden rahatlıkla destek görebileceksiniz. Düşmanlarınız size zarar verecek bir mesafede olamayacaklar, lakin Jüpiter'in koruma kalkanı altında olacaksınız. Düşmanlarınızın kim olduğunu daha net bir şekilde görebileceksiniz. Olası mahkemeleriniz sizden yana sonuçlanmaya başlayacak. Partneriniz, ortağınız veya eşinizle birlikte sık sık seyahate çıkabilirsiniz, bu seyahatler yurt dışı seyahatleri olabilir. İlişkilerinizde daha konformist bir tavır sergileyebilirsiniz, her zamankinden çok sahiplenici olabilirsiniz. Eşinize finansal anlamda destek olmanız gerekebilir. Eğer yalnız iseniz, uzun soluklu bir ilişki için kendinizi hazırlayın. İkili ilişkilerinize daha iyimser bir tavır da sergileyebilirsiniz. Bu süreç eğer sizin boşanma döneminize denk geliyorsa şayet, eşinizle hırla-gürle değil anlaşma ortamını sağlayarak da boşanabilirsiniz. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise başkalarının maddi olanakları, miras, borçlar, ödemeler, ortaklaşa işlerden kazanılan gelirlerle ilgili konularda sizi disipline etme ve deneyimler kazanmanız için sizleri bazı testlerden geçirecek. Parayı nasıl ve ne şekilde kullanmanız gerektiğini ve de değerini çok daha iyi anlayabileceksiniz bu sayede. 8. ev krizlerle ilişkilidir ve aklınıza gelen, gelmeyen her türlü majör krizdir. 8. ev ameliyatlar ve ölümlerle de ilişkilendirilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermediyseniz veya vücudunuzun uzun süredir size verdiği sinyalleri doğru değerlendirmediyseniz ameliyatlar söz konusu olabilecektir. Paranın pek bereketi olmaz bu süreçte, cüzdanınızda adeta delik vardır ve para deli gibi akar gider. Türlü akla hayale gelmeyecek baş belası işler ortaya çıkabilir. Bu süreçte mirasla ilgili sıkıntılar çıkmasını bekleyebilirsiniz, mirası paylaşmak, bölümlendirmek oldukça sıkıntılı olabilecektir. Geçmişe ait, önemsemediğiniz, gözünüzden kaçırdığınız bir vergi, borç direk önünüze çıkar yüklü bir meblağ şeklinde ve bunu sıkıntılı bir şekilde ödemeniz beklenebilecektir sizden. Bu süreçte safra kesesi ameliyatları gündeme gelebilir. Sağlık olarak dizlerinize, dişlerinize, kemiklerinize daha çok dikkat etmelisiniz. . Meydana gelecek olan Güneş ve Ay tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 22 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. 6 Ocakta ise yılın ilk Güneş tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım-satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. 21 Ocakta ise 0 Derece Aslan burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular; eğitimle ilgili konular, kardeşler, yakın çevreniz, seyahatler, komşuluk ilişkileri, kuzenler ile ilgili konular olacaktır. Öncelikle tutulma ile birlikte spontane, plansız bir tatile bir seyahate çıkabilirsiniz. Hatta hoşlandığınız biri veya partneriniz varsa onunla da çıkabilirsiniz bu seyahate. Yaratıcılık, hobiniz olan bir konuda eğitim almaya da karar verebilirsiniz. Tutulma etkisi ile iş konusunda bir anlaşma yapabilir, sözleşmelerle haşır neşir olabilirsiniz. Özellikle kariyer konusunda harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bu hafta, değerlendirmeye bakın. Eğer ki hayatınızda kimse yoksa bu tutulma mesafe olarak size yakın biri ile flört, tanışma durumunu da ortaya çıkarabilir bilginiz olsun. Yine tutulma etkisi ile internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir, sosyal ağlar üzerinde daha aktif çalışmalar yapabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir, web sitesi açabilir, blog açabilirsiniz. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu tutulma sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu tutulma sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Tutulma zamanı belki de önümüzdeki dönemde yapacağın yeni iş veya projenin denemelerini yapabilirsin. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 8. evinizde gerçekleşecek olan tutulma ile başkalarına ait finansal kaynaklar, krediler, ödemeler gibi konuları hayatınızda çok daha görünür bir hale getirecektir. Kredi almak için uğraşabilir, fon alım veya satım işleri ile ilgilenebilir, banka ile ilgili bir takım konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Devamı için…

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca iş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyi bir seviyeye gelebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebileceğiniz bir işe giriş yapabilirsiniz. Ardı ardına mülakatlara çağrılabilirsiniz. İş ortamınızdan ve günlük yaşamdan çok daha fazla keyif almaya başlayacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz harika olmaya başlıyor. İş yaşamınızdan gelen gelirlerinizde artış bekleyebilirsiniz. Kişisel ve fiziksel gelişim sağlayabilmeniz adına fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi beni aslında ürküten tek nokta, eğer yediklerinize dikkat etmezseniz hızlı bir şekilde kilo alabilirsiniz ve bu aldığınız kiloları vermek zorlaşabilir. Diyet, spor vb. aktiviteleri hayatınızda canlandırmak için ideal bir süreç. Sağlıkla ilgili problemlerin üstesinden daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Jüpiter'in bu alana geçişi, sizleri her zamankinden çok daha fazla çalıştıracak, en mükemmel, hatasız işler yapmanız konusunda sizi biraz da sınayacaktır. Bunların yanı sıra, sağlıklı beslenmek, hayatınızın kalitesini arttırmak amaçlı profesyonel destekler alabileceğini değerli bir süreç olacaktır. Yine bu süreçte kendi işinizi yapıyorsanız müşteri sayınız artarken, bazılarınız ise kendi işlerini kurmak için fırsatlar yakalayabilecekler. Bir senelik süreçte iş hayatına bakış açınız veya iş yerinizdeki organizasyonel yapıda büyük değişimler meydana gelebilecektir. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise ilişkilerinizi düzenleme, ilişkilerle ilgili sorumluluk alma, deneyim kazanma ve olgunlaşma süreci olacak sizler için. Tam Satürn buradan geçerken başlayan ilişkiler türk kahvesi tadında yavaş pişen, zorlu ama temeli sağlam olabilecektir. Satürn ilişkiler alanında sizi test ederken ilişkileri ve ortaklıkları olanlar eğer temel sağlam değilse ayrılık zilleri çalabilir. Eğer ilişkilerinizde su sızdıran çatlakları görmezden geldiyseniz birden yollarınızı partnerinizle ayırabilir de. Partnerinizin davranışları, hareketleri size çok daha fazla batabilir, onu acımasızca eleştiri oklarınızı saplayabilirsiniz. İşin güzel tarafı düşmanlarınız kendilerini net bir şekilde gösterecek ama güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız. Özellikle bu dönemde bel ve karın bölgenize çok daha dikkat etmenizde yarar var. Yaşamınızdaki rekabet ve çekişme daha da artacak hazırlıklı olun. Bu arada Satürn bu dönemde sizi evlendirir de ve bu dönem yapılan evlilikler uzun ömürlü olur. Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 22 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Bu tutulma ile birlikte ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu tutulma, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular paranız, bütçeniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz varlıklar, gelirleriniz, satış işleri, ürettiğiniz her türlü konu üzerinde olacaktır. Kişisel anlamda kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu kazanç zam ile olabilir ya da bir satım işi ile elinize geçecek ekstra para ile olabilir ya da vergisel bir kazanç olabilir. Eğer ki işiniz bir ortak ile gerçekleşiyorsa, birlikte daha çok kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma ile kendinize yeni teknolojik aletler, telefon, yüksek teknolojik ürünlerde satın alabilirsiniz. Aslında koşullarınız uygun ise, bu tutulma bir ev kredisine girip kendinize yeni bir ev veya araba alabileceğiniz koşulları da sağlayabilir. Yeni gelir kaynakları da yaratabilirsiniz kendinize. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu tutulma zamanında. Bu tutulmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Bu tutulma sürecinde sorumluluk alacağınız bir diğer önemli alan ise maddi konularınız olacaktır. Daha çok kazanmak için normalde daha fazla üstleneceğinizden daha fazla sorumluluk üstlenmeniz, daha fazla çalışmanız gerekebilir. Gelelim ilişkilere, eğer evli iseniz, ortağınız var ise bu tutulma bu tarz ilişkilere yıpratıcı ve koparıcı bir etki taşımakta. Gitmeyen, mutluluk vermeyen her türlü ilişkinin biteceği zamandasınız. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma ile birlikte ortaklıklar, partner ilişkileri, sözleşmeler, anlaşmalar ve kendini açıkça gösteren düşmanlar bölümünde gerçekleşecek olan bu yeni ay, bir takım sonlanmaları, bitişleri işaret ediyor. Bu az önce saydığım konularla ilgili sorunların bitişi anlamına da gelebilir. Devamı için…

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca hobileriniz, çocuklarla ilgili konular,aşk, riskli aktiviteler ve yatırımlara ilişkin olacaktır. Evli ve çocuk sahibi olmak isteyenler, işte Jüpiter sayesinde çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuğunuz varsa eğer onun eğitim hayatıyla ilgili bir başarı, sizi sevindirecek gelişmelerde kapıda! Borsa gibi spekülatif işlerden kazanç elde edebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, çanlar sizin için çalıyor kalıcı eserler üretebileceğiniz ve bunlardan kazanç elde edebileceğiniz bir süreç. Bazılarınız yaptıkları işlerle adını duyurabilecekler. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz zamanlar. Hayatınızda eğlenceye, keyfe çok daha fazla yer verebilirsiniz. Havadan bir şeyler kazanabilirsiniz, ödül, piyango ya da çok eğlenceli bir tatil! Eğer ki hayatınızda şu ana kadar sadece hobi gözüyle baktığınız özel bir uğraşınız varsa tam da bu dönemde artık bu uğraştan para kazanmanıza sebep olacak gelişmeler yolda olacaktır. Sahne işleri ile ilgilenenler daha çok iş alırken, sahne ile ilgili işler yapmak isteyenler için ise fırsatlar yakalayabilecekler. Bu süreçte yatırımlarınızı olabildiğince gizli tutmaya da özen göstereceksiniz. Özellikle yalnızlar uzun soluklu bir aşk ilişkisine hazır mısınız? Jüpiter sizlerin çok kıskanacağı ve sahipleneceği bir gönül ilişkisine sokmak için kolları sıvamış durumda. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise iş ve çalışma ortamınızı düzenlemek, iş hayatında yaşayacağınız bir takım olaylarla birlikte büyümenizi, olgunlaşmanızı sağlayacak bir dizi deneyimi hayatınıza katacaktır. İş hayatınızda, çalışma ortamınızda büyük değişimler, dönüşümler bekliyor sizleri. Belki de ani bir kararla sektör değiştirecek farklı bir kulvarda yol almaya başlayabileceksiniz. Bazılarınız sağlığınızla ilgili konularda çok daha fazla artık özen ve dikkat göstermeniz gereken bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Bu transit sürecinde kronik bir takım rahatsızlıklar gündeme gelebilir, sağlığın değerini çok daha iyi anlamanızı sağlayacak bir takım minik dersler yaşayabilirsiniz. Bu dönem çok gibi çalışıp bir türlü kendinizi gösteremeyeceğiniz ve içten içe sürekli hırslar yapıp bileneceğiniz bir dönem. Herkesten iki kat fazla çalışır, en iyi ürünleri ortaya çıkartır ama bir türlü o burnu büyük çalışma arkadaşlarınıza veya yöneticilerinize yaranamazsınız. Hakkınızın yendiğinden şikayet eder durursunuz. Özellikle dizlerinize, dişlerinize, saçlarınıza, şekerinize dikkat edin bu dönemde. Satürn hastalıkları kalıcıdır çünkü! Eğer iş veren pozisyonundaysanız işiniz daha fena, çalıştığınız kişilere iş yaptırmak daha zor olacaktır, hırlısı, hırsızı uğraşıp durabilirsiniz. Baba tarafından akrabalarla ilgili türlü dertler, sıkıntılarla uğraşmanız gerekebilir. Yaşamdan yardım ve destek almak bu sürçte çok zordur. Günlük angarya işleriniz yapılması daha zor bir hale gelebilir sizler için. Kendi işiniz kurmak, bir konuda ustalaşmak içinde harika bir dönemdir aslında. Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 22 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir. Sağlığımıza biraz dikkat, özellikle dişler, kemiklere ve cilde, böcek sokmalarına karşı. İş ile ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler söz konusu olabilecektir. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular, bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Yine tutulma sürecinde kendinize yeni elektronik aletler alabilir, elinizdeki elektronikleri değiştirebilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de tutulma ile birlikte yakın çevreniz veya yakın akrabalarınızdan destekler alabilirsiniz. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, işleri tek başınıza yapmak ki sadece işleri de değil bir çok şeyi tek başınıza yapmak isteyebilirsiniz. Bu dönem biraz daha kendinize dönebilir, ruhunuzun ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Fakat diğer tarafta yolculuklarda güvenliğinizi tehlikeye atacak davranışlarda da uzak durmanız gereklidir. Yolculuklarda, seyahatlerde aksilikler ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir. Sağlığımıza biraz dikkat! İş ile ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler söz konusu olabilecektir. Devamı için…

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca aile içindeki çözümsüz gibi görünen tüm konular çözüme kavuşurken ev almak için girişimlerde bulunabilir, elinizdeki toprak, arsa, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirebilirsiniz. Aile yanından ayrılıp kendi evinize mi çıkmak istiyorsunuz veya yıllarca çalıştınız ev sahibi olmak istiyorsunuz ya da evinize belki de çok pahalı bir iç yenileme için kolları sıvayacaksınız? Belki de yaşadığınız muhiti, semti hatta kenti değiştirmek istiyorsunuz? Aile içinde barış ve huzur ortamı mı gerekiyor? Giderleri paylaşacak bir ev arkadaşı mı? Hangisi olursa olsun Jüpiter hepsi için destek sağlamak üzere göreve hazır olacaktır sene boyunca. Ev, yuva, aile, yaşadığınız yer ile ilgili türlü fırsat, şans ve olanaklarla karşılaşabileceksiniz. Bazılarınız emlak, toprak, bahçe ile ilgili işlerden kazanç elde edebilir. Tarıma yönelebilir, organik tarım üzerine yatırım yapabilir. Ailenizin kökleri, atalarınızla ilgili araştırmalar yapabilir ve onlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni planlar yapmak ve bu planları gerçekleştirmek adına da şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bir diğer iyi haberde evlenme olasılığınızın olması! Bu sene sadece ev almak değil, evlenme şansınızda oldukça yüksek! Yalnız bu süreçte bazılarınız ailenizle ilgili duyulmamış, konuşulmamış meseleler de gün yüzüne çıkabilir. Gizli miraslar ortaya çıkabilir. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise aşkla ilgili konularda bir dizi sınava tabii tutacak ve dersler almanızı sağlayacak, bakalım yalnız olanlar gerçekten bir aşkı hak ediyorlar mı bunu anlayacaklar. Satürn'ün bu transitinde sizden yaşça büyük olgun kişilerle flörtler etmeye başlayabilirsiniz. Ve evli olanlar, işte Satürn size çocuklar alanında sorumluluklarınızı arttırmaya başlayabilir, onlarla daha fazla ilgilenmeniz, onlar için çok daha fazla masraf yapmanız gerekebilir. Bazılarınız ise çocuk sahibi olarak bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu dönem aşkta bereketin kaçtığı dönemdir. Bir türlü istediğiniz aşkı bulamazsınız, nerede arıza, nerede problemli insan varsa arıza mıknatısı gibi yaşamınıza çektiğiniz dönem olabilecektir. Bir ilişki başladı mı, bitti mi bir türlü, anlayamazsınız. Eğer hamile kalacaksanız da lütfen dikkat edin, düşüklere karşı özelikle. Bu süreçte özellikle babanızın finansal durumunda ciddi krizler oluşabilir. Riskli işlerden, yatırımlardan, paranızı büyük risklere yatırmaktan kaçının. Bu süreçte özellikle midenize, ciğerlerinize ve kalbinize lütfen çok dikkat edin. Yaşam size eskisi kadar keyif vermeyebilir, hobilerinizden, arkadaşlıklarınızdan soğuyabilirsiniz, hayata daha sert, katı ve kurallı bir penceren bakabilirsiniz. Bazılarını organizasyon, eğlence sektörü ile ilgili konulara yönelebilirler, kazançlarınız buradan almak isteyebilirler ama işler sandığınız kadar da hızlı gitmeyecektir. Çok sevdiğiniz bir hobiniz varsa, bu konuda zamanla profesyonelleşebilir, bir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 26 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile eğer ki hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular sağlık, bilinçaltı, korkular, psikoloji, rüyalar, ruhsal konular, arkanızdan dönen işler, kontrol edemediğiniz konular, yalnızlık, yaratıcılık, sırlar üzerine olacaktır. Öncelikle sağlıkla ilgili devam eden bir tedaviniz var ise tedavi yönteminde veya gittiğiniz hastanede değişikliğe gidebilirsiniz. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz var ise bu hafta artık sona erebilir. Tutulma sürecinde farkında olmadan etrafınızda ki bir çok insanın sırrına ortak olabilir, gizli kalmış konular duyabilirsiniz. Bu dönem biraz kendinizle kalabilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Özellikle para kazanmakla ilgili ilginç fikirler, yöntemler geliştirebilirsiniz. Tutulma haftasında içe dönme, ruhsal egzersizler yapma, psikolojik olarak terapi alma dönemi olacak. Fikirlerinizi çok rahat bir şekilde paraya dönüştürebileceksiniz. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte 11. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. 5. aşk evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma ile eğer ki hayatınızda biri yok ise aşk kapınızı aralık bırakmanızda fayda var. Bu tutulma zamanı eğer hayatınızda biri var ise flört olarak onunla ilişkinizi ciddi bir boyuta sevgili olma yoluna taşıyıp taşımayacağınıza karar verebilirsiniz. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Devamı için…

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar. Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi..vb kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halka ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler. E-ticaret sitesi açabilir, internet üzerinde satış işlerine başlayabilirsiniz. Bu işler daha çok gıda, tarım, beslenme, temizlik gibi konular üzerine olabilir. Bu sene leyleği havada görmüşcesine çok fazla seyahat edebilirsiniz. Bence minik bir seyahat bavulu odanızda hazır bulunmalı artık! Yabancı dil öğrenmek biraz daha çaba ve emekle sizin için çok daha kolay olacaktır. Ya da bu dönemde sosyal medyada bir fenomen olacaksınız, bu da bir ihtimal sizler için. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise eve, yuvaya, yerleşime ait sorumluluklar artmaya başlıyor. Bazılarınız bu dönemde ailenizle çok daha fazla yakından ilgilenmeniz gerekebilir, onların bakımını üstlenebilirler, bazılarınız ise ev sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirler. Satürn haritanızın tam da dip noktasından geçiyor olacak, hayatla, yaşamla yüzleşme zamanı bir nevi. Şu ana kadar kimdiniz, neler yaptınız, doğru adımlar attınız mı, kendinizle yüzleşme ve gelecekle ilgili sağlam adımlar zamanı artık sizler için. Boşa geçirecek ve vaktinizin olmayacağı bir süreç olacak. Dipteyim, sondayım, depresyondayım modu sürekli yakanızda bir çiçek misali takılı kalabilecek. Bu dönem ailenizle ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz, ailenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Aile içinde dudak uçurtan gizli bir takım konular, belgeler ortaya çıkabilir. En güzel tarafı kendinize yeni bir ev alabilirsiniz ama kredisini nasıl ödersiniz orasını bilemiyorum tabi. Geçmişinizi, köklerinizi çok daha fazla sorgulayabilir, araştırabilirsiniz. Elinizde avucunuzda bir avuç toprağınız falan varsa bu dönem bu toprağı işletmek, kazanç elde etmek yatırım yapmak için güzel zamandır. Kalıtımsal bir takım rahatsızlıklarınız varsa ve ohh bende çıkmadı diye seviniyorsanız bir de Satürn ile tanışın bakalım, kalıtımsal rahatsızlıkların hortlayacağı bir dönem olacak sizler için. Ailenizle de test edilebilirsiniz bu süreçte. Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 26 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir, bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak, satmak ve kiralamak için de harika bir hafta olacak. Evinizde barış rüzgarları esmeye başlarken, sevdiğiniz kimselerle evinizde çok daha mutlu ve keyifli zamanlar geçirebileceksiniz. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma ile beraber hayatınızın öne çıkacağı konular, dostlar, arkadaşlıklar, üye olduğunuz gruplar, kulüpler, sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler. Bu tutulma ile bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpleri, STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz. Tutulma etkisi ile oldukça eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak! Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir, bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak, satmak ve kiralamak için de harika bir hafta olacak. Evinizde barış rüzgarları esmeye başlarken, sevdiğiniz kimselerle evinizde çok daha mutlu ve keyifli zamanlar geçirebileceksiniz. Devamı için…

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir. Jüpiter'den bahsettiğimiz için minik kazançlar değil elbet ifade edilmek istenen. Bu bir satım sonrası elinize geçecek yüklü miktarda para olabileceği gibi, iş değişikliği sonucu çok daha iyi maaşlı bir işe geçme ile de gelebilir. Her halükarda finansal anlamda gerçekten keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili kurumlardan ve kişilerden rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Maddi konularla ilgili üzerinize bir iyimserlik gelebilir, fakat unutmayın ki aşırısı zarar da getirebilir. Jüpiter büyüteç görevi göreceği için aynı şekilde harcamalarınızı da arttırabilir, her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Para kazanmak artık sizler için çok daha kolay olacaktır. Paranın nereden ve ne şekilde kazanılacağına dair doğal yeteneklerinize güvenebilirsiniz ve bunun yanı sıra nasıl kazanılması gerektiğine dair bilgilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Finansal konulara daha manevi boyutta da yaklaşabilirsiniz. “Ben harcayayım ki gelsin” mantığı yerleşebilir sizlere. Rahatınızı, konforunuzu sağlayacak şeylere daha fazla harcama yapabilirsiniz. Bu dönem parasal hareketlerinizi büyük bir gizlilik prensibi içinde de yürütebileceksiniz. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise doğru iletişim nasıl kurulur, geleceğim için hangi eğitimi almam daha iyi olur, yakın çevrem ile nasıl doğru iletişim kurarım, kardeşlerimle ilişkilerim nasıl olmalı gibi sorulara yanıt aramanıza neden olabilecektir. Bu transit zamanında bazı şeyleri düzenleme, tasnif etme dönemi olabilecektir sizin için. Yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak, doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir, kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamanlar. Bu dönem kardeşlerinizle aranızda türlü sorunlara sürekli çareler üretmek durumunda kalabilirsiniz, onların sorumluluklarını üstlenebilirsiniz. Aslında iletişim kurmayı öğreneceksiniz, ama Satürn öğretirken çok zor öğretir haberiniz olsun. Öyle web sitesi açayım, iki ürün satayım köşeyi döneyim diyorsanız avucunuzu yalarsınız, önce pişeceksiniz sonra kazanacaksınız. İletişim, satış, pazarlama ile ilgili konularda kanun dışı işler yapayım demeyin sakın, sonra adaletin terazisi tepenizde parçalanır bilginiz olsun. Bu dönem daha çok yazacak belki, daha çok okuyacak ya da yeteneklerinizi geliştirmek için türlü eğitimler alacaksınız. Kişisel yeteneklerinizi artık mesleğe dönüştürebilirsiniz bu dönemde. İlk defa kitap çıkartabilirsiniz. Kendinizi satış, pazarlama, reklam konularında geliştirebilirsiniz. Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 26 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blogla ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek için de destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkiler söz konusu. Seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blogla ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek içinde destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkiler söz konusu. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma ile kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır. Bu tutulma ile sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pekte beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blogla ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek için de destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkiler söz konusu. Devamı için…

YAY VE YÜKSELEN YAY

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pek de kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz. Benim işim yaklaşan etkiler hakkında bilgi vermek ve uyarmak gerisi size kalmış, artık yediklerinize dikkat mi edersiniz, spora mı başlarsınız orasına siz karar verin. Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır. Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bu dönem gizli kalmış ama fark edeceğini yeteneklerinizi geliştirebilir, bunları paraya dökebilirsiniz. Bu süreç kedi gibi dört ayak üzerine düşme sürecidir. Hayatınızda olası meydana gelebilecek olan büyük krizleri çok rahat bir şekilde fırsata çevirebileceksiniz. Karizmanıza karizma katacak, kendinizi bir çok anlamda bilgi ile donatacaksınız. Bu sene irili ufaklı bir çok seyahatin yanı sıra, yurt dışına yerleşmek, yabancılarla iş yapmakta pek olası. Belki de akademik kariyer için kolları sıvayacaksınız kim bilir? Ya da ilk yayınınızı, kitabınızı çıkaracaksınız? Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise maddi konularla ilgili özellikle bir dizi ders vermeye başlayacak, parayı doğru ve etkin kullanma, paranın değeri, yatırımlarınızı değerlendirme, sahip olduklarınızın değerine ve farkına varma..vb bir çok konuda Satürn’ün derslerine açık olacaksınız. Satürn Oğlak burcunda iken zorunlu bir değişim, dönüşüm getirebilir sizlere, aniden sektör değiştirip paranızın geliş kaynağını değiştirebilirsiniz mesela? Ama dikkat Satürn bu, cimridir, soğuktur, süründürür. Bu yüzden sakın birikiminizi saçma sapan şeylere harcamayın, dımdızlak kalmayın sonra ortalıklarda. Maddi olarak dürüst olalım, paranın bereketi olmayabilecektir, sanki gizli bir el hooop cüzdanınızdan paranızı çekebilecektir sinsice. Para aynı, şartlar standartlar aynı ama bir türlü gelmez o ay sonu, maaş zamanı. Valla akıllı olan bu süreçte kimseye zırnık koklatmaz, borç falan vermez, ben söyleyeyim de. Bu süreçte boyun ve boğazınıza ekstra dikkat edin. Bu dönem cengaverlik yapıp, aman paranın dibine vuracağım diyerek işi gücü bırakıp birden düşünmeden işlere atılırsanız umumi tuvalete gidecek paranız kalmayabilir, lütfen bu yüzden dikkat edin. Odak nokta para para para! Ya da hayatınızda ilk defa para biriktirmeyi öğrenirsiniz. Kıt kaynaklarla çok iş yapacağınız bir dönem olacaktır sizler için. Kendi işinizi kurabilir, fakat bunun için çok çalışmanız gerekebilir. Finansal konularda yeri geldiğinde soğuk ve katı kararlar almanız da olasıdır. Lüks harcamalar minimum düzeye iner bu dönemde bilginiz olsun. Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 26 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, eğitim, inançlar, hukuksal konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma etkisi ile iş konusunda önemli ve heyecan verici seyahatlere çıkmanız gerekebilir. Uzunca bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk size özellikle kariyerinizi ilişkilendiren konularda elinizi güçlendirecek bir durum yaratabilir ya da çok umut ettiğiniz bir konuya daha da yaklaşabilirsiniz. Eğer ki elinizde bir süredir yazdığınız ve biriktirdiğiniz yazılarınız var ve bir yayın evi arayışı içindeyseniz, işte bu tutulma sizi bir yayın evi ile yollarınızı kesiştirebilir. Yeni bir marka yaratmak, patent işlerine girişmek, web sitesi açmak için de fırsatlarınız olacaktır. Eğitimle ilgili de, radikal kararlar verebilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeniden üniversite okumaya karar verebilir ya da yarım bıraktığınız bir eğitime dönmek isteyebilirsiniz. Bu dönem dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan beklenmedik ve sürpriz destekler görebilirsiniz. Eğer bir davanız var ise size fayda sağlayacak şekilde ilerlemeye başladığına şahit olabilirsiniz. Tutulma etkisi ile eğer ki bir iş arayışınız var ise çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz ve buna arkadaşlarınızdan biri vesile olabilir. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Devamı için…

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Analitik psikoloji ile yakından ilgilenebilirsiniz. Okült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz. Meditasyonlar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Felsefesi ve ruhu olan özel konulara yoğunlaşabilirsiniz. Korku ve endişe duyduğunuz tüm konulardan uzaklaşmak, bunlardan sıyrılmak için harika destekler. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız alan ise başta sağlık olmak üzere yaşamınızın temelleri ile ilgili sizleri bir dizi deneyimden geçirecektir. Sizler daha melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Bu süreç ağır ilerleyecek bir süreçtir ve adeta her şey birden kaplumbağa hızında yavaşlar, yaşamınızda gecikmeler, engeller neredeyse hiç eksik olmaz. İyi tarafı kişisel yeteneklerinizi bu süreçte daha çok parlatabilir ve bunları kazanca dönüştürebilirsiniz. Bu dönem adeta hayatınızı ince bir elekten geçirmek gibidir. Gereksiz, size yük olan, ağır gelen ne varsa kurtulmanızı sağlar. Bu transit zamanı kişisel yeteneklerinizi çok daha fazla farkına varabilir, bunları keşfedebilirsiniz. Kendi kendinizle yarışma zamanı olacak sizin için ve hayatınızı yeniden yapılandırmaya başlıyorsunuz. Size gereksiz olan ne varsa hayatınızdan çıkarma vakti artık. Korkularınızla savaşma ve güçlü olma zamanı olacak. Satürn disiplin gezegenidir ve kişiliğinizi yaşamınızı kısaca disipline etme ve düzene koyma zamanı olacak. Bunun yanı sıra 1. evinize seyahat edecek Satürn hızlı bir şekilde kilo vermenizde de yardımcı olacaktır. Özellikle dizler, dişler, kemikler, şekerle ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Öyle olmadığı halde kendinizi kısmetsizmiş gibi hissedebilirsiniz. Kendinize değişimin dayanılmaz hafifliğine, yaşamın akışına ve sizi olgunlaştırmasına direnmeden bıraktığınız takdirde bu dönemi daha rahat belki atlatabilirsiniz. Satürn soğukluktur, bu dönem yaşama, hayata karşı bakış açınız sertleşebilir. Yaşlılar, dedeler, baba gibi kavramlar yaşamınızda çok daha öne çıkar, bu onların sağlıkları ile ilgili olabilir. Hayatınızı ciddi, soğuk, kurallı, katı bir şekilde yeniden şekillendirme zamanına işaret eder. Bu dönem evden ayrılabilir, yalnız yaşayamaya başlayabilir, evlenebilirsiniz ya da kendi işinizi kurarsınız, kim bilir? Satürn türlü sorumluluklar aldırmak için kolları sıvamakta! Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 26 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz. Bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Tutulma hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz. Elinizdeki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı sizler için tam olarak. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın hayatınızda odaklanacağı konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak için de kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Tutulma belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlarda bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partnerinizin iş, maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Kısacası hem ortaklık hem özel hayatınız, evli olduğunuz partner veya evlenmek üzere olduğunuz kişi ile ilgili önemli bir takım kararlar verilecek zaman. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz, bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Tutulma hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz. Elinizdeki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı sizler için tam olarak. Devamı için…

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınıza size maddi manevi destek olabilecek birçok insanla bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Sosyal çevre ilişkilerinize karşı daha iyimser, barışçıl ve sahiplenici bir tavır içine girebilirsiniz. Grup çalışmaları içerisine girebilir, kalabalık gruplar içinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili fikirleriniz daha felsefi bir hal alabilir. Hayatınıza yabancı uyruklu yeni kişiler girebilir, arkadaşlarınızla beraber uzak yerlere seyahatler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte size kazanç sağlayacak projelere de başlangıç yapabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içinde yer alabilir, iş arıyorsanız eğer, organizatörlük vb. işlerle ilgilenebilirsiniz. Başka insanlara da fayda sağlayacak projelerde aktif görevler alabilirsiniz. Derneklerde, kulüplerde çalışabilir, hayır işlerine daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Umutlar ve istekler alanında ilerleyecek olan Jüpiter neyin hayalini kuruyorsanız, neyi hedefliyorsunuz, idealize ettiğiniz konu her ne ise buna ulaşmanız konusunda güçlü kişilerden güzel destekler alacaksınız. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız konular olacaktır. Satürn'ün bu transitinin ana teması yalnızlıktır. Siz bunu isteyin veya istemeyin! Kendinizi kalabalıklar içinde bile yalnız hissedersiniz, bazen siz bile kendinize yetemeyebilir ve bu yalnızlık hissinden kurtulamayabilirsiniz. Bu transit aslında ruhsal anlamda olgunlaşma sürecidir. Hayatınızda küçük şeyleri fazlaca büyütebilir, vesveseli bir yapıya bürünebilirsiniz. Tüm ilişkilerde zorlanılabilecek bir süreçtir bu. Bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bu transit zamanı kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz, bunun yanı sıra sağlığınıza da ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçtir ve bünyeniz daha hassas olabilir. Ben bu Satürn transitini yaşadım, 7,5 sene önce. Kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak sizlere anlatayım. Ne kadar gizli derinde gömülü kalmış hastalık varsa hepsi hortladı, hepsiyle uğraştım evelallah! Sonra süper yalnızdım işin garip tarafı yalnızlığı ben seçmedim, kendiliğinden oldu her şey. Ruhsal olarak kendimi deli gibi eğitmeye çalıştım, hep ruhsal konularla önüme geldi bir bir, gözümden kaçırdığım ne varsa hepsini yakaladım. İt gibi çalıştım ama çalışmalarım desteklenmedi, verilen sözler tutulmadı, tırnaklarımla kazıya kazıya bir şeyler yapmaya çalıştım, benim kontrolümün dışına büyük kayıplar yaşadım, ölümler de oldu. İnsanlara güvenimi kaybettim, ruhsal olarak çöktüğüm anlar oldu, panik atak geliştirdim. Falan fıstık bu gibi olaylarla uğraştım durdum, uyku düzeni diye bir şey zaten kalmadı, yarasaya döndüm. Benim 12. evimden geçerken deneyimlediklerim bunlardı. İçimi boşaltmak size kısmetmiş, ben sırayı savdım şimdi sizlerde, haydi kolay gelsin bakalım. Dünya öyle laylay kakara kikiriii bir yer olmadığını anladım siz de anlarsınız. Bu dönem kendi kendinize yetmeyi öğreneceğiniz bir dönem. İş kurmak için de harikadır bu ara bilginiz olsun. Hayatı daha fazla sorgulayacağınız, asıl olmak istediğiniz insana dönüşmeye bu zaman diliminde başlayacaksınız. Meydana gelecek olan Güneş ve Ay Tutulmaları ise sırayla 6 Ocak, 21 Ocak, 2 Temmuz, 16 Temmuz ve 26 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 12. evinizde gerçekleşecek olan tutulma birlikte arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma ile birlikte eğer ki bir partneriniz var ise ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Ya da tutulma etkisi ile sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, tutulma muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Tutulma her şekilde size destek olacak kişileri hayatınıza çekmeniz konusunda sizin için fayda odaklı çalışacaktır. Bir diğer olası senaryoda, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte iş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız, fakat olası bir sağlık sorununun üstesinden gelmenizde gerekebilir. Bu ameliyat gerektiren bir durum olabilir, fakat endişe etmeyin, rahatlıkla atlatabileceksiniz. Kötü bir takım alışkanlıkları bu tutulma sayesinde bırakabilirsiniz. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek 12. evinizde gerçekleşecek olan tutulma birlikte arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek! Devamı için…

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

Yeni yılda bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter sayesinde sene boyunca, iş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda sizlere türlü şans, destek ve olanaklar sunmaya başlayacaktır. İşinizle ilgili büyüme, daha kalabalık kesim tarafından tanınma, toplumsal statünüzde yükseliş meydana gelebilecektir. Birçoğunuz ünlü olma, ön plana çıkma fırsatı yakalayacaksınız, yetenekleriniz veya doğal yeteneklerinizle. Kendi işi olanlar işlerinde artış ve büyümeye doğru gidecekler. İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda daha optimist yaklaşım sergileyebilirsiniz. Her şey çok da fazla çaba sarf etmeden kendiliğinden gelişebilir. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili daha çok bilgi sahibi olacaksınız. İşinizle ilgili bol bol seyahat etmeniz gerekebilir. Bu seyahatlerin bir kısmı yurt dışı yolculukları olabilir. Hayatta belki de gelebileceğiniz en yüksek en iyi noktaya gelmeye başlayacaksınız. İş hayatınızdan kazandığınız gelirlerde ciddi bir artışlar başlıyor. Dünyaya karşı olan sorumluluklarınızı çok daha rahat bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Bir çoğunuz isminizin başına bir titr kazanacaksınız. Kendi işinizi kurmak, kendi işinizin patronu olmak içinde harika bir dönem. Satürn'ün ise Oğlak burcundaki seyri ile sene boyunca deneyim, tecrübe, zorlanma, ders alacağınız ve sorumluluk alacağınız konular olacaktır. Maskeleri düşürerek gerçek arkadaşları, dostları ortaya çıkartacak. Sosyal ilişkilerinizde bir eleme dönemine girecek ve size faydası dokunabilecek sağlam kişiler hayatınıza katılacaktır. Eğlence hayatınıza bir süreliğine ara verebilir veya eğlenceye hayatınızda çok daha az zaman harcayabilirsiniz, daha çok iş hayatı ve bundan gelecek kazançlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza yeni girecek kişiler size destek vermek amaçlı olacaktır ve daha çok sizlerden yaşça büyük kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilirsiniz. Dostların gerçek yüzü ortaya çıkacak, öyle herkese güvenmemeyi öğreneceksiniz. Bu üç sene şansın yanınızda hiç olmadığını hatta esamesinin okunmadığını hissedebilirsiniz bol bol ideallerinizin peşinde koşarken bir dolu gereksiz kişiler sürekli çelmeler takmaya çalışacak sizlere. Politikaya atılmak istiyorsanız süper bir dönem sizler için. İnsanlardan pek fazla medet ummayın açıkçası, kaşıkla verip sapıyla çıkartabilirler. Özellikle lütfen kemiklerinize, dişlerinize, dizlerinize dikkat edin. Eğer geçtiğimiz üç sene işinizde büyüyüp olgunlaşıp, gerekli dersleri aldıysanız azıcık ucundan meyvesini yemeye başlarsınız. Bu dönem dostlarınızla, arkadaşlarınızla iş kurmak, ortaklaşa bir takım işlere girişmek üzere adımlar atabilirsiniz. Dostlarınızla iş yapacaksınız eğer, yeri geldiğinde katı, kuralcı, disiplini elden bırakmamanız gerek. STK'larda, derneklerde, kulüplerde daha aktif olabilir, bu alanlarda önemli görevler alabilirsiniz. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular sağlığınız, günlük zorunlu yaptığınız aktiviteler, iş ortamınız, iş arkadaşlarınızla olan ilişkiler gündemde olacaktır. Öncelikle yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş bağlantıları kurabilir, iş konusunda harika destekler alabilirsiniz. Çalıştığınız iş ortamınızın organizasyonel yapısında bir değişiklik olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Çalıştığınız iş yerinin lokasyonunda da değişiklikler olabilir. İş ortamınızda kullanmak üzere yeni elektronik aletler alabilir, bilgisayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Belki de bu tutulma ile bir çok işinizi çok hızlı bir şekilde halledecek bir yardımcı veya çalışanda alabilirsiniz. Sağlığınızla ile ilgili kontrollerden geçebilir, beslenmenize dikkat edebilir, hayatınızı sağlık anlamında yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Bu tutulma zamanı belki kullandığınız bir ilacı değiştirebilir ya da doktorunuzu değiştirebilirsiniz. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Hamile kalmak için belki de bir uzmandan destek alabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. 26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizi ve arkadaşlarınızı düzenleme içine girebilirsiniz. Devamı için…