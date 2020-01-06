2020 Retro zamanları! Hangi gün, hangi gezegen geri hareket edecek?

Retro, yani bir gezegenin geri hareket ediyor olması o gezegenin temis ettiği konularda sorunların oluşması demektir kabaca. Bir gezegenin geri hareket ettiği dönem temsil ettiği konulardan uzak kalmak gerekir. 2020 yılında hangi gezegen ne zaman Retro? İşte yanıtı...

Merhaba Arkadaşlar;

Yeni yıla dolu dolu girerken, Retro zamanlarını da elbette unutamayız. En genel tanımıyla bir gezegenin geri hareket ediyor olması, temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar, sorunlar oluşturabilir demektir. Zira gezegenin performansı düşmekte. Hangi gezegen Retro ise gezegenin temsil ettiği konuları o dönem yapılmamasında fayda vardır. İstenilen sonuç elde edilemez, gecikmeler olur.

Buradan yola çıkarak 2020 yılında hangi gezegen Retro yani geri hareket yapacak ve nelere dikkat etmeli sizler için bir liste hazırladım. Önce iyi haberle başlıyoruz. 12 Ocak’ta Uranüs'ün Boğa burcundaki geri hareketi sona eriyor. Özgürlük elde etmek için artık adımlar atılabilir. Ağustos ayından beri hangi konularda sıkışmış hissetiyseniz bu alanlarla ilgili rahatça adımlar atabileceksiniz. Uranüs gibi jenerasyon gezegenlerinin geri hareketleri ne yazık ki biraz uzun sürmekte. Zihninizde boşu boşuna büyüttüğünüz, adım atmaktan zaman zaman sizi alıkoyan ne varsa artık özgürce adımlar atabileceksiniz. Karşınıza çıkabilecek ani değişimlere artık şüphe ile yaklaşmayacaksınız.

MERKÜR'ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR

Ve pek tabii en popüler Merkür Retrosu zamanlarını unutmamak gerek! Merkür'ün geri hareket ettiği dönemde, yeni bir iş, projeye başlanmaz, imzalar atılmaz, elektronik aletler alınmaz. Ki sizler zaten artık bunu biliyorsunuz. 2020 yılında Merkür'ün geri hareket edeceği dönemler ise;

– 16 Şubat ile 11 Mart arası Merkür Balık burcunda geri hareket edecek. Bu en zorlu geri hareketlerden biri, zira Merkür balık burcunda zararlı durumdadır. Bu Retro dönemi ekstra dikkatli olmakta fayda var.

– 17 Haziran ile 13 Temmuz arası Merkür Yengeç burcunda geri hareket edecek. Özellikle bu dönem ev, yuva, aile, gayrimenkul, aile ilişkileri, alım-satım konularında aksaklıklar ve gecikmeler artabilir.

– 12 Ekim ile 5 Kasım arası Merkür Akrep burcunda geri hareket edecek. Özellikle bu Retro zamanı parasal konular, borçlar, ödemeler, bankacılık işlemleri, şifreler konusunda stresli durumlar oluşabilir.

PLÜTON'UN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR

25 Nisan’da ise en ağır hareket eden jenerasyon gezegenlerinden biri olan Plüton'un Oğlak burcunda geri hareketi başlıyor ve 6 Ekim’e kadar sürecek. Genelde bir konuda güç kaybı yaşamaktan korkabiliriz, güçlü olduğumuz konularda bu tarz endişeler yaratabilir. Plüton Retro iken bir diğer etkisi öfkenin bastırılabilir olmasıdır. Fakat olmadık yerlerde durumlarda ortaya çıkabilir dikkat etmek gerek. Zaman zaman, içinde bulunduğumuz ortamlara ayak uydurmakta bir parça zorlanabiliriz. Plüton Retrosunun olası en zor etkisi ise, kişinin kendine zarar verme eğiliminin artmasıdır. İntihar oranları artabilir bu süreçte bu yüzden. Biraz daha bu süreçte saplantılardan uzak kalmakta fayda var, duygusuz merhametsiz hareket etmemeye özen gösterin arkadaşlar. Plüton Oğlak burcunda geri hareket ettiği için, iş konularında güçten düşmekten korkmayın, iş konularında güç kaybı endişesi verebilir. İş ve finans konularında takıntılı -saplantılı olmamaya özen gösterin, kendinizi yiyip bitirmeyin. Para ve iş konularında merhametsiz, duygusuz davranışlar sergilemeyin…

SATÜRN'ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR

9 Mayıs’ta karmanın lordu Satürn Kova burcunda geri hareketine başlayacak ve sonra yeniden Oğlak burcuna geçiş yaparak 30 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Zor yoldan öğreten Satürn'ün görevi disipline etmek, düzenlemek, organize etmek, sağlamlaştırmak, kısıtlamak ve ödevler vermektir. Satürn Retrolarında hayatımızda disipline ihtiyacımız olan temaları tespit etmek, istikrarlı, sağlam ve kalıcı olmasını istediğimiz konuları tespit edip yeniden üzerinden geçmek içinde harika bir süreçtir. Geçmişe bakarak, geçmiş deneyimlerden ders çıkartarak hayatımızı yeniden düzene sokma sürecidir. Satürn Retro iken aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar almayı beklerseniz, işte o zaman engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönem geçen Eylül ayından beri hayatınızda neleri yarım bıraktınız, neler eksik kaldı bunları tespit edip üzerine gideceğiz. Tabii ki Satürn karmanın da lordudur. Bu yüzden geçtiğimiz sene Eylül’den beri ne ektiyseniz biraz onları biçme zamanı da olacaktır. Hayatın size sunduğu zorlukları çözmek için kolları mı sıvadınız yoksa sorunları yok mu saydınız? İşte sorunları yok saydıysanız, problemler katlanarak yeniden önünüze düşebilir. Bu dönem belki biraz hayatın hızlı akışında bir frene basma hem yaptıklarınıza hem de kendinize şöyle bir dışarıdan bakma dönemidir.

VENÜS'ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR

Venüs temel anlamda sevgi ihtiyacını ve bunu nasıl karşıladığımızla ilgilidir. Ve yine Venüs mutluluk, keyif veren konular, ilişkiler, ufak kazançlar ile ilişkilendirilir. Venüs'ün bu seferki geri hareketi 11 Mayıs’ta başlayacak ve 26 Haziran tarihine kadar İkizler burcunda devam edecek. Venüs'ün geri hareket ettiği dönemler, sevgi-aşk-ilişki konularını sorguladığımız ama sorguladıkça da kafamızın karıştığı bir dönemdir. Karar veremeyiz, aklımız karışır, seçim yapmakta zorlanırız. Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir, kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir. Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptıracağım derken burnunuzdan olmayın sonra! İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir.

JÜPİTER'İN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR

Jüpiter astrolojide inanç, felsefe, kazançlar, maddi konular, yurt dışı ile ilgili işler, yasal konular, spor ile ilgilidir. Jüpiter'in geri hareketi 13 Mayıs’ta başlayacak ve 14 Eylül tarihine kadar devam edecek. Jüpiter geri harekette iken, bütçenizi idare etmekte zorlanıyor, para konularını yönetemiyormuş gibi hissederseniz ve genel olarak eğitim konularında aksaklıklar, zorluklar ve isteksiz duygularınız oluşmaya başlayabilir. Büyük finansal yatırımlar için daha ihtiyatlı olunması gereken bir zaman dilimi olacaktır. Birkaç kere detaylıca düşünmekte fayda var. Eğer bir dava açacak iseniz doğru avukatla çalışmaya özen gösterin, davaların sonuçlanması Jüpiter Retrosu döneminde elde olmayan sebeplerden ötürü biraz uzayabilir. Daha derin, daha felsefi düşünebiliriz. Din, felsefe, inançlarla ilgili konularda derinleşmek, araştırmalar yapmak için harika bir dönemdir. Bu dönem ruhsal derinleşmeler söz konusu olacağından, terapi ve danışmanlık almak çok daha iyi gelecektir.

NEPTÜN'ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR

22 Haziran’da ise yine jenerasyon gezegenlerinden biri olan Neptün, Balık burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 30 Kasım tarihine kadar sürecek. Gerçeklerle hayallerin sentezi iyi yapılmalı. Belli ki hayal gücümüz epey güçlü bir şekilde çalışacak, içe dönerek belki de o sezgi ve ilhamın gelmesini bekleyerek yada biraz inzivaya çekilerek içsel benliğimizle irtibat kurup yaratıcı çalışmalar yapacağız. Ama dikkat edin, fazla da içe dönüp kaybolmayın. Fiziksel dünyanın ihtiyaçlarını, sorumluluklarını, görevlerini de unutmayın! Kendinizi bir şeylere adarken bunun size gerçekte ne kadar faydası olduğunu iyice düşünüp tartın. Superman gibi tüm dünyayı kurtarmaya çalışırken kendinizden vazgeçmeyin. Aşırı duyarlı ve hassas olabilirsiniz bu süreçte. Neptün ileri giderken, gerçek-somut adımlar atmak biraz daha zordur ama geri giderken bir anda uykudan uyanır gibi bir moda geçip gerçek sorunun ve problemin ne olduğu ile ilgili tespitler yapmanız çok daha kolay olur. Bağımlı kişilerden, psikolojik olarak bağımlı kişilerden, uyuşturucu, uyarıcı maddeler kullanan kişilerden kendinizi koruyun. Depresyonunuzu tedavi edebilir, destek alabilirsiniz bu süreçte. Alerjiler artabilir, gıda alerjileriniz türeyebilir, ilaçların yan etkileri daha çok hissedilebilir.

URANÜS'ÜN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR

11 Ağustos’ta ise yine jenerasyon gezegenlerinden Uranüs, Boğa burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket yıl sonuna kadar devam edecek. 12 Ocak’tan beri hangi konularda yeteri kadar özgür olamadığınızı hissettiniz, hangi alanlarda değişime direndiniz, hangi alanlarda devrimler yapmakta çekindiniz hayatınızda? İşte tam da bunları içsel olarak sorgulama, kendinizle yüzleşme ve hepsinin üstünden yeniden yavaş yavaş ve teker teker geçme zamanı olacak sizler için. Derin bir psikolojik inceleme ve analiz etme sürecinde olacaksınız. Bu dönem içsel anlamda yeni bir evreka yani uyanış – tespit zamanı yaşatacak sizlere. Farkın farkını fark etmek gibi olacak sizler için. Özgürleşmek için attığınız adımların veya kullandığınız gereçlerin ne kadar doğru olup olmadığını sorgulatacak biraz. Eskiden gerçekleştirdiğiniz değişimleri de sorgulatma sürecine sokacak. Eğer hayatınızda devrimler yapmak gibi bir niyetiniz var ise yeniden üstünde bir düşünmenizde fayda var. Kısacası geri hareket süreci biraz daha içsel anlamda zincirlerinizden kopmanız için nelere ihtiyacınız olduğu konusunda derin bir sorgulama sürecine sokacak.

MARS'IN RETRO OLACAĞI ZAMANLAR

2020 adeta Retro yani geri hareketlerle dolu olacak. Ve Retro kervanına bu seferde Mars katılıyor. 9 Eylül’de geri hareketine başlayacak olan Mars Retrosu 15 Kasım tarihine kadar devam edecek. Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Mars Retro iken harekete geçmekte zorlanabilir, işleri sürekli erteleme moduna girebiliriz. Üzerinize adeta bir bahar yorgunluğu çökebilir. Sanki günleri narkoz almış gibi geçirebilir, sürekli esneme hali ve güçten düşmüş hissedebilirsiniz. Kendimizi savunmamız gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Rekabet etmekte zorlanabilir, gücümüzü yeterince ortaya koyamayabiliriz. Vücudumuzun savunma sistemi her zamanki gibi güçlü olmayabilir, rahatsızlıklara daha yatkın olabiliriz. Enerjimizi doğru kullanamayabiliriz. Başlangıç yapılması gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Hırslarımızda azalma meydana gelebilir. Giriştiğimiz konularda kararlılık gösterip devam ettirmekte zorlanabiliriz. Lütfen Mars Retrosu süresince alacağınız hem yükte hem pahada ağır şeyleri sigortalatmayı ihmal etmeyin. Öfkelenmeden, agresifleşmeden önce nefes alıp önce bir düşünün, eylemi başlatan taraf olarak hatalı olma ihtimaliniz oldukça yüksek olabilir ve zarar görebilirsiniz. Mars Retrosu döneminde libido konusunda da sıkıntılar söz konusu olabilir, arzular, cinsel isteklerde azalma meydana gelebilir.

Retroların yaşamlarınıza engeller katmadığı, aksine farkındalıklar ve uyanışlar yaşatacağı bir 2020 yılı dilerim sizler için.

Sevgiler…

Dinçer Güner

