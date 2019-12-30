2020 yılında Ay’ın boşlukta olduğu bu tarihlere dikkat edin!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte 2020 yılının "Ay boşlukta" takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiçbir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, ihtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda 2020 yılında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim. ;)

OCAK

2 Ocak 05:13 ile 2 Ocak 07:00 arası 29. derece Balık burcunda boşlukta.

4 Ocak 04:18 ile 4 Ocak 19:15 arası 22. derece Koç burcunda boşlukta.

6 Ocak 15:07 ile 7 Ocak 05:10 arası 22. derece Boğa burcunda boşlukta.

9 Ocak 01:15 ile 9 Ocak 11:43 arası 24. derece İkizler burcunda boşlukta.

11 Ocak 02:58 ile 11 Ocak 15:15 arası 22. derece Yengeç burcunda boşlukta.

13 Ocak 16:41 ile 13 Ocak 17:06 arası 29. derece Aslan burcunda boşlukta.

15 Ocak 15:11 ile 15 Ocak 18:43 arası 27. derece Başak burcunda boşlukta.

17 Ocak 15:59 ile 17 Ocak 21:20 arası 26. derece Terazi burcunda boşlukta.

20 Ocak 00:21 ile 20 Ocak 01:40 arası 29. derece Akrep burcunda boşlukta.

21 Ocak 07:45 ile 22 Ocak 07:59 arası 16. derece Yay burcunda boşlukta.

24 Ocak 05:08 ile 24 Ocak 16:20 arası 24. derece Oğlak burcunda boşlukta.

25 Ocak 22:06 ile 27 Ocak 02:43 arası 15. derece Kova burcunda boşlukta.

29 Ocak 04:08 ile 29 Ocak 14:50 arası 24. derece Balık burcunda boşlukta.

ŞUBAT

5 Şubat 17:19 ile 5 Şubat 22:02 arası 27. derece İkizler burcunda boşlukta.

7 Şubat 18:42 ile 8 Şubat 01:44 arası 25. derece Yengeç burcunda boşlukta.

9 Şubat 19:08 ile 10 Şubat 02:38 arası 25. derece Aslan burcunda boşlukta.

11 Şubat 21:25 ile 12 Şubat 02:37 arası 26. derece Başak burcunda boşlukta.

14 Şubat 00:40 ile 14 Şubat 03:37 arası 28. derece Terazi burcunda boşlukta.

16 Şubat 01:19 ile 16 Şubat 07:06 arası Ay 26. derece Akrep burcunda boşlukta.

18 Şubat 12:03 18 Şubat 13:36 arası 29. derece Yay burcunda boşlukta.

20 Şubat 17:18 ile 20 Şubat 22:41 arası 27. derece Oğlak burcunda boşlukta.

22 Şubat 07:08 ile 23 Şubat 22:41 arası 16. derece Kova burcunda boşlukta.

25 Şubat 17:11 ile 25 Şubat 21:47 arası 27. derece Balık burcunda boşlukta.

28 Şubat 06:24 ile 28 Şubat 10:29 arası 27. derece Koç burcunda boşlukta.

MART

1 Mart 18:52 ile 1 Mart 22:20 arası 28. derece Boğa burcunda boşlukta.

4 Mart 05:19 ile 4 Mart 07:25 arası 28. derece İkizler burcunda boşlukta.

6 Mart 10:11 ile 6 Mart 12:27 arası 28. derece Yengeç burcunda boşlukta.

8 Mart 11:12 ile 8 Mart 13:47 arası 28. derece Aslan burcunda boşlukta.

10 Mart 11:32 ile 10 Mart 13:02 arası 29. derece Başak burcunda boşlukta.

12 Mart 11.11 ile 12 Mart 12:28 arası 29. derece Terazi burcunda boşlukta.

14 Mart 13:05 ile 14 Mart 14:09 arası 29. derece Akrep burcunda boşlukta.

16 Mart 12:34 ile 16 Mart 19:25 arası 26. derece Yay burcunda boşlukta.

19 Mart 03:47 ile 19 Mart 04:15 arası 29. derece Oğlak burcunda boşlukta.

20 Mart 11:59 ile 21 Mart 15:33 arası 16. derece Kova burcunda boşlukta.

23 Mart 17:51 ile 24 Mart 15:33 arası 24. derece Balık burcunda boşlukta.

26 Mart 10:16 ile 26 Mart 16:36 arası 26. derece Koç burcunda boşlukta.

29 Mart 02:04 ile 29 Mart 04:37 arası 28. derece Boğa burcunda boşlukta.

30 Mart 18:10 ile 31 Mart 14:43 arası 19. derece İkizler burcunda boşlukta.

NİSAN

2 Nisan 19:48 ile 2 Nisan 21:26 arası 29. derece Yengeç burcunda boşlukta.

3 Nisan 22:38 ile 5 Nisan 00:18 arası 14. derece Aslan burcunda boşlukta.

6 Nisan 16:28 ile 7 Nisan 00:16 arası 25. derece Başak burcunda boşlukta.

8 Nisan 15:49 ile 8 Nisan 19:32 arası 25. derece Terazi burcunda boşlukta.

10 Nisan 22:34 ile 10 Nisan 23:35 arası 29. derece Akrep burcunda boşlukta.

12 Nisan 14:45 ile 13 Nisan 03:05 arası 23. derece Yay burcunda boşlukta.

15 Nisan 02:47 ile 15 Nisan 10:36 arası 25. derece Oğlak burcunda boşlukta.

20 Nisan 02:30 ile 20 Nisan 10:00 arası 26. derece Balık burcunda boşlukta.

22 Nisan 15:31 ile 22 Nisan 22:35 arası 26. derece Koç burcunda boşlukta.

25 Nisan 03:42 ile 25 Nisan 10:19 arası 26. derece Boğa burcunda boşlukta.

27 Nisan 19:59 ile 27 Nisan 20:27 arası 29. derece İkizler burcunda boşlukta.

29 Nisan 22.29 ile 30 Nisan 04:06 arası 26. derece Yengeç burcunda boşlukta.

MAYIS

1 Mayıs 19:04 ile 2 Mayıs 08:35 arası 22. derece Aslan burcunda boşlukta.

4 Mayıs 05:24 ile 4 Mayıs 10:09 arası 27. derece Başak burcunda boşlukta.

6 Mayıs 05:30 ile 6 Mayıs 10:04 arası 27. derece Terazi burcunda boşlukta.

8 Mayıs 05:38 ile 8 Mayıs 10:15 arası 27. derece Akrep burcunda boşlukta.

10 Mayıs 09:10 ile 10 Mayıs 12:38 arası 28. derece Yay burcunda boşlukta.

12 Mayıs 13:29 ile 12 Mayıs 18:38 arası 27. derece Oğlak burcunda boşlukta.

14 Mayıs 17:02 ile 15 Mayıs 04:24 arası 24. derece Kova burcunda boşlukta.

17 Mayıs 10:59 ile 17 Mayıs 16:35 arası 27. derece Balık burcunda boşlukta.

19 Mayıs 23:32 ile 20 Mayıs 05:10 arası 27. derece Koç burcunda boşlukta.

22 Mayıs 11.00 ile 22 Mayıs 16:35 arası 27. derece Boğa burcunda boşlukta.

24 Mayıs 14:09 ile 25 Mayıs 02:08 arası 23. derece İkizler burcunda boşlukta.

27 Mayıs 04:06 ile 27 Mayıs 09.32 arası 26. derece Yengeç burcunda boşlukta.

28 Mayıs 16:30 ile 29 Mayıs 14:40 arası 17. derece Aslan burcunda boşlukta.

31 Mayıs 12:16 ile 31 Mayıs 17:37 arası 26. derece Başak burcunda boşlukta.

HAZİRAN

2 Haziran 13:39 ile 2 Haziran 19:05 arası 26. derece Terazi burcunda boşlukta.

4 Haziran 14:36 ile 4 Haziran 20:16 arası 26. derece Akrep burcunda boşlukta.

6 Haziran 07:10 ile 6 Haziran 22:44 arası 20. derece Yay burcunda boşlukta.

8 Haziran 21:05 ile 9 Haziran 03:53 arası 26. derece Oğlak burcunda boşlukta.

10 Haziran 17:34 ile 11 Haziran 12:31 arası 20. derece Kova burcunda boşlukta.

13 Haziran 15:44 ile 14 Haziran 00:02 arası 25. derece Balık burcunda boşlukta.

16 Haziran 03:49 ile 16 Haziran 12:35 arası 25. derece Koç burcunda boşlukta.

18 Haziran 15:02 ile 18 Haziran 23:59 arası 25. derece Boğa burcunda boşlukta.

21 Haziran 00:47 ile 21 Haziran 09:01 arası 25 derece İkizler burcunda boşlukta.

23 Haziran 10:20 ile 23 Haziran 15:33 arası 27. derece Yengeç burcunda boşlukta.

24 Haziran 08:34 ile 25 Haziran 20:04 arası 9. derece Aslan burcunda boşlukta.

27 Haziran 23:01 ile 27 Haziran 02:16 arası 29. derece Başak burcunda boşlukta.

29 Haziran 16:01 ile 30 Haziran 01:47 arası 24. derece Terazi burcunda boşlukta.

TEMMUZ

1 Temmuz 18:19 ile 2 Temmuz 04:20 arası 24. derece Akrep burcunda boşlukta.

3 Temmuz 16:05 ile 4 Temmuz 07:47 arası 20. derece Yay burcunda boşlukta.

6 Temmuz 12:35 ile 6 Temmuz 13:08 arası 29. derece Oğlak burcunda boşlukta.

7 Temmuz 07:37 ile 8 Temmuz 21:12 arası 10. derece Kova burcunda boşlukta.

11 Temmuz 06:48 ile 11 Temmuz 08:05 arası 29. derece Balık burcunda boşlukta.

13 Temmuz 18 :54 ile 13 Temmuz 20:33 arası 29. derece Koç burcunda boşlukta.

16 Temmuz 06:21 ile 16 Temmuz 08:18 arası 28. derece Boğa burcunda boşlukta.

18 Temmuz 00:14 ile 18 Temmuz 17:23 arası 20. derece İkizler burcunda boşlukta.

20 Temmuz 20:54 ile 20 Temmuz 23:16 arası 28. derece Yengeç burcunda boşlukta.

22 Temmuz 03:27 ile 23 Temmuz 02:39 arası 16. derece Aslan burcunda boşlukta.

25 Temmuz 02:07 ile 25 Temmuz 04:53 arası 28. derece Başak burcunda boşlukta.

27 Temmuz 04:08 ile 27 Temmuz 07:11 arası 28. derece Terazi burcunda boşlukta.

29 Temmuz 07:01 ile 29 Temmuz 10:24 arası 28. derece Akrep burcunda boşlukta.

31 Temmuz 03:07 ile 31 Temmuz 14:58 arası 23. derece Yay burcunda boşlukta.

AĞUSTOS

2 Ağustos 16:59 ile 2 Ağustos 21:10 arası 27. derece Oğlak burcunda boşlukta.

5 Ağustos 00:45 ile 5 Ağustos 05:27 arası 27. derece Kova burcunda boşlukta.

7 Ağustos 15:53 ile 7 Ağustos 16:04 arası 29. derece Balık burcunda boşlukta.

9 Ağustos 22.49 ile 10 Ağustos 04:27 arası 27. derece Koç burcunda boşlukta.

12 Ağustos 10:54 ile 12 Ağustos 16:45 arası 27. derece Boğa burcunda boşlukta.

14 Ağustos 14:19 ile 15 Ağustos 02:35 arası 23. derece İkizler burcunda boşlukta.

17 Ağustos 02:58 ile 17 Ağustos 08:38 arası 26. derece Yengeç burcunda boşlukta.

19 Ağustos 08:38 ile 19 Ağustos 11:20 arası 28. derece Aslan burcunda boşlukta.

21 Ağustos 06:36 ile 21 Ağustos 12:15 arası 26. derece Başak burcunda boşlukta.

23 Ağustos 07:19 ile 23 Ağustos 13:15 arası 26. derece Terazi burcunda boşlukta.

25 Ağustos 09:27 ile 25 Ağustos 15:48 arası 26. derece Akrep burcunda boşlukta.

27 Ağustos 14:59 ile 27 Ağustos 20:36 arası 26. derece Yay burcunda boşlukta.

29 Ağustos 22:30 ile 30 Ağustos 03:36 arası 27. derece Oğlak burcunda boşlukta.

EYLÜL

1 Eylül 07:56 ile 1 Eylül 12:34 arası 27. derece Kova burcunda boşlukta.

3 Eylül 17: 34 ile 3 Eylül 23:21 arası 27. derece Balık burcunda boşlukta.

6 Eylül 07:44 ile 6 Eylül 11:43 arası 28. derece Koç burcunda boşlukta.

8 Eylül 15:46 ile 9 Eylül 00:27 arası 25. derece Boğa burcunda boşlukta.

11 Eylül 07.47 ile 11 Eylül 11:22 arası 28. derece İkizler burcunda boşlukta.

13 Eylül 15:04 ile 13 Eylül 18:32 arası 28. derece Yengeç burcunda boşlukta.

15 Eylül 18:09 ile 15 Eylül 21:37 arası 27. derece Aslan burcunda boşlukta.

17 Eylül 14:41 ile 17 Eylül 21:55 arası 25. derece Başak burcunda boşlukta.

19 Eylül 17:28 ile 19 Eylül 21:32 arası 27. derece Terazi burcunda boşlukta.

21 Eylül 21:12 ile 21 Eylül 22:31 arası 29. derece Akrep burcunda boşlukta.

23 Eylül 20:31 ile 24 Eylül 02:16 arası 26. derece Yay burcunda boşlukta.

26 Eylül 06:35 ile 26 Eylül 09:07 arası 28. derece Oğlak burcunda boşlukta.

28 Eylül 10:17 ile 28 Eylül 18:33 arası 25. derece Kova burcunda boşlukta.

EKİM

3 Ekim 08:47 ile 3 Ekim 18:12 arası 25. derece Koç burcunda boşlukta.

5 Ekim 21:40 ile 6 Ekim 07:02 arası 25. derece Boğa burcunda boşlukta.

8 Ekim 04:56 ile 8 Ekim 18:45 arası 22. derece İkizler burcunda boşlukta.

10 Ekim 19:03 ile 1 Ekim 03:24 arası 25. derece Yengeç burcunda boşlukta.

12 Ekim 17:29 ile 13 Ekim 07:55 arası 21. derece Aslan burcunda boşlukta.

15 Ekim 01:46 ile 15 Ekim 08:53 arası 25. derece Başak burcunda boşlukta.

17 Ekim 01:11 ile 17 Ekim 08:05 arası 25. derece Terazi burcunda boşlukta.

19 Ekim 00:42 ile 19 Ekim 07:42 arası 25. derece Akrep burcunda boşlukta.

21 Ekim 06:37 ile 21 Ekim 09:43 arası 28. derece Yay burcunda boşlukta.

23 Ekim 07:34 ile 23 Ekim 15:16 arası 25. derece Oğlak burcunda boşlukta.

25 Ekim 00:53 ile 26 Ekim 00:18 arası 17. derece Kova burcunda boşlukta.

28 Ekim 03:45 ile 28 Ekim 11:44 arası 26. derece Balık burcunda boşlukta.

30 Ekim 19:12 ile 31 Ekim 00:18 arası 27. derece Koç burcunda boşlukta.

KASIM

2 Kasım 05:29 ile 2 Kasım 12:59 arası 26. derece Boğa burcunda boşlukta.

4 Kasım 16:48 ile 5 Kasım 00:45 arası 25. derece İkizler burcunda boşlukta.

7 Kasım 04:26 ile 7 Kasım 10:18 arası 26. derece Yengeç burcunda boşlukta.

9 Kasım 14:04 ile 9 Kasım 16:29 arası 28. derece Aslan burcunda boşlukta.

11 Kasım 13:58 ile 11 Kasım 19:09 arası 26. derece Başak burcunda boşlukta.

13 Kasım 14:32 ile 13 Kasım 19:18 arası 26. derece Terazi burcunda boşlukta.

15 Kasım 14:12 ile 15 Kasım 18:46 arası 27. derece Akrep burcunda boşlukta.

17 Kasım 10:54 ile 17 Kasım 19:34 arası 24. derece Yay burcunda boşlukta.

19 Kasım 19:29 ile 19 Kasım 23:24 arası 27. derece Oğlak burcunda boşlukta.

21 Kasım 03:48 ile 22 Kasım 07:05 arası 15. derece Kova burcunda boşlukta.

24 Kasım 13:44 ile 24 Kasım 18:04 arası 27. derece Balık burcunda boşlukta.

27 Kasım 02:45 ile 27 Kas 06:42 arası 28. derece Koç burcunda boşlukta.

29 Kasım 15:48 ile 29 Kasım 19:15 arası 28. derece Boğa burcunda boşlukta.

ARALIK

1 Aralık 07:21 ile 2 Aralık 06:32 arası 18. derece İkizler burcunda boşlukta.

4 Aralık 13:28 ile 4 Aralık 15:50 arası 28. derece Yengeç burcunda boşlukta.

6 Aralık 01:27 ile 6 Aralık 22:46 arası 18. derece Aslan burcunda boşlukta.

9 Aralık 01:35 ile 9 Aralık 03:01 arası 29. derece Başak burcunda boşlukta.

11 Aralık 03:56 ile 11 Aralık 04:59 arası 29. derece Terazi burcunda boşlukta.

13 Aralık 04:57 ile 13 Aralık 05:39 arası 29. derece Akrep burcunda boşlukta.

14 Aralık 19:16 ile 15 Aralık 06:34 arası 23. derece Yay burcunda boşlukta.

17 Aralık 08:34 ile 17 Aralık 09:26 arası 29. derece Oğlak burcunda boşlukta.

19 Aralık 11:44 ile 19 Aralık 15:38 arası 27. derece Kova burcunda boşlukta.

21 Aralık 13:24 ile 22 Aralık 01:32 arası 23. derece Balık burcunda boşlukta.

24 Aralık 01:50 ile 24 Aralık 13:55 arası 24. derece Koç burcunda boşlukta.

26 Aralık 14:31 ile 27 Aralık 02:32 arası 26. derece Boğa burcunda boşlukta.

29 Aralık 06:00 ile 29 Aralık 13:28 arası 26. derece İkizler burcunda boşlukta.

31 Aralık 16:44 ile 31 Aralık 21:57 arası 27. derece Yengeç burcunda boşlukta.