2020 yılında diyete başlamak için en uygun tarihler

Diyete başlamak, kilo vermek çoğu insanın yeni yıl planlarının başında geliyor. Peki bunu gökyüzü rehberliğinde yapmaya ne dersiniz? Ünlü astrolog Dinçer Güner, diyete başlamak içinen uygun tarihleri sizler için yazdı...

Gökyüzünde her ay bir Yeni Ay ve bir de Dolunay gerçekleşir. Özellikle Dolunay zamanları kötü bir takım alışkanlıkları geride bırakmak ve diyete başlamak için ideal zamanladır. Dolunay’dan hemen sonra Ay küçülmeye başlar ve yapacağımız diyetten maksimum fayda sağlayabilir, daha hızlı ve seri bir şekilde kilo verebiliriz. Vücudumuzda oluşan ödemi çok hızlı bir şekilde atarız. Elbette farklı zamanlarda diyete başlayabilirsiniz ve eminim iradenizin de yardımı ile kilo verebilirsiniz fakat burada tam olarak ifade etmek istediğim maksimum faydayı sağlayabileceğiniz zamanlar.

Madem gökyüzü bizim yaşam pusulamız bunu en iyi ve en doğru şekilde neden kullanmayalım ki? Kitabı takip ederken Dolunay zamanlarını gördüğünüzde, Dolunay’ın ertesi günü itibari ile ilk 7 gün diyete başlamak için sizler adına en uygun zaman olacaktır. Yalnız unutmayın ki, diyeti sadece diyetisyen yazar. Bu yüzden kilo vermekle ilgili sağdan soldan okuduğunuz garip tarif ve reçetelerle değil, bu işin uzmanında da destek alınması gerektiğini unutmayın lütfen!

2020 senesindeki Dolunay zamanları ise şöyle;

– 10 Ocak Yengeç burcunda Dolunay

– 9 Şubat Aslan b urcunda Dolunay

– 9 Mart Başak burcunda Dolunay

– 8 Nisan Terazi burcunda Dolunay

– 7 Mayıs Akrep burcunda Dolunay

– 5 Haziran Yay burcunda Dolunay

– 5 Temmuz Oğlak burcunda Dolunay

– 3 Ağustos Kova burcunda Dolunay

– 2 Eylül Balık burcunda Dolunay

– 1 Ekim Koç burcunda Dolunay

– 31 Ekim Boğa burcunda Dolunay

– 30 Kasım İkizler burcunda Dolunay

– 30 Aralık Yengeç burcunda Dolunay

Sevgiler…

Dinçer Güner

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