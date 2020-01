2020 yılında estetik ve güzellik için en doğru zamanlar!

Üzerimizde yapacağımız değişikliklerde gezegenlerin konumu çok önemlidir. Özellikle söz konusu Venüs ise. Doğru zamanda, doğru müdahaleleri yaptırmak istiyorsanız, ünlü astrolog Dinçer Güner'in hazırladığı bu listeye göz atmalısınız...

Doğru zamanda hareket geçmek önemli, hele ki işin ucunda eğer güzel görünmek, güzel olmak ve vitrin varsa… 2020 yılında estetik ve güzellik için en uygun zamanları aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

– 1 Ocak ile 14 Ocak arası Venüs'ün Kova burcundaki seyahati ile özellikle bacaklarımızı, baldırlarımızı güzelleştirmek ya da güzellikle ilgili farklı ve sıra dışı yöntemler kullanmak için ideal zamanlardır.

– 14 Ocak ile 8 Şubat arası Venüs'ün Balık burcundaki seyahati ile ayakkabı alışverişi yapmak, ayaklarımızı güzelleştirmek, ayak bakımına gitmek için uygun zamanlardır.

– 8 Şubat ile 5 Mart arasında Venüs'ün Koç burcundaki seyahati ile yüz estetiği, yüzdeki kırışıklıklar, sivilcelerle ilgili tedaviler için yine uygun zamanlardır.

– 5 Mart ile 4 Nisan arası Venüs'ün Boğa burcundaki seyahati ile gardırobu yenilemek, güzel kıyafetler almak için uygun. Venüs Boğa burcunda yönetici pozisyonunda olduğu için aslında her türlü estetik ve güzellik hareketi için uygun bir dönem olacaktır.

– 4 Nisan ile 11 Mayıs arası ve 26 Haziran – 7 Ağustos arası Venüs'ün İkizler burcundaki seyahati ile el ve parmak bakımı, tırnak bakımı, cilt temizliği, daha genç gösterecek uygulamalar için uygundur.

– 7 Ağustos ile 6 Eylül arası Venüs'ün Yengeç burcundaki seyahati ile göğüs bölgesi ile ilgili büyütücü/küçültücü işlemler yaptırmak, bedenimizi şekillendirecek sporlara başlamak, hatlarınızı ortaya çıkartacak spor hareketleri yapmak için de ideal zamanlar.

– 6 Eylül ile 3 Ekim arası Venüs'ün Aslan burcundaki seyahati saç bakımı, saçlara yeni bir model ve şekil vermek, serumlar uygulamak, saçlara dair her şeyi yaptırmak için ideal zamanlar.

– 3 Ekim ile 28 Ekim arası Venüs'ün Başak burcundaki seyahati ile diyete başlamak, yağları aldırmak, karın çalışmaları yapmak, karnımızı eritmek için özellikle hareketler yapmak ve uygulamalara girmek için de ideal zamanlar.

– 28 Ekim ile 21 Kasım arası Venüs'ün Terazi burcundaki seyahati ile her türlü estetik için uygun zamanlardır. Zira Venüs Terazi burcunda güçlü pozisyondadır. Güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

– 21 Kasım ile 16 Aralık arası Venüs'ün Akrep burcundaki seyahati ile özellikle burun operasyonları için ideal bir zaman olabilir.

– 16 Aralık ile 31 Aralık arası Venüs'ün Yay burcundaki seyahati ile bedeninize fit ve sportif bir görünüm kazandırmak, postür çalışmaları, bedeni esnetici sportif faaliyetlerde bulunmak için ideal zamanlardır.

Bu tarihlerin yanı sıra, bir de aşağıda ki tarihleri de ajandanıza not alabilirsiniz. Estetik ve güzellik için oldukça destekleyici ve mutluluk verici zamanlar.

– 16 Ocak (+/- 2 gün) Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak.

– 23 Ocak (+/- 2 gün) Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak.

– 8 Mart (+/- 4 gün) Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecekler.

– 23 Mart (+/- 2 gün) Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak.

– 28 Mart (+/- 4 gün) Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak.

– 4 Nisan (+/- 4 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak

– 27 Ağustos (+/- 4 gün) Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak.

– 11 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak.

– 24 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak.

– 15 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak.

Sevgiler…

Dinçer Güner