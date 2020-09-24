Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
2020 yılının geri kalanında aşk için güzel zamanlar
  • @dincerguner

2020 yılının geri kalanında aşk için güzel zamanlar

Birçok açıdan hepimizi zorlayan bir 2020 yılı geçiriyoruz. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hafta asap bozan haberler yerine, yılın geri kalanındaki 4 ay ile ilgili güzel gelişmelerin olacağı zamanları kaleme aldı. İşte ayrıntılar...
Eylül 24, 2020
2020 yılının geri kalanında aşk için güzel zamanlar
Birçok açıdan hepimizi zorlayan bir 2020 yılı geçiriyoruz. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu hafta asap bozan haberler yerine, yılın geri kalanındaki 4 ay ile ilgili güzel gelişmelerin olacağı zamanları kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Merhaba Herkese;
Şurada 4 ay Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık kaldı. Bu 4 ay içinde hangi burcu aşktan yana güzel zamanlar bekliyor? Yalnızlar hayatlarının aşkıyla ne zaman karşılaşacak? Birliktelikleri olanlar, evliler ise ilişkilerinde daha mutlu olacakları zaman ne zaman? Hangi günler sürprizler yapmak ve ilişkilere heyecan katmak için uygun? Buyrun bakalım..

6 Eylül ile 3 Ekim arası Venüs'ün Aslan burcunda ki seyahati ile Aslan, Kova, Koç ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar

3 Ekim ile 28 Ekim arası Venüs'ün Başak burcunda ki seyahati ile Başak, Balık, Boğa ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar

28 Ekim ile 21 Kasım arası Venüs'ün Terazi burcunda ki seyahati ile Terazi, Koç, İkizler ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar

21 Kasım ile 16 Aralık arası Venüs'ün Akrep burcundaki seyahati ile Akrep, Boğa, Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

16 Aralık ile 31 Aralık arası Venüs'ün Yay burcunda ki seyahati ile Yay, İkizler, Aslan Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar

Bu tarihlerin yanı sıra, bir de aşağıda ki tarihleri de ajandanıza not alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda oldukça destekleyici ve mutluluk verici zamanlar. Bu tarihlerde de birileri tanışabilir, flört edebilir, yakınlaşmalar olabilir.

29 Eylül (+/-2 gün) Venüs ile Mars arasında güzel bir etkileşim olacak. Heyecanlı, libidosu yüksek, kanı kaynatan günler. Özellikle Aslan, Kova, Koç, Yay, Terazi ve yükselen burcu bu olanlar için özellikle.

11 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak. Ani, kısa süreli heyecanlar, küçük kaçamaklar için ideal zamanlar. Aniden başlayan, sürpriz ilişkiler zamanı. Başak, Balık, Boğa, Akrep, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için özellikle.

21 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim ile tutkulu, cinsel çekimin güçlü ve yoğun olabileceği zamanlar. Başak, Balık, Boğa, Oğlak, Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar için özellikle.

24 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sağlam, kalıcı, güven verici, istikrarlı ilişkiler başlatmak için ideal zamanlar. Başak, Balık, Boğa, Oğlak, Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar için özellikle.

10 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim ile tutkulu, cinsel çekimin güçlü ve yoğun olabileceği zamanlar. Akrep, Boğa, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için.

15 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sağlam, kalıcı, güven verici, istikrarlı ilişkiler başlatmak için ideal zamanlar. Akrep, Boğa, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için.

İLGİLİ HABERGüneş Terazi burcunda: Hak, Hukuk ve Adalet dönemiGüneş Terazi burcunda: Hak, Hukuk ve Adalet dönemi

 

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güneş Terazi burcunda: Hak, Hukuk ve Adalet dönemi
Sonbahar Ekinoksunun Astrolojik Etkileri: Dünya ve Türkiye
Dinçer Güner uyarıyor: Ağzınızdan çıkana çok dikkat edin!