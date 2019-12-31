2020’de aşk ve ilişkiler için en şanslı zamanlar!

2020 yılına girmemize saatler kaldı. 2019'da aşk konusunda talihsiz olanlar, haberimizi okumadan geçmeyin! Ünlü astrolog Dinçer Güner, 2020 yılının aşkta şanslı günlerini tek tek yazdı...

Aşık olmak güzel bir duygu, hele bir de karşılıklı olunca… İsteriz tabi sevmek, sevilmek, doğru zamanda ilişkiye başlamak, mutlu olmak… Kim istemez ki? 2020 yılı için aşk ve ilişkiler için en uygun zamanları sizler için kaleme aldım. Şimdiden hepinize aşk dolu bir 2020 dilerim!

– 1 Ocak ile 14 Ocak arası, Venüs'ün Kova burcundaki seyahati aşk konusunda Kova, Aslan, Terazi ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı tarihler.

– 14 Ocak ile 8 Şubat arası Venüs'ün Balık burcundaki seyahati ile Balık, Başak, Akrep ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı günler.

– 8 Şubat ile 5 Mart arasında Venüs'ün Koç burcundaki seyahati ile Koç, Terazi, Yay ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 5 Mart ile 4 Nisan arası Venüs'ün Boğa burcundaki seyahati ile Boğa, Akrep, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 4 Nisan ile 11 Mayıs arası ve 26 Haziran ile 7 Ağustos arası Venüs'ün İkizler burcundaki seyahati ile İkizler, Yay, Kova ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 7 Ağustos ile 6 Eylül arası Venüs'ün Yengeç burcundaki seyahati ile Yengeç, Oğlak, Boğa ve Balık ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 6 Eylül ile 3 Ekim arası Venüs'ün Aslan burcundaki seyahati ile Aslan, Kova, Koç ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 3 Ekim ile 28 Ekim arası Venüs'ün Başak burcundaki seyahati ile Başak, Balık, Boğa ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 28 Ekim ile 21 Kasım arası Venüs'ün Terazi burcundaki seyahati ile Terazi, Koç, İkizler ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 21 Kasım ile 16 Aralık arası Venüs'ün Akrep burcundaki seyahati ile Akrep, Boğa, Yengeç ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 16 Aralık ile 31 Aralık arası Venüs'ün Yay burcundaki seyahati ile Yay, İkizler, Aslan Yengeç ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

Bu tarihlerin yanı sıra, bir de aşağıdaki tarihleri de ajandanıza not alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda oldukça destekleyici ve mutluluk verici zamanlar. Bu tarihlerde de birileri tanışabilir, flört edebilir, yakınlaşmalar olabilir.

– 16 Ocak (+/- 2 gün) Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak. Ani, kısa süreli heyecanlar, küçük kaçamaklar için uygun zamanlar. Özellikle Balık, Başak, Akrep, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için hareketli zamanlar.

– 23 Ocak (+/- 2 gün) Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Aşk ve ilişkiler konusunda fırsat ve şansın yüksek olduğu zamanlar. Özellikle Balık, Başak, Akrep, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 2 Şubat (+/- 2 gün) Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim ile tutkulu, cinsel çekimin güçlü ve yoğun olabileceği zamanlar. Özellikle de Balık, Başak, Akrep, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için heyecanlı zamanlar.

– 8 Mart (+/- 4 gün). Venüs ile Uranüs birlikte hareket edecekler. Ani, kısa süreli heyecanlar, küçük kaçamaklar için uygun olabilir. Özellikle Boğa, Akrep, Oğlak ve Yükselen burcu bu olanlar için heyecanlı zamanlar.

– 23 Mart (+/- 2 gün) Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Ayaklar bir süre yerden kesilebilir. Boğa, Akrep, Oğlak, Balık, Başak ve Yükselen burcu bu olanlar için hassas ve romantik zamanlar.

– 28 Mart (+/- 4 gün) Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Aşka dair oldukça şanslı ve fırsatların bol olduğu zamanlar. Boğa, Akrep, Oğlak, Yengeç, Başak ve Yükselen burcu bu olanlar için şanslı zamanlar.

– 4 Nisan (+/- 4 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sağlam, kalıcı, güven verici, istikrarlı ilişkiler başlatmak için ideal zamanlar. Özellikle İkizler, Yay, Kova, Yengeç, Başak ve yükselen burcu bu olanlar için güvenilir zamanlar.

– 27 Ağustos (+/- 4 gün) Venüs ile Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Ayaklar bir süre yerden kesilebilir. Özellikle Yengeç, Oğlak, Boğa, Balık, Başak ve Yükselen burcu bu olanlar için hassas ve romantik zamanlar.

– 29 Eylül (+/-2 gün) Venüs ile Mars arasında güzel bir etkileşim olacak. Heyecanlı, libidosu yüksek, kanı kaynatan günler. Özellikle Aslan, Kova, Koç, Yay, Terazi ve yükselen burcu bu olanlar için heyecanlı zamanlar.

– 11 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak. Ani, kısa süreli heyecanlar, küçük kaçamaklar için ideal zamanlar. Aniden başlayan, sürpriz ilişkiler zamanı. Özellikle Başak, Balık, Boğa, Akrep, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için hareketli zamanlar.

– 21 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim ile tutkulu, cinsel çekimin güçlü ve yoğun olabileceği zamanlar. Özellikle Başak, Balık, Boğa, Oğlak, Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar için heyecanlı zamanlar.

– 24 Ekim (+/- 4 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sağlam, kalıcı, güven verici, istikrarlı ilişkiler başlatmak için ideal zamanlar. Özellikle Başak, Balık, Boğa, Oğlak, Yengeç ve Yükselen burcu bu olanlar için.

– 10 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Plüton arasındaki etkileşim ile tutkulu, cinsel çekimin güçlü ve yoğun olabileceği zamanlar. Özellikle Akrep, Boğa, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için heyecan verici zamanlar.

– 15 Aralık (+/- 2 gün) Venüs ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Sağlam, kalıcı, güven verici, istikrarlı ilişkiler başlatmak için ideal zamanlar. Özellikle Akrep, Boğa, Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için.

Sevgiler…

Dinçer Güner

