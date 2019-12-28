2020’de burçları neler bekliyor?

Bir yığın badirelerle, mutlulukla 2019 yılını geride bırakmamıza çok az kaldı. Koskoca bir yılı geride bırakırken, umarız 2020 yılı her burç için ayrı ayrı harika geçer, bütün şans kapılarını açar. Dinçer Güner, sizin için 2020 yılını her burcu tüm ayrıntılarıyla yazdı. Dilediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle...

Acı, tatlı anılarla 2019 yılını geride bırakıyoruz. Umarız 2020 yılı herkes için bambaşka ayrıcalıklarla geçer. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 2020 yılını her bir burcu tüm ayrıntılarıyla kaleme aldı. 2020’de hangi burç neler yaşayacak? İşte yanıtı…

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz ve hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. İşiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 24 Mart’ta 4. derece Koç burcunda Şiron’un etkili olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızdaki önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Yeni Ay zamanında. Bu Yeni Ay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. 28 Haziran’da Mars artık burcunuza geçiş yapacak ve ileri-geri ve yeniden ileri hareketi derken 7 Ocak 2021’e kadar burcunuzda seyahat edecek. Mars bu dönemde sizi bir nevi ateş topuna çevirecek. Oldukça hareketli, isteklerinizi hızlı ve de etkin bir şekilde elde edebilecek, hedeflerinize çok ama çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Yalnız bu dönemde sinir, stres yakanızı pek bırakmayacak görünüyor. Bir taraftan yaparken diğer taraftan yıkmamaya özen gösterin. Bu süreçte Mars, kazaları, sakatlıkları, sakarlıkları arttırabileceği gibi yaşamınızda bireysel hedeflerinize ulaşmanız konusunda süper destek verecektir. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Fakat ortaklıklar, ilişkiler, anlaşmalı işleriniz ve evliliğinizi ilgilendiren konularda iletişim sorunları söz konusu olabilir. Partneriniz-ortağınız ve iş birliği yaptığınız kişilerin söylemleri, ifadeleri sizi yaralayabilir, üzebilir bir dil yarasına sebep olabilir. Duygusal açıdan yaralanmalara açık zamanlarda olacaksınız. Her zamankinden çok daha alıngan davranabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde bir eleme dönemine girecek ve size faydası dokunabilecek sağlam kişiler hayatınıza katılacaktır. Eğlence hayatınıza bir süreliğine ara verebilir veya eğlenceye hayatınızda çok daha az zaman harcayabilirsiniz, daha çok iş hayatı ve bundan gelecek kazançlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza yeni girecek kişiler size destek verme amaçlı olacaktır ve daha çok sizlerden yaşça büyük kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilirsiniz. Dostların gerçek yüzü ortaya çıkacak, öyle herkese güvenmemeyi öğreneceksiniz. DEVAMI İÇİN…

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu tutulmanın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu tutulma sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili bazı sert kararlar alabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınıza ilişkin güven duygunuz zedelenebilir. Belki de yakın çevrenizden bir takım kişileri hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir ya da en azından daha mesafeli yaklaşabilirsiniz. Tutulmaya Neptün destekleyici bir noktada olduğundan, bazı dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan da manevi destekler alabilir, sizin yanınızda olduğunu hisettirebilirler. 22 Mart’ta Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. İdeallerinizi, hayata bakış açınızı ve inanç sisteminizi sorgulamaya, eleştirmeye başlayabilirsiniz. Satürn 9. evinizden geçerken ideallerinize ulaşmanız için gerçekten doğru kişilerle mi irtibat kurup kurmadığınızı düşünmenize neden olabilir. 5 Haziran’da ise 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Öncelikle tutulma ile beraber ödemeler, borçlar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu, harcamalarınız, primler, burslar, nafaka, miras gibi konular ön planda olacak. Bu konularla ilgili önemli gelişmeler kapıda olabilir. Bu konularda bazı gecikmeler veya bu konularla ilgili hedefleriniz olursa bu hedeflerin bir süreliğine gerçekleşmeyeceğini düşünmek gerekir. Burcunuzda seyahat eden Uranüs'ün tutulmaya destekleyici olması, hayatınıza çeki düzen vermek, yeniden organize etmek, kontrollü riskler alacağınız bir dönem olacak. Eski ile yeni bir durumu başarılı bir şekilde sentezleyebileceksiniz. Yurt dışı, eğitim, yabancılarla ilgili konularda güzel destekler alabilir, bu konularda ilginç projelerde yer alabilirsiniz. Ya da yurt dışı kariyer fırsatı elde edebilir, ülke değiştirebilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de geri harekette olduğunu unutmayın ve iş girişimleriniz için iki hafta kadar beklemekte fayda var. Arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz. Çok daha gizlilik içinde hareket etmeye çalışabilir, daha fazla yalnız kalabilirsiniz. DEVAMI İÇİN…

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Ay Tutulması, finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu tutulma, sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu tutulma sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Tutulma zamanı belki de önümüzdeki dönemde yapacağınız yeni iş veya projenin denemelerini yapabilirsiniz. Ödeme yapmanız gereken yerler ve ödemelerde gecikebilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızdan finansal anlamda destek görmek biraz zorlaşabilir. Başvurduğunuz kredileri dilediğiniz miktarlarda alamayabilir veya bazı koşullar öne sürebilirler. Tazminat, vergi, burs, nafaka, prim ödemeleri gibi konularda gecikmeler yaşanabilir. 4 Nisan itibari ile Venüs burcunuza geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Öncelikle ileri gittiği süreç içinde fiziksel olarak daha güzel görünmek için minik çaplıdan uzun çaplıya türlü oluşumlar içine girebilirsiniz. Bu estetik olur, ameliyat olur, saç boyama olur, stil değiştirmek olur, buna siz karar vereceksiniz! Yapacağınız her adım sizi daha da güzelleştirecektir emin 13 Mayıs’ta Venüs burcunuzda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 26 Haziran’a kadar devam edecek. Bu zaman aralığında eskiye doğru bir dönüş yaşamak isteyebilirsiniz. Eski sevgililerinizi arayabilir, eski dostlar ve eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu dönem estetik, güzellik, yatırım için uygun bir zaman dilimi değildir özellikle de sizin için. Yeni başlayan ilişkiler sorunlu, problemli, bilginin saklandığı, kafanızın karıştığı bir dönem olabilir. Bu dönemde yapma ihtimaliniz olan diyetten de çok fazla verim alamayabilirsiniz. Kadınlarla iletişim kurmak ve anlaşmak bu dönem pek kolay olmayabilir. Arkadaşlarınızla aranızda anlamsız, garip bir gerginlik meydana gelebilir, gereksiz küslükler oluşabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizi fazla eleştirebilirsiniz. Bunun dışında iş hayatından kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar meydana gelebilir, primlerinizi yeterince alamayabilirsiniz. Ya da maaş ödemelerinde sıkıntılar, gecikmeler meydana gelebilir. DEVAMI İÇİN…

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte, kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır. Bu tutulmada hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. 22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. 7. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn; ortaklıklarınızı ve ilişkilerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Birlikte olduğunuz kişi ile ilişkinizi gözden geçirme, sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanıyor ise bu süreçte nasıl daha iyi olabilir sorusuna yanıt ararken, eğer bağlar zayıf ve sorunlu ise bu ilişkiyi acaba nasıl kolayca bitirebilirim diye sorgulayabilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızdan yana da yüzünüz pek gülmeyebilir, bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Aile ve arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bu dönem herkesin pek de onaylamayacağı ilişkilere çekilebilirsiniz. 29 Mayıs’ta ise Merkür artık burcunuzda seyahat etmeye başlayacak ve ileri hareketi-geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Özellikle 14 Haziran’a kadar, Merkür’ün ileri hareket ettiği dönemde, hayatınızda iletişim, düşünce, bilgi alışverişi, anlaşmalar, sözleşmeler gibi konulara hız verecektir. Yalnız önemli bir takım kararlar verirken veya imza atarken biraz daha duygularınıza göre davranabilirsiniz. Ailenizle önemli konuşmalar yapabilir, önemli kararlar verebilirsiniz. 14 Haziran ile 12 Temmuz’a kadar Merkür burcunuzda geri hareket edecek. Bu tarih aralığına önemli anlaşma ve sözleşmelerinizi denk getirmemenizde fayda var. Özellikle yalnız Yengeçler sanki etrafınıza herkesi etkileyecek bir enerji yayıyor olacaksınız. Bu tarihe kadar yalnız olanlar türlü aşk ilişkileri ve flörtler içinde bulabilirler kendilerini. Fakat dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, kilo almaya başlayabilirsiniz. Bu yüzden yediklerinize içtiklerinize dikkat. Üzerinize bir rahatlama ve tembellik de çökebilir. İş değiştirmek için pek de uygun bir süreç değildir. İş anlamında eşekler gibi çalışırsınız, çok yorulursunuz ama çok az takdir görebilirsiniz. Motivasyonunuzu hemen kaybedebilirsiniz. Yöneticilerle ilişkilerde agresyon hakim olabilir, hakkınızı yeterince savunamayabilirsiniz. Ya da kendinizi sürekli bir şeylerin karşısında savunur bir halde bulabilirsiniz. 14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda, işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Mars desteği ile iş ve kariyerinize ilişkin konularda amaç-hedef ve istekleriniz her ne ise bunlar için harekete geçebilecek ve başarıya ulaşabileceksiniz. Sağlığınıza gereken özeni göstermediyseniz veya vücudunuzun uzun süredir size verdiği sinyalleri doğru değerlendirmediyseniz ameliyatlar söz konusu olabilecektir. DEVAMI İÇİN…

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Bu tutulma 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında, hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. 9 Şubat’ta ise 19. derece Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Mars olumlu kontak kuracak. Bu Dolunay zamanı hayatınızda bir şeyleri bitirme, sonlandırma arefesinde olabilirsiniz. Özellikle de 15 gün önce hayatınızda her ne başladı ise bunun tamamlandığı bir döneme işaret etmekte. Dolunay’dan hemen sonra diyete ve spora başlamak için çok uygundur. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları tekrar nüksedebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Eğer bir iş veren iseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlarınızla iletişimsel sorunlar, alınganlıklar, küskünlükler söz konusu olabilir. Beklediğiniz prim, ödül gibi durumlar var ise gecikmeler oluşabilir. Dostlarınızla yapacağınız organizasyonlarda dikkatli olmalı, takviminizi iyi yönetmelisiniz. Bazı karışıklıklar yüzünden verebileceğiniz sözleri tutmanız belki de bu dönem zorlaşabilir. Belki de en iyisi sözler vermemektir. İş ile ilgili konularda, iş değiştirmek veya terfi ile ilgili konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Bu dönem diyetinizden eskisi kadar memnun kalmayabilirsiniz. Kilo vermek kolay olmayabilir. İş ile ilgili konularda kendi şansınızı ve fırsatlarınızı biraz daha çaba sarf ederek kendiniz oluşturmanız gerek. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Bu tutulma 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Yalnız olanlar, aşk, sevgi, cinsellik gibi konuları hayatınıza çok daha rahat çekebileceksiniz. Türlü teklifler alabilirsiniz, değerlendirip değerlendirmemek size kalmış! Fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilir, bakıma gidebilir, size yakışan farklı saç modellerini deneyebilirsiniz. Yaşamınızı güzelleştirmek adına adımlar atabilirsiniz. DEVAMI İÇİN…

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK



Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. 11. evinizde meydana gelecek olacak tutulma ile hayatınıza yeni bir arkadaş, dost katabilir, size destek olacak kişilerle tanışmanıza neden olabilir. Bazı arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Bu dönemde aşk hayatınıza çeki düzen vereceğiniz zaman olacaktır. Aşk hayatınız, özel hayatınız, çocuklarınızla olan ilişkilerde bazı katı kurallar uygulamanız gerekebilir. En iyi hali ile belki de bir flörtü çok fazla ciddiye alabilirsiniz bu tutulma ile. Veya çok sevdiğiniz bir hobiniz var ise bu hobi ile ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz. 22 Mart’ta Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. 5. evinizde geri gidecek olan Satürn ile, aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı gelmiş olacak. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu konuyu tekrar düşünebilirler veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. İş ile ilgili konularda biraz tembellik yapmak isteyebilir, zamanında işleri yetiştiremeyebilirsiniz. Bu dönem iş değiştirmek için pek de uygun bir zaman değildir. Söyledikleriniz, fikirleriniz patronlarınız tarafından hoş karşılanmayabilir. Ev, yuva, aile, yerleşim, gayrimenkul, aile ilişkileri ön planda olacak. Taşınmak, yer değiştirmek, evde tadilat, onarım, bakım gibi işlere girişebilir. Bazılarınız ise ev almak, yer değiştirmek konuları ile haşır neşir olabilir. Fakat Mars'ın sert etkisi ile özellikle ilişkiler ve ortaklıklar ciddi stres altında olabilir. Bu dönem aile ve özel hayatı dikkatli bir şekilde ayrı tutmanız gerekebilir. 20 Ağustos’ta Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar burcunuzda seyahat edecek. İletişim faaliyetleri hızlanacak, çok daha fazla iletişim odaklı olmaya başlayacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabileceksiniz, bu eğitimle ilgili olabilir, yani anlaşmalarla ilgili olabilir. Yeni şeyler okumak, araştırmak için harika zamanlar. Alacağınız haberler genel anlamda tatmin edici olacaktır. İletişim yeteneklerinizi çok daha rahat bir şekilde ortaya koyacak, kendinizi net ve rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. Başkalarının parası ile ilgili konularda stresli koşullar oluşabilir, başkalarından temin ettiğiniz maddi ihtiyaçlarınız konusunda ciddi eleştiriler alabilir hatta bu kaynaklara kısa bir süreliğine ulaşamayabilirsiniz. Bankadan çekmeyi planladığınız kredi son anda çıkmayabilir. Ortaklaşa kazanılan gelirlerde gecikmeler, yavaşlamalar meydana gelebilir, borç bulmakta veya geri ödemekte zorlanabilirsiniz. Ödemelerin aksayabileceği ve stres yaratabileceği bir tarih aralığı olabilecektir bu. 17 Aralık’ta Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 6. evinizde hareket edecek olan Satürn öncelikle iş ve çalışma ortamınızı düzenlemek, iş hayatında yaşayacağınız bir takım olaylarla birlikte büyümenizi, olgunlaşmanızı sağlayacak bir dizi deneyimi hayatınıza katacaktır. İş hayatınızda, çalışma ortamınızda büyük değişimler, dönüşümler bekliyor sizleri. Belki de ani bir kararla sektör değiştirecek farklı bir kulvarda yol almaya başlayabileceksiniz. Bazılarınız sağlığınızla ilgili konularda çok daha fazla özen ve dikkat göstermeniz gereken bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. DEVAMI İÇİN…

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcunda ki ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. İş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik, evrak gecikmeleri yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olarak yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise daha önce almayı planladığınız, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişimle ilgili konular ön planda olacak. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilir, web sitesi açabilir, bir yerlere seyahatler organize edebilir, eğitim verebilir, seminerlere katılabilir, reklam-satış-pazarlama ile ilgili konular gündeme gelebilir. Resmi işlerle uğraşmanız, resmi yazışmalar yapmanız gerekebilir bu tutulma ile. Yalnız tutulmaya Mars'ın zorlayıcı bir etki yapması ile gündelik işlerinizi yetiştirirken strese girebilir, iş ortamınızda gerginlikler, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. 21 Haziran’da Yengeç burcunda Güneş tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. İş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir, bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak-satmak veya kiralamak gibi konular gündeme gelebilir. 6 Eylül’de Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar sizin burcunuzda seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeniz gerekebilir. Daha çok anlatmak, anlamak, okumak, iletişim kurmak isteyeceksiniz. Burcunuza geçen Venüs ile beraber daha alımlı, daha güzel kendinizi çok daha keyifli ve mutlu hissedeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu dönem fiziksel görüntünüzde değişiklikler yapabilir, saçınızın rengini değiştirebilir, tarzınızı değiştirebilir, bazılarınız estetik operasyonlar yaptırabilir. Bunun yanı sıra aşkı hayatınıza çok daha kolay bir şekilde çekebileceksiniz. Çevrenizdeki insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz. Spot ışıkları üzerinize parlamaya başlayacak. Hayata daha sevgi penceresinden bakabileceksiniz. Huzur çok daha fazla ön planda olacak. Sene boyunca bolluk bereket gezegeni Jüpiter 4.evinizde seyahat edecek. Aile içindeki çözümsüz gibi görünen tüm konular çözüme kavuşurken ev almak için girişimlerde bulunabilir, elinizdeki toprak, arsa, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirebilirsiniz. Bazılarınız emlak, toprak, bahçe ile ilgili işlerden kazanç elde edebilir. Ailenizin kökleri, atalarınızla ilgili araştırmalar yapabilir ve onlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni planlar yapmak ve bu planları gerçekleştirmek adına da şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bir diğer iyi haber de evlenme olasılığınızın olması! Bu 13 aylık dönemde sadece ev almak değil, evlenme şansınız da oldukça yüksek! Yalnız bu süreçte bazılarınız ailenizle ilgili duyulmamış, konuşulmamış meseleler de gün yüzüne çıkabilir. Gizli miraslar ortaya çıkabilir. Belki de Mısırlı hiç bilmediğiniz bir dedeniz size veya ailenize miras bırakmış olabilir, kim bilir? DEVAMI İÇİN…

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Önemli bir iş veya proje ile ilgilenmeniz gerekebilir. Ciddi bir eğitim sürecinden geçebilirsiniz bu tutulma ile. İletişim konusunda kendinize çeki düzen verebilirsiniz. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir. Kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamandır. Daha önce ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Dışa dönük iletişim sergilemektense, daha içe dönük olabilir, daha önce yazdıklarınızı çevrenizdekiler ile paylaşırken, paylaşımlarınızda biraz cimri olabilirsiniz. 7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak, yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Yalnız partneriniz veya ortağınız ile fikir anlaşmazlıklarına düşmeniz olası. Bu Dolunay zamanında oldukça yaratıcı, romantik ve duygusal olabileceksiniz. Eğer yalnızsanız bu Dolunay zamanı iletişim yetenekleri güçlü, konuşmayı seven, bilgili bir partner ile karşılaşmanıza yardımcı olabilir. Oldukça yaratıcı olacağınız bir süreç olacak sizler için. Para getirecek projeleriniz ve fikirleriniz olabilir ama bunları hayata geçirmek için ihtiyacınız olan kontaklar ya da fırsatlar istediğiniz anda gelmeyebilir. Bu dönemi işleri geliştirmek, projeleri yapılandırma süreci gibi değerlendirebilirsiniz. Ya da çıkmayı hedeflediğiniz tatil ve seyahatleri başka zamanlara organize etmeniz gerekebilir. 9 Eylül itibari ile Mars, Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 6. evinde geri gidecek. Mars’ın geri gidiş zamanı enerjinin düştüğü, harekete geçmekte zorlanılan, bir iş için 3 birim enerji harcarken, 10 birim enerji harcanılması gereken ve kişiyi tembelliğe itebilecek bir süreçtir. 6. ev astrolojide sağlıkla ilgili konular, iş ve çalışma ortamı, günlük angarya işler ve en önemlisi sağlıkla ilgili konularla ilgilidir. Bu gerileme sürecinde iş yerinde adeta bir şeylerin tıkandığını ve işlerin ilerleyemediğine şahit olabilirsiniz. İş değiştirme ve terfi beklentilerinizi bu zaman aralığında yüksek tutmamanızı önerebilirim. Sene boyunca 3. evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzde ki bir sene iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak. Ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar. Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi gibi kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! DEVAMI İÇİN…

YAY VE YÜKSELEN YAY

Yeni yılın ilk günlerinde hareketi, mücadeleyi, motivasyonu işaret eden Mars, burcunuza geçiş yapacak ve 15 Şubat’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz ve çaba sarf edeceğiniz alanların kendi kişisel yetenekleriniz ve motivasyonlarınızla ilgili olabileceğine işaret eder. Uyku dönemi sona erdi arkadaşlar, artık harekete geçme, girişimlerde bulunma, yaşamınızda hız katma zamanı! Şu dönem sizler için süper bereketli bir dönem, iyi kullanın. Daha dışa dönük, hareketli, sınırları zorlama isteğiyle dolup taşacaksınız. Cinsel anlamda da tam performans sergileyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Adeta turbo motor takılmış gibi hareket edeceksiniz. 10 Ocak’ta Yengeç burcunda bir Ay tutulması meydana gelecek. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde borçlarınız ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Bu tutulmaya Merkür ve Satürn karşı durmakta. Parasal konularda ciddi kararlar alabilir, bazı kurallar koymanız gerekebilir. Parasal konularda kendinize çeki düzen vermeniz gerekebilir. Ciddi bir takım yatırımlar yapmanız gerekebilir. Özellikle ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Eğer paylaşıma çok açık biri iseniz sizler için belki de daha az paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir süreç iken, paylaşmayı bilmeyenler için bunun nasıl yapılacağını öğrenecekleri bir süreç olacak. Yalnız Mars'ın tutulmaya zorlayıcı bir görünümde olması özellikle aile ve yaşadığınız yer ile ilgili stresli durumların da olabileceğini göstermekte. Taşınmak, yer değiştirmek, ev almak veya satmak ile ilgili mücadele etmeniz gerekebilir ya da bu konular sizi ekstra yorabilir. Aile içinde tartışmalar, gerginlikler söz konusu olabilir. Yaşam su sıralar sizin için pek de huzurlu olmayabilir. Sakarlıklara, kazalara, ev kazalarına karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 5 Temmuz’daise 13. derece Oğlak burcunda Ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. Finansal konular bu tutulmanın ilgi odağı olacak. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte, hele onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de -ki bence bu en önemli olanı- trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar yaşanabilir, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Elinizdeki işleri satmak için tekrar tekrar uğraşmanız gerekebilir ama yılmayın! 21 Kasım’da Güneş burcunuza geçiş yapacak. Burcunuza geçiş yapacak olan Güneş ile beraber artık harekete geçme zamanı başlıyor sizler için. Spot ışıkları adeta üzerinizde parlayacak, girişimlerde bulunmak için güzel bir süreçte olacaksınız. Son bir aydır üzerinizde olan ölü toprağını rahatlıkla atabilecek, hedefleriniz için rahatça harekete geçebileceksiniz. Hatta bir hedef için değil, birden çok hedef için de harekete geçebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda şansınız açık olacak, eğitim için de aynı şekilde. Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz, kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. DEVAMI İÇİN…

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. 17 Şubat’ta Mars burcunuza giriş yapacak ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika! Çünkü bu süreç sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, çok fazla dinlenmeye, oturmaya vaktiniz olmayacak, koşturma, mücadele dönemi. Girişim yapma, yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınız ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibeninizi de aynı oranda arttıracak. Mars sayesinde, harika stratejiler kurarak hedeflerinize çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabileceksiniz. 13 Mayıs’ta burcunuzda geri hareket edecek olan Jüpiter, kendinizi şanssız hissetmenize neden olabilir, iş girişimlerinizde beklediğiniz hareketi ve hızı göremeyebilirsiniz. Bu dönem şansınızı ve sınırlarınızı çok zorlamadan, kontrollü bir şekilde harekete geçmekte fayda var. En iyi hali ile son altı ay içinde kaçırdığınızı düşündüğünüz bir takım fırsatlar var ise yeniden karşınıza çıkabilir. Bütçe konusunda da çok açılmamakta fayda var. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz, bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Tutulma hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz. Tam olarak elinizdeki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı! 30 Kasım’da İkizler burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması ile birlikte dostlarınızla, arkadaşlarınızla yeni bir iş kurmak, birlikte bir projeye başlamak için bir araya gelebilirsiniz. İş aramak, iş değiştirmek için uygun bir dönem olduğu kadar çalıştığınız yerin kurumsal veya organizasyonel yapısında da bir değişiklik olabilir. Sağlıkla ilgili özellikle alerjilere ve solunum yolu rahatsızlarına dikkat etmenizde fayda var. İş konusunda ise bir konuda uzmanlaşmak istiyor ve bununla ilgili bir eğitime girmek istiyor iseniz en güzel zamanda olacaksınız. Satürn Kova burcuna geçiş yapacak ve hayatınızda 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Aniden sektör değiştirip paranızın geliş kaynağını değiştirebilirsiniz mesela? Ama dikkat Satürn bu, cimridir, soğuktur, süründürür. Bu yüzden sakın birikiminizi saçma sapan şeylere harcamayın, dımdızlak kalmayın sonra ortalıklarda. Maddi olarak dürüst olalım, paranın bereketi olmayabilecektir, sanki gizli bir el hooop cüzdanınızdan paranızı çekebilir sinsice. Para aynı, şartlar ve standartlar aynı ama bir türlü gelmez o ay sonu, maaş zamanı. Odak noktanız para para para! Belki de hayatınızda ilk defa para biriktirmeyi öğrenirsiniz. Kıt kaynaklarla çok iş yapacağınız bir dönem olacaktır sizler için. Kendi işinizi kurabilir fakat bunun için çok çalışmanız gerekebilir. Finansal konularda, yeri geldiğinde soğuk ve katı kararlar almanız da olasıdır. Lüks harcamalar minimum düzeye iner bu dönemde bilginiz olsun. DEVAMI İÇİN…

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

Yeni Yıla Yengeç burcundaki Ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir veya bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Tek başınıza hareket etmek yerine gruplar içinde hareket edebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi de daha kolay ve rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Yeni iş projeleri, yeni başlangıçlar, yeni adımlar atmak, proje üretmek için harika bir süreç. Sadece yaşamınızdaki kadın figürleri ile zorlanmalara işaret edebilir. Satürn Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn sizleri, korkularınız ile yüzleştirmeye başlayabilir. Geçmişte kalan adalet ve devletle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok geride bıraktığınız bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir ve sosyal paylaşım ağları ile sizi bulabilir. 12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Aşk hayatınız bu dönem biraz karışabilir ya da özel hayatınıza dair sizin aklınızı karıştırabilir. Eski sevgililer, eski partnerler bu dönem sık sık karşınıza çıkabilir. Özel hayatınızın iletişim trafiğini dikkatli idare etmeli ve yönetmelisiniz. Bu dönem içsel olarak huzuru bulmak pek kolay olmayabilir, fazlası ile her şeyi içselleştirebilir ve derin bir sorgu-sual içine girebilirsiniz. Arkadaşlıklar, dostluklar ve parasal konularda bir takım gecikmeler, kontrol dışı gelişmeler, kayıplar da söz konusu olabilir. 5 Temmuz’da 12. evinizde gerçekleşecek olan Ay tutulması ile birlikte, arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Ama hepsi 15 gün içinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Sizi daha melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Bu süreç ağır ilerleyecek bir süreçtir ve adeta her şey birden kaplumbağa hızında yavaşlar, yaşamınızda gecikmeler, engeller neredeyse hiç eksik olmaz. İyi tarafı kişisel yeteneklerinizi bu süreçte daha çok parlatabilir ve bunları kazanca dönüştürebilirsiniz. Bu dönem, adeta hayatınızı ince bir elekten geçirmek gibidir, gereksiz, size yük olan, ağır gelen ne varsa kurtulmanızı sağlar. Sene boyunca şans gezegeni Jüpiter 12. evinizde seyahat edecek. 12. evinize giren Jüpiter; sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır. Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Analitik psikoloji ile yakından ilgilenebilirsiniz. Okült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. DEVAMI İÇİN…

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

Yeni Yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler ve hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Aşkı hayatınıza daha rahat çekebileceğiniz güzel bir sürece adım atıyorsunuz. Hayata daha fazla sevgi penceresinden bakacaksınız. Başkalarına kendilerini daha iyi hissedebilecekleri ortamları rahatlıkla yaratabileceksiniz. Bu dönem kendinize daha çok değer verecek ve kendinizi mutlu etmeye daha çok odaklı olacaksınız. Size keyif veren seyahatlere çıkacak, sizi daha çok mutlu eden insanlarla bir araya geleceksiniz. Şeytan tüyü dediğimiz moda geçecek, çevrenizden sürekli ilgi, iltifat, güzel sözler ve hatta sürpriz hediyelerde alabilirsiniz. Satürn’ün geri hareketi ev, yuva, aile, gayrimenkul ile ilgili konulara ve aile ilişkilerine etki edecek. Ev almak istiyorsanız veya taşınmak istiyorsanız bu dönem kafanız çok karışabilir ve sürekli fikir değiştirebilirsiniz. Aile içinde iletişim karmaşaları olabilir. Evinizi değiştirmek, tadilat işlerine girmek, ev almak-satmak, kiralamak için uygun bir dönemde olacaksınız. Bu dönem evinizde yurt dışından veya şehir dışından arkadaşlarınızı misafir edebilirsiniz. Aile içinde bazı önemli konuların konuşulduğu ama kararların da aynı şekilde sürekli değişebileceği bir dönem olabilir sizler için. Hayatınızda küçük şeyleri fazlaca büyütebilir, vesveseli bir yapıya bürünebilirsiniz. Tüm ilişkilerde zorlanılabilecek bir süreçtir bu. Bir ilişki içinde iken bile kendinizi yalnız ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bu transit zamanı kendinizi ruhsal anlamda geliştirebilirsiniz, bunun yanı sıra sağlığınıza da ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçtir ve bünyeniz daha hassas olabilir. Jüpiter’in Kova burcuna geçişiyle sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz. Meditasyonlar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek aktivitelere daha çok zaman ayırabilirsiniz. Sene boyunca Jüpiter 11. evinizde seyahat edecek. Jüpiter sosyal çevrenizi genişletmek için çalışmaya başlayacak. Hayatınıza size maddi manevi destek olabilecek birçok insanla bir araya getirecek. Size destek olacak yeni kişiler ile tanışacaksınız. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmanız için türlü fırsat ve şanslarla karşılaşmaya başlayacaksınız. DEVAMI İÇİN…

