2020’nin son çeyreğinde dünya gündemi

Astrolojik olarak yılın geri kalanında hem Dünya açısından hem de Türkiye açısından bizleri nelerin beklediğini Ünlü Astrolog Dinçer Güner değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Öncelikli olarak Türkiye haritasından gidecek olursak Türkiye Akrep burcu, yükselen burcu Yengeç, Ay burcu da ikizler olan bir ülke. Şimdi Türkiye için önemli transitler özellikle de Uranüs’ün transitlerine baktığımız vakit kasım ve mart ayları çok önemli duruyor, çok önemli gözüküyor. Çünkü Uranüs Türkiye’nin kuzey ay düğümüyle güzel bir kontak kuracak.

Türkiye’nin Kuzey Ay düğümü Başak burcunda ve 3.evde duruyor. Başak tıpla bilimle bilimsel gelişmelerle sağlıkla sağlıkla ilgili gelişmelerle çok ilgilidir. Bu yüzden de özellikle 8 Kasım artı eksi 10 günlük süreçte ve 19 Mart artı eksi 10 günlük dönem içerisinde özellikle sağlıkla tıpla ilaçla aşıyla ilgili çok güzel çok somut gelişmeler söz konusu olabilir. Ama sadece bu değil çünkü Kuzey Ay Türkiye’nin 3.evinde seyahat ettiği için 3.evde eğitimle çok ilişkilidir. Özellikle ilkokuldan liseye kadar olan eğitim süreciyle ilgilidir. Tam da bu dönem içerisinde 8 Kasım civarında hem de 19 Mart civarında eğitimle ilgili yeni birtakım yöntemler yeni sistemler yeni bir düzen söz konusu olabilir. Burada eğitim hayatıyla ilgili, eğitim sistemiyle ilgili radikal yenilikler olmasını bekleyebiliriz. Diğer önemli transitlere baktığımızda özellikle dediğimiz gibi Türkiye açısından bu sene Güneş dönüş haritasında Türkiye’nin 29 Ekim 2020’ye özel çıkartılan haritada Yay yükseliyor. Bu sene demek ki Yay burcu Türkiye haritasına göre 6.evi temsil ediyor. 6.ev de işçi sınıfı memurlar sendikalar ve sağlık sektörüyle ilgili ve özellikle Yay burcu yönetici gezegeni Jüpiter’de Güneş dönüş haritasında 2.evde para finans ve ekonomiyi ilgilendiren bir alana düşüyor açıkçası. Bu önemli bir gösterge çünkü 29 Ekim’den sonra yılın 1 senelik süreç içerisinde Türkiye’nin gündeminde memurlar işçiler çalışan kesimin çok olacağını ve burada onlarla ilgili ödemeler finansal konuların çok gündemde olacağını sağlık turizmine belki birtakım yatırımlar yapılabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra buradaki Yay tabii ki 6.ev askeri konularla da ilgilidir. Belki yeni bir bedelli askerlik ya da paralı askerlik, askeri sistemde değişiklik belki tamamen parasını ödersiniz ya da askerliği yaptığınız süre içerisinde size para öderler. Bu tarz askeri düzende finansal alanlarda birtakım değişikliklerin olacağını gösteriyor bu 1 senelik süre içerisinde.



Türkiye’nin 2.evinde güneş dönüş haritasında Jüpiter Satürn ve Plüton yan yana duruyor. Bu önemli aslında bize şunu gösteriyor Türkiye ekonomik anlam da çok önemli radikal değişikliklere gideceğine doğru işaret ediyor. Oğlakta bulunan Jüpiter ve Plüton oğlak burcunda seyahat ediyor. Oğlak düzenle ilgilidir kurallarla ilgilidir sistemle ilgilidir bir düzen ve sistem getirmekle ilgilidir. Yeni bir sistem kurmakla ilgilidir her şeyden önce. Belli ki önümüzdeki ay itibarıyla bu ay sonu ve önümüzdeki ay itibarıyla ekonomik anlamda bu 1 senelik süreçte özellikle Türkiye’nin gündeminde çok ekonomi olacak. Fakat burada ekonomik anlamda kartlar yeniden dağılacak. Yeni bir ekonomik düzen yeni bir ekonomik sisteme dair çok önemli adımlar atılacağını gösteriyor ülkemiz açısından. Daha da önemlisi aslında belki eğlence sektöründe olanları belki bir parça da sevindirecek bir haber olabilir. Çünkü bir süredir eğlence sektöründe olanlarda mekanlarını açamıyorlar covid-19 dan dolayı birçok insan evine ekmek götüremiyor para kazanamıyorlar ve bunlarla ilgili sosyal medyada tabii ki şikayetlerini ve rahatsızlıklarını meydana dile getiriyor birçok eğlence sektöründe olan. Sadece gece kulüpleri değil bunların içerisinde olanlar dile getiriyor. Şimdi özellikle 18 Kasım civarı önemli duruyor açıkçası hem 9 Aralık hem de 18 Kasım yani kasım aralık gibi Neptün Türkiye’nin Venüs’üyle 5. evdeki eğlence sektörünü gösteren alandaki Venüs ile güzel bir kontak kuracak. Belki kasım aralık gibi eğlence sektörüyle ilgili belki daha kısıtlı daha kuralların olduğu bir açılıma doğru bir çözülme görülebilir en azından eğlence sektörü için. Sadece bunlarda değil elbette.

3 Kasım’da Amerika’yı seçim bekliyor. Bu seçimi kimin alacağından çok aslında Kasım ayı itibari ile ekonomik anlamla ciddi bir süreç bekliyor. Tam bir ay sonra Amerika’nın haritasında Ay artık Kova burcunda seyahat edecek. Kova biraz değişik, farklı, sıra dışı kişileri temsil eder. Tam da seçim zamanı Ay Kova burcunda olacak. Trump’ın tekrar kazanabileceğini zannetmiyorum. Seçim belki sonuçlanmayabilir, sonuçlar uzayabilir veya çok büyük bilgi skandalları olabilir. Şubat ayı itibari ile Türkiye’de çok ciddi bir dijitalleşme yolunda önemli adımlar atılabilir. Bu ay Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Terazi her ne kadar diplomasi ile ilgilide olsa belli ki ay sonuna kadar ülkelerin birbirleriyle diplomatik ilişkilerini yönetmek çok kolay olmayabilir. Beklenen barış ortamının çok da kolay gerçekleşmeyeceğini işaret edebilir. Doğal afetlerde ister istemez artışlar, patlamalar, savaş seslerinin yükselmesi gibi temalarda olabilir.