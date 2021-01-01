2021 sizlere neler getirecek: Yükselen Yengeç – Aslan – Başak

Önümüzdeki 3 gün Yükselen Yengeç- Aslan- Başak- Terazi- Akrep- Yay- Oğlak- Kova ve Balık burçlarının 2021 etkileri sizlerle olacak.

2021 bireysel anlamdan çok toplumsal olayları konuşacağımız dönüştürücü güçlü bir yıl. Kova çağı başlangıcıyla çiplerden, uzaya, yeni bir gezegende yaşamdan, yapay zekaya, kuraklıktan, toprak hareketlerine kadar hem doğanın hem de dünya ve insanlığın değişimine tanıklık edeceğiz.

Neden yükselen burcumuza göre okuyoruz? Çünkü siz doğdunuz, nefes aldığınız anda doğu ufkunda yükselmekte olan burca yükselen burç diyoruz.

Yükselen burcun hesaplanabilmesi için doğum saatini biliyor olmak çok önemlidir. Bir doğum haritası 12 evden oluşur.

Ama haritanın başladığı 1. ev (Yükselen burç) bizi biz yapan yerdir.

Bu durumda yorumları okurken öz burcunuzun değil yükselen burcunuzun etkileri öne çıkmaktadır.

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