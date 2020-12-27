2021 sizlere neler getirecek?

Neden yükselen burcumuza göre okuyoruz? Çünkü siz doğdunuz, nefes aldığınız anda doğu ufkunda yükselmekte olan burca yükselen burç diyoruz. Yükselen burcun hesaplanabilmesi için doğum saatini biliyor olmak çok önemlidir. Bir doğum haritası 12 evden oluşur. Ama haritanın başladığı 1. ev (Yükselen burç) bizi biz yapan yerdir. Bu durumda yorumları okurken öz burcunuzun değil yükselen burcunuzun etkileri öne çıkmaktadır.

KOÇ- KIR ZİNCİRLERİNİ

Zorlu bir 2020'nin ardından 2021 size daha fazla özgürlükler getirmeye hazır. Aslında sadece 2020 değil geçtiğimiz 2.5 yıldır yaşamınızda çeşitli imtihanlar vermiş olabilirsiniz. Artık umutlarınızın yeşerme zamanı. 2021'in yorumlarını en başta 21 Aralık 2020' de yaşadığımız Jüpiter- Satürn kavuşumunun hareketleri belirleyecek. Bu kavuşum 11.evinde size yeni fırsatlar, şanslar getirecek. Koç burcu öncüdür ve yeniliğin başlangıcıdır. Hayata daha olumlu baktığınız, umutlarınızı gerçekleştirmek anlamında adımlar atacağınız bir yıl sizi bekliyor. Özgürleşmek isteyeceksiniz. Bireysel anlamda daha idealist hissedebilirsiniz. Enerjiniz yenileniyor.

Geleceğe dair yeni planlar yapacak, cesaretli adımlar atacaksınız. Yeni iş planları, girişimleri yapabilir, mesleki anlamda değişimler yapabilirsiniz. Toplumsal konular, sivil toplum kuruluşları, politika gibi insanları birlik ve beraberliğe çağıran kavramlarla başarı sağlayabilirsiniz. Kuşkusuz 11. Evin konularıyla yeni çevrelere girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Sosyal hayatınız renklenecektir. Jüpiter bu konularda size genişlemeyi vadederken, Satürn düzenlemeler getirecektir. Bazı dostluklarınızla, arkadaşlarınızla vedalaşabilir, bitişler yaşayabilirsiniz. Size hizmet etmeyen gruplar, çevrelerden çıkabilirsiniz. Unutmayın, yapmak istediğiniz şeyler uğruna mücadele edecek ve karşılığında hediyenizi alacaksınız.

Ekip çalışmaları, grupsal aktiviteler, sosyal faaliyetler, organizasyonlar adına hareketli olacağınız bir dönem. 14 Mayıs itibariyle kısa bir süreliğine Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle 28 Temmuz'a kadar yaz aylarında biraz inzivaya çekilebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilir, kendinize zaman ayırabilirsiniz. Ertelediğiniz işleri yapabilir, tatile çıkabilirsiniz. Ruhsal anlamda spritüel çalışmalar için güzel ve faydalı bir zaman olacaktır. Yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa gelişmeler elde edebiliriniz. 28 Temmuz sonrasında yeniden sosyal çevre alanına giren Jüpiter sizlerin karşısına fırsatlar çıkarmaya devam edebilir.

Gökyüzündeki Satürn- Uranüs karesi yıl boyu maddi kazançlar konusunda dikkate davet ediyor. Ortaklaşa yaptığınız işlerde temkinli olun.



Gelir gider dengenizde bazı stresler ortaya çıkabilir. Yeni bir işe girebilir, gelirinizi yükseltebilir, farklı kazanç kapıları arayabilirsiniz. Ancak parayla ilgili konularda düzen ve alışkanlıklarınızın değişmesi söz konusu olduğundan harcamalarınıza dikkat edin, gereksiz harcamalardan uzak durmak gerekiyor. Riskli hareketlerde bulunmayın.17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık tarihlerine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yönetici gezegeniniz Mars finansal durumunuzda beklenmeyen streslere karşı uyarıyor. Birlikte çalıştığınız ya da ortağınız varsa anlaşmazlıklar söz konusu olurken, bütçenizle ilgili yeni düzenlemeler, yeni iş kapıları, mesleki revizyonlarla “ekonomi” sizin için yılın konusu olacaktır. Şansa güvenmeden adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Kazandığınız paraya dikkat edin, biriktirin, değerlendirin Gereksiz borçlardan uzak durun. Kendinizi güvence altına almaya özen gösterin.

2021'de Güneş ve Ay tutulmaları sırasıyla 26 Mayıs, 10 Haziran, 19 Kasım, 4 Aralık tarihlerinde meydana gelecek. Tutulmalar sizin 3. ve 9. Evler arasında gerçekleştiğinden yıl genelinde hayata bakış açınızın değiştiği bir yıl olacaktır. Önemli kararlar verecek, fikirlerinizde yenilikler ve değişimler olacaktır. Alışkanlıklar ve beklentileriniz değişecektir. Geçmişe dair bazı kapıları kapatabilirsiniz. Kendinizi yeniliğe açın. Uzun zamandır isteyip yapamadığınız eğitimlere katılabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz.

Kişisel eğitimler, yabancı dil gelişimi, çeşitli kurslar vb. olabileceği gibi kitap yazmak isteyenler için de başarılı bir süreci önünüze getirebilir. Araştırın ve kendinizi geliştirin. Bol bol okuyun. Kendinize yeni hedefler koyun. Alışagelmiş çevrelerden uzaklaşabilir, yeni bir iş, yeni bir şehir, ya da ülkede yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız, akrabalarınızın hayatında da yenilikler ve değişimler yaşanabilir.

İkili ilişkilerle ilgili Mart ve Nisan aylarında önemli kararlar alabilirsiniz. Birlikteliklerinizde geleceğiyle ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni bir evlilik kararı, ev aile yuva anlamında gelişmeleri önünüze getirebilir. Bu sene ilişkilerde yeni gireceğiniz çevrelerden yeni aşklar karşınıza çıkabilir. Yeni tanışmalar yaşanabilir. Kimileriniz çocuk sahibi olurken, çocuk sahibi olanlar ise sorumlulukları artacak. Onların eğitimleri ve gelişmeleri adına yeni kararlar verebilirsiniz. Tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini dilerim.

BOĞA: EMEK VER HEDİYENİ AL

2021 sizin için iş ve mesleki anlamda önemli gelişmelerin olacağı, fırsatlarla karşılaşacağınız bir yıl olacak. Güçlü değişimler yaşayacaksınız. Aslında 2018 Mayıs ayından itibaren Uranüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle başlayan değişim yolculuğunuz radikal olayları yaşamınıza getirmiş olabilir. Kimileriniz yaşamda güzel kazançlar elde etmişken, kimileriniz de kayıplar vermiş olabilirsiniz. Birçok Boğa önümüzdeki 5 yıl daha güçlü uyanışlar yaşayacaklar. Hayata bakış açınız tamamen değişecek.

Şimdi Satürn ve Jüpiter'in 10. Evinizdeki seyahati sizin toplumsal statünüzle ilgili yeni gelişmeleri önünüze getirecek. Jüpiter şans ve büyümenin gezegenidir. Satürn ise sorumluluklarımız anlatır. Kariyer anlamında, işiniz, görevleriniz konusunda yeni sorumluluklara hazır olun. Yaşamınızı yeniden yapılandıracaksınız. Yıl boyu kontrol dışı sürprizlere hazır olun. Anneniz ve aile büyükleriyle ilgili sorumlulukların artabilir.

Mesleki anlamda iş ve yer değişiklikleri karşınıza çıkarken, çalışmıyorsanız yeni iş başlangıçları yapabilirsiniz. Süregelen işinizde yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni imzalar söz konusu olabilir. Toplumsal statü sadece iş alanında değil ilişkilerinizi yapılandırma adına da önemli fırsatlar sunabilir. İlişkinizi ciddiyete taşıyabilir, çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz Yeni ortaklıklar gündeme gelebilir. 28 Ocak' la birlikte şehir değişiklikleri, taşınmak, düzen değişimleri, iş dolayısıyla yer değişimleri ön plana çıkabilir. Mars'ın 7 Ocak'ta burcunuza geçişi 2 ay boyunca sizi zorlayabilir. Kazalara karşı temkinli olun. Öfkeli tartışmalardan uzak durmaya çalışın.

Çok çalışacak ve çaba göstereceksiniz. Bazı şeyleri akışa bırakmaya çalışmalısınız. Tutunduğunuz ve direndiğiniz her konu sizi zorlayabilir.



Jüpiter 14 Mayıs- 28 Temmuz arasında Balık burcunda 11. Evinizde seyredecek. Bu yolculuk yaşamınızda güzel gelişmeler getirebilir. Hem duygusal hem parasal anlamda çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Mücadele ettiğiniz ne varsa hediyelerini alabilir, çevrenizden destek görebilirsiniz.

Yılın en önemli açısı olan Uranüs- Satürn karesi köklü değişimleri getirebilir. Düzen değişiklikleri yaşamaya devam edeceğinizi söyleyebiliriz. 17 Şubat- 15 Haziran- 24 Aralık tarihleri etkileri arttıracaktır. Dış görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Otorite figürleriyle ilişkinize dikkat edin. Zaman zaman ani hareketler göstererek çıkışlar yapabilirsiniz. Ailevi ilişkilerde de aynı oranda gerilimler yaşayabilirsiniz. Artık daha özgür hareket etmek isteyebilir, sizi kısıtlayan olaylardan ve kişilere karşı isyan bayrağı çekebilirsiniz. Taşınmalar, yer değişimleri meydana gelebilir. Bazı Boğalar mutsuz giden birliktelikleri, evlilikleri bitirme kararı alabilirler. Sağlığınıza yıl boyu dikkat edin. Dolaşım problemleri, tansiyon gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Yıl genelinde meydana gelecek Güneş ve Ay tutulmaları 2. ve 8. Evler arasında meydana gelecek. Maddi anlamda kendinizi güvence altına almak isteyeceksiniz. 10 Haziran'ı takip eden 6 ay boyunca kazançlarınız, gelir gider dengeniz ve başkalarıyla paylaştığınız finansal konular güçlü etkiler alacaktır. Masraflara dikkat edin. Borçlanmamaya çalışın, kredi, alacak verecek konularında temkinli olun. Eşinizin kaynakları, ailenizin geliri konularında da bitişler, tamamlanmalar olabilir. Bu yıl emek vererek bir şeylere sahip olmak oldukça önemli. 26 Mayıs ve 4 Aralık'taki Yay tutulması vergi, sigorta, nafaka miras konularında da tamamlanmalar yaşatabilir.

Yılın son aylarında kariyer ve para konularında istediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs Oğlak burcunda 19 Aralık retro yapacak. Kariyerde yeniden bitiş ve başlangıçlar söz konusu olabilir. 2021'in sizin için ana teması sorumluluk. Mutlu bir yıl dilerim.

İKİZLER- UFKUNU GENİŞLET

Bu sene şans alanlarınız ve sınav alanlarınız birlikte hareket edecek. Satürn ve Jüpiter'in Kova burcu kavuşumu yurtdışı, şehir dışı işleri, hukuk, ithalat, ihracat, akademik eğitimler, seyahatler konularını öne çıkaracak. Artık finansal konularda rahatlama zamanı. Hedeflerinizi, arzularınızı gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz.

Yaşamınızı şekillendireceksiniz. Eğitim, öğretim konuları bu yıl fazlasıyla ön plana çıkacak. Öğrenciyseniz eğitimde başarılar yakalayabilir, farklı kültürleri deneyimleyebilir, farklı bir yerde yaşama adım atabilirsiniz. 2021'de kendinizi geliştirmek, yetiştirmek isteyeceksiniz. Hayata bakış açınız tamamen değişirken, kariyerde, özel hayatınızda zaman zaman sorumluluk yükleneceksiniz. Yılın ilk aylarında sağlığınıza özen gösterin, bağışıklığınızı güçlendirin.

14 Mayıs-28 Temmuz arasında Jüpiter'in Balık burcuna geçmesiyle mesleki anlamda büyük şanslar, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir iş ve terfi varsa bunlara kavuşabilirsiniz. Başarı bu dönem sizinle olacaktır. Bazı kişileri hayatınızdan tamamen çıkarabilir, evliyseniz ve mutsuzsanız boşanma kararı alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni ilişkilere de hazır olun.



Medya, basın-yayın, teknoloji konularında önemli açılımlar yapabilirsiniz. Şubat- Haziran- Aralık ayında hukuksal konularda, uluslararası alanlarda beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Yıl boyunca Güneş ve Ay tutulmaları sizin burcunuzda İkizler -Yay aksında olacak. 26 Mayıs- 10 Haziran ve 4 Aralıktaki tutulmalar sizin için oldukça önemli. Hayatınızı yeniden şekillendireceksiniz. Kendinizi geliştirecek, yeni kişilerle tanışacak, hayatınızdaki tüm engellerden kurtulacaksınız. Yılın ikinci yarısı kariyer hayatınızda beklentilerinizi yerine getirebilir. 2021'de kadersel olaylara hazır olun derim.

Haziran ayı kazançlarınızı yükseltebilir, parasal anlamda yatırım yapmak ya da paranızı değerlendirmek için şanslar sunabilir.

Bu yıl özel hayatınızda hızlı kararlar verebilirsiniz. Yeni tanışmalarla duygusal başlangıçlar yapabilir, var olan ilişkilerde problemlerinizi çözebilir, çözülemeyen durumlarda bitirme kararı verebilirsiniz. Mutlu birlikteliği olanlar için ilişkiyi ciddiyete taşımak, söz, nişan, evlilik kararları alınabilir. Ev değişikliği, yer değişimleri, göç konuları gündeminize yerleşebilir. Bu yıl kendinizle ilgilenme ve kendinize yatırım yapma zamanı. Parlak ve güneşli bir yıl dilerim.