2022 yılında dünyayı neler bekliyor?

Yeni yılın ilk gününden merhaba değerli okurlar, 2 Güneş tutulması, 2 Ay tutulması, Akrep- Boğa hattına geçen Ay düğümleri, 3 nur topu gibi Merkür retrosu, ve 2022’ye adım atarken hali hazırda devam eden Venüs retrosu ve yıla veda ederken Mars İkizler retrosuyla hararetli ve dönüşümlü bir yıla adım atıyoruz

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Astrolog Seyran Ataklı

Öyle kolay ve yumuşak etkilere sahip bir 2022 değil bunu baştan belirtelim. Jüpiter'in kısa süreli Balık burcu seyahati zorlu gökyüzü etkilerinin altında merhamet, şefkat ve iyilik dağıtan etkileriyle yüreklere bir parça su serpebilir.

Yıla 19 Aralık 2021'de Oğlak burcunda başlayan ve devam eden Venüs retrosuyla merhaba diyoruz. Genel yaşam motivasyonu olarak düşük, ‘hiçbir şeyin tadı yok' denilen kekremsi bir tat gibi, sevgi ve değer duygusunun azaldığı bir transit bu. Bireyin hem kendini hem karşısındakini yetersiz gördüğü bir dönem diyebiliriz. Neyse ki çoğu gitti azı kaldı. 30 Ocak'ta düz seyrine dönmesiyle ilişkilerde ‘kur' gibi dalgalı giden seyir, bir parça rahatlayabilir.

Önümüzdeki 1 ay her türlü konuda emek olmadan ödül gelmeyeceği bilinmelidir. Kendimizi maddi- manevi anlamda güvencede hissedemeyebiliriz. Eski sevgililer geriye dönmek ister, ‘hadi yeniden deneyelim' teklifleri gelebilir, ancak bu durum sadece teklifte kalmalıdır. Adı üzerinde eskidir çünkü, şans verilmemelidir. Yeni bir ilişkiye başlanılması bu sürede tavsiye edilmez. Sadece başlangıç da değil, ayrılıklar içinde acele kararlar verilmemelidir.



Evlenilmez, söz nişan yapılmaz. O almak ya da satmak istediğiniz ev, mülk tam da retro zamanında karşınıza çıkabilir. Ancak risk her zaman bakidir. Şartlar çok iyi değerlendirilmelidir. Sağlık konusunda zorlu etkiler, virüs etkisiyle okul ya da sınıflarda kapanmalar ortaya çıkabilir. Virüsün yeni varyantlarıyla karşılaşabiliriz. Covid rakamları Şubat sonuna kadar ciddi anlamda yükselecektir. Ekonomide ise durum farklı olacak dövizde aşağı düşüş, 30 Ocak Venüs retrosu sonrası özellikle altın ve gümüşte ciddi artışlar görülecektir.

BİR PARÇA NEFES ALIYORUZ.

Jüpiter Balık transiti 2022 yılına damga vuracak en önemli etkilerden biri.

29 Aralık 2021 – 11 Mayıs 2022 arası Balık burcunda seyahat edecek Jüpiter,

11 Mayıs – 28 Ekim arası kısa bir Jüpiter Koç geçişi,

28 Ekim – 20 Aralık tarihinde de yeniden Balık burcuna geçerek yolculuğunu tamamlayacak.

Jüpiter Balık burcunda yönettiği yerdedir. Evrensel şifayı temsil eder. Toplumsal ve kişisel bağlamda merhamet, bağışlama, affetme gibi insani duyguları hatırlatır ve çoğaltır. Yardıma ihtiyaç duyan kişilere el uzatılmalı ve bu yardım karşılıksız yapılmalıdır. Bu dönem maneviyatımız artarken, yaradanla aramızdaki bağ kuvvetlenir. Bilinçaltındaki korkuları şifalandırmak, ruhsal tedaviler, psikolojik çalışmalar, spritüel eğitimler için elverişli zamanlardır.

Sezgiler artarken, rüyalar yol gösterici ve mesajcı olacaktır. Uzun zamandır uykuda olan planlarınız artık hareket geçerek fırsatları önünüze serebilir. Herkesin kendi hikâyesine, yani kişisel doğum haritasına göre büyük başarı ve şanslar getirebilir. Sağlık sektöründe bu süreçte yeni ilaçlar, tedaviler, aşıların bulunması söz konusu olacaktır. Yaratıcı konular, resim, müzik, sanat ve sanatçılar öne çıkarken, tıp alanında yeni buluşlar insanlarla buluşacaktır.

Gemi kazaları, denizlerde gel git, daha önce dünyada büyük yankı uyandıran ciddi tsunamiler ve yağışlardan gelecek zararlar öne çıkarken; sağlık sektörü, sağlık çalışanları, hastaneler, hapishanelerle ilgili yeni düzenlemeler meydana gelecektir.

ÖZGÜRLÜK NİDALARI YÜKSELİYOR

Satürn'ün 7 Mart 2023' e kadar Kova burcu yolculuğu devam ediyor. Bağımsızlık, toplumsal eşitlik, halk ayaklanmaları, bireysel farklılıkların öne çıkışını bu yıl da deneyimlemeye devam edeceğiz. Bu dönem Amerika ve Avrupa'da zorlu olaylar, halkın isyanı, cinsel kimliklere saldırı ve buna bağlı hak arayışları, eşitlik savaşları meydana gelecektir.



Hükümet değişimi, liderlerin değişimi, koltuğunu bırakmak istemeyen liderlerin zorla bırakmak zorunda kalması ya da dünyada bir lidere yapılabilecek suikast ve terör eylemleri meydana gelebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde 2022 yılında ciddi hak arayışları, teknolojik gelişmeler ve buna bağlı siber saldırılar, uzayla ilgili yeni gelişmeler dikkat çekecektir.

Sonbaharda yaşanacak Satürn- Uranüs karesi isyanları arttıracak, özellikle kadın hakları konusunda seslerin yükselmesi, aktivist eylemlerin artmasını öne çıkartabilir. Bazı krallıklar bu dönem son bulabilir. Devletler arasında güç savaşları, Rusya- Ukrayna arasındaki gerilimin artışı, ekonomik krizin gittikçe tırmanacağınız deneyimleyeceğiz. Uranüs'ün Boğa burcunda olduğunu hatırlatırsak bu yıl orta şiddet ve üzerinde depremlerle karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz.

Bireysel olarak kimileriniz için iş değişimleri, işten ayrılmak, yeni bir bölüme ya da göreve geçmek şeklinde de yorumlayabiliriz. Sosyal ortamlarınızın, dostlarınızın, arkadaşlarınızın samimiyetini sorgulayabilir, bazılarına veda edebilirsiniz. 1993-1994 yıllarında doğanlar ilk Satürn döngüsünü yaşayacakları için bazı sınavlardan geçeceklerdir. Sınav her zaman negatif algılanmamalıdır bu bir kişisel değişimdir.

12 Temmuz 2023 tarihine kadar Ay düğümleri Boğa- Akrep hattında olacak ve yıl boyu tüm tutulmalar bu burçlarda meydana gelecek. 2003-2004 yılları arasında dünyada ve ülkemizde yaşanan olaylara dönüp bakarsak aynısı olmasa da benzer olayların karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz. Terör eylemleri, depremler, büyük uçak kazaları, internetin ilerleyişi, uzayla ilgili yenilikleri örnek olarak vermek mümkün. Bazı ülkelerde gerçekleşebilecek çeşitli terör olaylarının altını çizmek isterim.

Güney Ay düğümü geçmiş zamanı, rahat ettiğimiz, rahat olmanın ötesinde bırakmak istemediğimiz yönleri gösterirken, Kuzey Ay düğümü gitmemiz gereken yolu gösterir. Toplumsal olarak hedeflerimizdir. Karmik astrolojide Ay düğümleri kaderseldir. Kuzey Ay düğümü Boğa burcunda doğayı ifade eden her türlü konuyu öne çıkartacak ve toprağın yenilenmesini ortaya çıkartacaktır. Karbon salımını önlemek, ulaşım araçlarında elektrikli sisteme geçilmesi, atıklara karşı geliştirecek yenilikler, rüzgâr santrallerinin artması gündeme gelebilir.



Gad Akrep büyük şirketlerin iflasları, küçük ölçekli şirketlerin kepenk indirmesi, iflaslar, iflaslara bağlı intiharları ortaya çıkartabilir. Mafya ilişkileri, kara para aklamak, yeni para sisteminin dünyaya yayılması, kripto paranın yükselişi, ekonomik krizin artışı, emlak ve bankacılık sektöründe zorlanmalar, para piyasalarında ciddi iniş çıkışlar, borsada aşağı düşüşler gündeme gelecektir.

19 Kasım 2021'de meydana gelen Ay tutulması itibariyle her fırsatta yinelediğim önerileri bir kez daha hatırlatmak isterim. Bireysel anlamda bu yıl paranızın değerini bilin, harcamalarınıza dikkat edin.

MERKÜR RETRO TARİHLERİ

Yıl genelinde Merkür 3 kez retro yapacak. 14 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasındaki Kova burcu retrosunda mesleki konular ön planda olacağından, yeni bir işe başlamayın, imza atmayın, imza atacaksınız sözleşmenizi en ince ayrıntısına kadar gözden geçirin, mümkünse bir bilirkişiye sorun. Teknolojik cihazlarda bozulmalar yaşanabilir, yenisini almayın. Bilgilerinizi yedekleyin

9 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasındaki İkizler retrosu 7. evde, tüm ikili ilişkilerde anlaşmazlıkları, yanlış anlaşılmaları ortaya çıkartacak. İletişim dilinize dikkat edin, özellikle ailenizle eşinizle ortağınızla tartışmalardan kaçının. Gayrimenkul alım satımı yapmayın. Evlilik kararı almayın, evlenmeyin. Yeni bir ilişkiye başlayacaksanız, temkinli olun. Yeni ortaklık kararlarından kaçının.

9 Eylül – 2 Ekim Terazi burcu retrosu ise yine yazışmalara, sözleşmelere, imzalara vurgu yapıyor. Dikkat eksikliğinden dolayı problemler yaşanabilir, beklediğiniz haberler geç gelebilir. Yeni iş anlaşmalarından kaçının. Sosyal medya, reklam tanıtım gibi faaliyetleri erteleyin. Araba, ev almayın. ‘Peki, ne yapalım?' derseniz retro tarihlerinde yarım kalmış konularınızı değerlendirin. Geçmişte tamamlamadığınız konuları ele alın. Mesela, giysi dolabınızı düzenleyin, ihtiyacınız olmayan eşyalardan arının.

DİKKAT DİKKAT MARS RETROSU!

2022'yi Mars retrosuyla bitireceğiz. 29 Ekim 2022 – 13 Ocak 2023 arası İkizler burcunda retro yapacak Mars, dünyada önemli olayları ortaya çıkartacak. Mars savaş ve öfke enerjisidir. Dünyada bu dönem savaş ve patlamalar meydana gelebilir. Bireysel olarak acele ve öfkeden kaçınmak gerekir. Kazalara açık bir durum olacağından özellikle araç kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.



Zorunlu olmadıkça ameliyatlardan kaçınılmalıdır. Düşünülmeden yapılan yatırımlar zarar getirirken, öfke patlamalarıyla ikili ilişkilerde gerginliklere karşı temkinli olmak gerekiyor. 2020' deki Mars Koç burcu retrosunu hatırlayacak olursak, Ortadoğu'da çıkan olayları, Rusya'nın fazlasıyla güçlendiğini söyleyebiliriz. Bu demek oluyor ki 2022'nin özellikle ikinci yarısı ve 2023 yılı Rusya'nın gücünü sergileyeceği ve aldığı kararlarla global olarak yankı uyandırması söz konusu olabilir.

VE KISA KISA TÜRKİYE…

Venüs retrosu işsizlik, grevler, şirketlerin iflasları, inşaat ve gayrimenkul fiyatlarında sıkıntıları ortaya çıkartabilir. Sağlık olarak Covid vaka artışlarında yükselişler meydana gelebilir.

Jüpiter Balık transiti yıl boyu din, inanç, dini yerler, üniversiteler, akademisyenler, yurtdışı yolculukları, uluslararası ticaret ve nakliyat konularını daha fazla gündeme getirecektir. Online eğitimle ilgili düzenlemeler, rektörlük ve üniversite sınavlarına dair değişimler yapılabilir.

Nisan ayındaki Jüpiter- Neptün kavuşumu belediyeleri, vali ve liderlerle ilgili konuları, siyasi partilerdeki değişimleri ön plana çıkarabilir. 2022 erken ya da baskın bir seçimi gündeme getirebilir. Maalesef orta ve üzeri şiddette toprak hareketleri yaşayabiliriz. Balık burcundan söz ediyorsak sular, denizler, aşırı yağışlar öne çıkarken, ülkenin çeşitli yerlerinde sel baskınlarıyla karşılaşılabilir.

Türkiye bir Akrep burcu ülkesidir. Ve zorluklara rağmen küllerinden doğar.

2022'nin insanlığa, dünyaya, hepimize sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

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