21 Eylül Balık dolunayı: Ne kurtarıcı ol ne kurban

21 Eylül Salı günü 02.54’de Balık burcunda Dolunayı karşılayacağız. Duygularımızın güçlendiği, maneviyatın güçlendiği bir döneme giriyoruz. Geçtiğimiz Başak Yeniayında yapmak istediğiniz, tohumlarını attığınız plan ve kararlarınız artık bu dönemde tamamlanma yoluna gidebilir.

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Önümüzdeki 15 gün sezgilerimiz artarken, farkındalığımız yükselecek. Her olayı daha net görmeye başlayacağımız, şefkat hissettiğimiz, şefkat aradığımız bir dönem olacak bu…

Çevremize karşı, insanlığa karşı güçlü bir merhamet duygusuyla sarmalanacağız. Dolunayın Balık burcunun son derecelerinde meydana gelmesi yaşama dair tüm konularda seyir değişikliğine işaret edecek.

Sonbahar Ekinoksuna giriş yapmaya hazırlanıyoruz. Güneş'in Dolunayı takip eden 3 gün sonrasında Terazi burcuna geçişi ve Mars'la kavuşumu hayatlarımızda uzun bir süre evlilik, partner, aşk meselelerini fazlasıyla ele alacağımızın işaretçisi. Merkür'ün Terazi burcundaki retrosu da kapıdayken ortaklık, arkadaşlık, iş ilişkileri ve aile konularında anlaşmak ve uzlaşmak zaman zaman zor olacak.

Dolunay “Beklentilerine dikkat et, ne istediğini iyice ele al ve kendini kandırma” mesajıyla baskı yapacak. Sorunların üzerine gitmek, çözümlemek, arka plana attığınız konuları ele almak, bunun yanında çevrenizde güven vermeyen ilişkileri elemine etme zamanı… Yaşamınızda yeniye yol almak, yeni insanlarla tanışmak, rutinleri düzene sokmak ve arınmak anlamında güzel etkiler mevcut.



Yaratıcılık, ilham ve yetenekler, sanat, spritüel çalışmaların sergilendiği etkiler öne çıkacak. Balık burcu Zodyak'ın son burcudur ve büyük resmi görmekle ilgilidir. Küslüklerin bitişi, kırgınlıkların affedilişi ruhsal yönden özgürleştirebilir.

Karşılık beklemeden iyilik yapmak, yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmak karmik anlamda üzerinizden yük alabilir. Bununla birlikte mantıktan zaman zaman uzaklaşıp hayalci bir yaklaşımla davranmak gölge yanlarından biridir. Kendimizi kandırmak, karşımızdakini kandırmak ve kandırılmakla ilgili etkileri ortaya çıkartacağından gerçekçi ve mantıkta hareket etmek önem taşıyacaktır. Bağımlılıklar artabilir, ilaç, alkol zehirlenmeleri yaşanabilir.

Sağlık, virüs ve aşı konusunda beklenmedik gelişmelere hazır olalım. Salgınla ilgili rakamların yükseldiğine şahit olabiliriz. Yeni bir mutasyon gündeme gelebilir.



Başak burcu bağışıklığı temsil eder. Gerekli vitamin ve mineral takviyeleri, iyi bir beslenme tarzı yarar sağlayacaktır. Duygusal dünyanızda kafa karışıklıkları, öfke problemleri ortaya çıkarken, zorlu ve problemli birliktelikler bitişe gidebilir.

Eğitim sistemiyle ilgili yeni kurallar, global olarak göçmen sayısında artış, bunun halk üzerinde yansımaları ve halkın tepkisi gündeme gelebilir.

Liderlerle ilgili sorunlar, kayıplar, hastaneler, sağlık sektörü, hizmet sektörüyle ilgili düzenlemeler, büyükbaş hayvanlardan gelebilecek hastalıklar söz konusu olabilir. Dolunaya etki eden 28 derecedeki Sheat yıldızı, sularla ilgili sorunlar, aşırı yağışlar, seller, tsunami, deniz kazaları, boğulmalar, sudan gelebilecek zehirlenmeler ve akciğerlerde oluşabilecek rahatsızlıkları meydana getirebilir.

Hedeflerimiz, umutlarımız, beklentilerimiz öne çıkıyor. Merkür-Jüpiter 120'liği yurtdışı bağlantılı işler, yabancılar, ticaret , hukuksal konular, eğitimler, akademik alanlar, uzak seyahatleri öne çıkartırken, Venüs- Uranüs karşıt açısı ani başlayan aşk ilişkilerinde hızlı bitişlere işaret edebilir.

Dolunayın hayırlar getirmesini dilerim..

