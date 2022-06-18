21 Haziran – 22 Temmuz Güneş Yengeç burcunda: Kalbinde ne saklı?

14 Haziran Yay burcunda gerçekleşen Dolunayın bu hafta da etkisindeyiz. Neptün etkileriyle kati kararlar almakta ve sağlam durmakta zorlanabilir, bir parça oradan oraya savrulmaya devam edebiliriz. Ruhsal dünyada karmaşalar, takıntılar, kaygı ve korkular tetiklenebilir.

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Astrolog Seyran Ataklı



Duygu dünyasında endişelerden arınıp dinginliği korumak önemlidir. Neticede dolunaylar tamamlanma, bir son ya da başlangıçları hayatımıza getirecektir. Yay burcu uzun yolları, ufukları temsil ettiğinden başımıza gelen her sonlanma yeni bir umut kapısını aralayacak ve hedeflerimizi uzun vadeye yayacaktır. Giden güzel uğurlanır, mucizelere inanılır, vicdanlar rahata erer. Hayata bakış açımız tümden değişebilir.

Yeni eğitimler ya da devam eden eğitimlerin tamamlanması, bol iletişim, seyahate çıkma isteği artacaktır. Yolculuklar, yeni olanı keşfetme merakı baktığımız pencereyi genişletir. İkizler- Yay hattı yakın, uzak akrabalar, kardeşleri temsil eder. Bu alanda ortak konular gündeminizde yer alabilir.

Ticari faaliyetlerde aktifleşme ve fırsatlar meydana gelebilir. Aracınızı değiştirebilir, yeni bir araç alabilir ya da satabilirsiniz. Diğer taraftan kariyerde bazı sonlanmalar yaşanabilir. Yurtdışı bağlantılı konularda aksilikler, beklediğiniz bir paranın elinize geç ulaşması söz konusu olabilir. Hukuksal beklentileriniz varsa ertelenebilir. Otorite figürleriyle ilişkilerde iletişim diline dikkat etmek, agresyondan uzak durmak fayda sağlayacaktır.



Hem dünyada hem ülkemizde devam eden ekonomik krizdeki artışı, istihdamdaki sıkıntıyı, para piyasalarında dengesizlik ve yukarı doğru hareketi önümüzdeki günlerde yaşamaya devam edebiliriz. İşsizlik oranlarındaki yükseliş, toplumu dar boğazda hissettirebilir. Neptün etkisiyle toplu zehirlenmeler, salgınlar, sudan gelebilecek hastalıklar, hava durumundaki dengesizlikler, anormal yağışlar ve daha önce görülmemiş hortumlar endişe yaratabilir.

Merkür İkizler burcunda yolculuğuna devam ederken bu hafta (23 Haziran) itibariyle Venüs'ün de İkizler transitine başlaması ilişkilerde oldukça hareketli bir dönemi başlatıyor. İkizler sembolikleri maymun iştahlı olup birçok şeyi aynı anda istemek ve akabinde bundan sıkılmak olarak karşımıza çıkabilir.

Gerçekçi eylemlere yönelmek, dedikodudan uzak durmak bence en iyisi. 2 kişi, 2 fikir 2 karar arasında kalmak günün sonunda yorucu gelebilir. Sosyalleşme enerjisi yükselir, keyifli sohbetler yapılır, yeni flörtler havada uçuşurken, sabun köpüğü gibi olacağı bilinmelidir.

Bir şeye sahipken bir başkasına duyulan istektir Venüs İkizler geçişi.. Ve yeni deneyim arzusuyla çevreye duyulan merak artacak, hayatımıza hareket getirecektir. Organizasyonlar, partiler, davetler şenlenirken, harcamalar artabilir.



21 Haziran ekinoks döngüsüyle birlikte Güneş'in Yengeç burcuna geçişi hayli önemli. Yazın başladığının işaretçisi. Yılın en uzun günü ve en kısa gecesi.. Yengeç burcu Ay'ın yönetiminde olduğundan ev, yuva, aile, vatan konuları önümüzdeki 1 ay gündemimizde olacak. Kendimizi geçmişimiz, köklerimiz, atalarımızı daha çok sorgularken bulacağız. Kalbimizde sakladıklarımızı ortaya dökecek, bunları paylaşmak isteyecek, biraz da geçmişi yad edeceğiz.

Ebeveynlerle ortak kararlar alacağız, aile içinde yeni bir oluşuma tanıklık edeceğiz, belki de sosyal hayatın akışına kendimizi kaptıracağız. Duygular, sezgiler ön planda olurken, hassasiyet ve şefkat temaları bizi sarmalayacak. Kendimizi, yaşam alanımızı, ailemizi sahiplenmek ve gözetmek başlıca gündemimiz olacak. Sevdiğimiz insanların güvenliğini korumak, onları beslemek, el uzatmak önem arz edecek.

Bu dönem eski anılara dalabilir, dostlarınızla eski anılarınızı paylaşabilir, eski fotoğraflarınıza bakabilirsiniz. Özellikle Güneş- Neptün üçgen açısının olduğu 14- 21 Temmuz tarihleri sorularınızın evrenden gelen mesajlarla cevaplarını alacağınız zamana işaret edebilir. Rüyalarınız çıkabilir, evinizi güzelleştirebilir, sanata ilgi duyabilir, suyun şifasından yararlanabilirsiniz. Fiziksel görünümünüze, kılık kıyafetinize özen gösterebilir, değişimler yapabilir, ruhsal iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Önümüzdeki 1 ay boyunca içinize dönün, kendinizi affedin, başkalarına gösterdiğiniz hassasiyeti kendinize de gösterin.

Mutlu haftalar…



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