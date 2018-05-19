21 Mayıs haftasının gökyüzü raporu

Yine dopdolu bir haftaya giriş yapıyoruz. Genel olarak modumuz değişmeye başlıyor. Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

Yine dopdolu bir haftaya giriş yapıyoruz. Genel olarak modumuz değişmeye başlıyor yavaş yavaş, daha çok okuyacağımız, seyahat edeceğimiz, merak edip araştıracağımız, ilgili olduğumuz konularla ilgili belki de eğitimlere katılacağımız bir aylık süreç başlıyor.

– Güneş artık ikizler burcunda seyahat ediyor. Genel olarak halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, yeni insanlarla tanışma, sosyal olmak için iyi bir dönem. Tabii ki en çok İkizler ve yükselen İkizler burcu olanların hayatlarını etki edecek.

– Akabinde bu hafta Merkür önce Jüpiter ile sonra da Plüton ile kontak halinde olacak. Fikirlerimizi ifade ederken oldukça sabırsız ve abartılı bir şekilde yapabiliriz bunu. Bu transit işle ve yatırımlarla ilgili yeni fırsatlar aramak ve girişimler yapmak için çok verimli olabilecek bir dönemdir. Keza eğitimlere başlamak, yabancı dil öğrenmeye başlamak için de harikadır. Özellikle Boğa, Akrep ve yükselen burcu bu olanlar birinci dereceden etki altında olacaklar arasında.

– Akabinde Merkür'ün Plüton ile kuracağı kontak ile de özellikle iş ve kariyer ile ilgili konularda derin araştırmalar içine gireceğimiz bir zaman olacak. Psikolojik konularla ilgilenmek, terapi almak veya gizemli konulara yönelmek için iyi bir fırsattır. İş konusunda bizden saklanan, gizlenen ne varsa bir bir önümüze düşmeye başlar. Özellikle Boğa, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar öncelikli olarak etkilenecekler arasında yer alıyor.

– Güneş ile Mars da harika bir kontak içinde olacaklar. Hedeflediğimiz her ne varsa rahatça ulaşabileceğimize, spora başlamak için de harika bir dönemde olacağımıza işaret etmekte. Bu etkileşim hava grubu burçlarda olduğu için, zihinsel faaliyetlerimizin güçlü bir şekilde çalışacağına işaret etmekte. Kendimize güvenimiz oldukça yerinde olacak. Özellikle İkizler, Kova ve yükselen burcu bu olanlar birinci dereceden etki altında olacaklar.

– Yalnız ilişkiler ve özel hayattan yana biraz stresli bir hafta, zira gökyüzünde Venüs ile Satürn kavga halinde olacak. İlişkilerde mesafe, soğuma, uzaklaşma görülebilir. Ortaklıklar zarar görebilir. Aile içi stresler söz konusu olabilir. Bu aralar evinize yeni eşyalar almamaya özen gösterin, taşınmak, yer değiştirmek için de pek uygun bir hafta değil. Özellikle Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanların ekstra dikkat etmesinde fayda var.