21 Ocak Kova Yeniayı: Nerde kalmıştık?

Bugün (21 Ocak) saat 23.53’de Kova burcunun 1 derecesinde yeniayı karşılıyoruz. Retroları bitirdik, 20 Nisan’a kadar gezegen gerilemesi yaşamayacağız. Retrodan yeni çıkan Mars ve Merkür’ün normal hızına erişmesi için biraz daha zaman gerekse de, yeniay, başlangıç enerjisi adına motivasyonu yükseltecek.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Hareket kabiliyeti, hızlanan zaman, planları gerçekleştirme heyecanı, üzerimizdeki uzun zamandır hissettiğimiz o ağır enerjiyi temizleyecek.

NEFES ALIYORUZ

Yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. Altair sabit yıldızlı Kova yeniayı birden fazla fırsatın karşımıza gelebileceğinin, ancak bu fırsatları iyi kullanmak gerektiğinin işaretçisi. Kalıcılık için çalışkan olmalıyız. Cesaret ve aşırı özgüveni iyi dengelemek, sosyal ilişkilerde dedikodu ve gizli düşmanlıklara dikkat etmek gerekiyor. Dikkat derken her şeyin farkında olacağımızın, zihnimizin berrak, adımlarımızın sağlam olacağını yinelemek gerek.

Kimi ikna etmek istiyorsanız bunu kolaylıkla başarabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız söz konusu olduğunda bilinçsiz yatırımlardan kaçınmalısınız. Zorlu doğum haritaları bu dönemde beklenmedik maddi kayıplar yaşayabilir.

Venüs- Satürn kavuşumu Yeniay da en önemli konumlardan biri. Uzun süreli başlayacak yeni ilişkiler, birlikteliğin adının konması, evlilik kararları gibi ciddi mevzular bu yeniaya damga vurur. Ailevi konular, bir süredir ev arıyorsanız bulmak, ev almak satmak, ya da bir gayrimenkule yatırım yapmak gibi etkiler öne çıkacaktır. Bazıları yer, şehir değiştirebilir, bazıları ailenin yanından ayrılarak bireysel özgürlüğünü ilan edebilir.



1 yeni niyetlerdir. Size iyi gelmeyen enerjilerin sonlanması ve yeni bir sayfanın işaretçisidir. Azimle hallolmayacak hiçbir şey yoktur bu dönemde.. Yenilik belki gümüş bir tepside önünüze gelmeyebilir, hak etmek önemlidir ancak uzun vadeli emek ve çaba karşılığını bulabilir.

Öyle ya da böyle duygulardan çok mantığın ön planda olacağı, realist kararlar alacağımız Satürn yönetimindeki Kova burcundan söz ediyoruz. Güneş ve Ay bu konumda pek de rahat değil. Romantik teklif bekleyenler beklentilerine karşılık bulamayabilir, değersizlik duygusu yükselebilir.

Ay Kova'da mesafe sever ve karşıdakinin özel alanını sabote etmeyen davranışlar, çıkabilecek gerginliği engelleyebilir. Ertelenen, mecburi beklemede olan işlerin görünür olması yeniayın enerjisiyle mümkün. Hiçbir konuda kendinizi baskılamayın, yeni hızlanmaya başlayan enerjileri hor kullanmayın.

Şimdi aynı hayalleri paylaşan, idealleri bir olan, birlik bilinciyle hareket etmenin zamanı. Toplumsal olaylara daha duyarlı olacağız, toplumsal konularda elimizi taşın altına sokacağız.



Bağışıklık sistemi ve psikolojik sağlık her zamankinden daha fazla özen isteyebilir. Takıntıları dengelemek önemli olacaktır. Ocak ayının sonuna doğru gelirken mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşüşe geçecek, havalar aniden soğuyacaktır. Kova Yeniayı sabit nitelikte “kar yeniayıdır”. Kar bekleyenlerin yüzü gülebilir.

AMERİKA'YLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELIŞMELER YAŞANABİLİR

Sağlıkta dolaşım, damar yolları rahatsızlıkları nüksedebilir. Satürn Sadalsuud sabit yıldız hattında ilerlerken Amerika'yı özellikle siyasi konumu ve ekonomiyi ilgilendiren açıklamaları gündeme damga vurabilir. Halkın bazı isyankâr tutumları, insan hakları konuları öne çıkabilir. Digital teknoloji, bilim, uzay, astronomi, yapay zekâyla ilgili konular, yeni buluşlar ses getirebilir.

Denizlerle ilgili konular, elektrik kesintileri, çocuklarla ilgili üzücü, can sıkıcı olaylar meydana gelebilir. Kadın hakları, güçlerin birleşmesi, seslerin yükselmesi söz konusu olabilir. Ülkemizde de ekonomik olarak yeni kararlar alınabilir. Liderlerle ve iş dünyasında büyük değişimlere hazır olalım.

Elbette herkes aynı oranda etkilenmiyor. 1-5 arsında BoğaAslan- Akrep ve Kova burçlarında Güneş, yükselen, Ay ve kişisel gezegenleri olanlar daha fazla etki alacak.

Yeniayın hayırlar getirmesini dilerim.

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