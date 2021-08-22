22 Ağustos Kova Dolunayı: Toplumsal sesler yükseliyor

Bugün (22 ağustos) saat 15.01 ‘de Kova burcunun 29 derecesinde Dolunay yaşayacağız. 24 Temmuzdaki Dolunay’ın devamı niteliğindeki ‘mavi dolunay’ fark edilmeyen konuların görünür olmasını sağlayabilir. Dolunay haftalardır aylardır sarf edilen bir emeğin karşılığını almaya denk gelebilir.

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29 dereceyi biraz ele almamız gerekir. 29 derece (anaretik) bir konunun kapandığını, nihayete erdiğini, tamamlandığını ifade eder. Bir burcun son derecesi olduğu için o burcun temalarıyla ilgili kontrolsüz durumları ortaya çıkartabilir. Krizleri anlatır, krizli olayları gündeme getirir.

Yenilenme isteği artarken hedefleri gerçekleştirme yolunda bazı sancılar yaşanabilir. Eski alışkanlıkları bırakmak kolay değildir ancak sorumluluk bilincinde yeniye dönmek kazandırır. Sorunlu olan birlikteliklerde tamamen bitişler, ya da sürüncemedeki bir ilişkinin gidişine dair belirgin kararlar alınabilir.

“Sana hizmet etmeyen konu ve kişileri bırak!” vurgusu, 2021 genelinde Kova enerjisi ve Regulus baskısıyla gündeme gelmeye devam edecektir. İhtiyacınız olmayan her şeyden arınmak adına önümüzdeki 15 günü iyi değerlendirebilirsiniz. Geçtiğimiz 24 Temmuz Dolunayı bir konuyu yarım ve eksik bıraktıysa bu Dolunay güçlü etkisiyle keskin bir sonlandırma getirebilir. Kova etkisi kuşkusuz yaşamda devrim yapılması gereken her alanda kendini gösterecektir. Amaç aydınlanmaktır.



Dolunay tamamlanma enerjileridir. Herhangi bir sonlanmaya karşı Güneş'in Aslan burcu vurgusu cesaretlendirecek, enerjiyi yükseltecektir. Hayata siyah-beyaz penceresinden bakmadığınız, tutuklu kalmadığınız takdirde yarar sağlayacaktır. Uranüs'ün Mars ve Merkür'e yapacağı güzel etkileşim, harekete geçme, aksiyon alma, evlilik, sevgili, arkadaşlık ya da sosyal çevre alanlarında son kullanma tarihi geçmiş tüm kişilerle ayrıştıracaktır.

Evrensel konular, gruplar, kitlesel olaylar, gelecekle ilgili beklentiler, toplumları ilgilendiren meseleler, bilim, teknoloji, elektrik, elektronik, icatlar, buluşlar, uzay, astronomi, havacılık, sosyal medya ve bilişim sektörüyle ilgili gelişmeler yaşanacaktır. İsyanlar, devrimler, düzen değişimine karşı huzursuzluklar yaratabilir. Toplumun otoriteye karşı gelmesidir. İnsan hakları, adalet arayışları, özgürlük için verilecek mücadele artacaktır. Dünya üzerinde kitlesel hareketlerin öne çıktığını önümüzdeki 15 gün boyunca kuvvetli bir şekilde görebiliriz. Hava olayları, uçak kazaları, hava muhalefetleri, fırtına, aşırı yağışlarla karşılaşabiliriz. Yine tüm dünyayı etkileyen Covid'e dair aşı ve ilaçlarla ilgili gelişmeler ortaya çıkacaktır.



TÜRKİYE ETKİLERİ – BANT YAPALIM

Türkiye'nin 3. Evinde gerçekleşen bir Dolunay özellikle ilköğretim eğitim sistemine vurgu yaparken okulların 6 Eylül'de açılacağı haberini aldık. 19 Kasım'da gerçekleşecek Akrep burcu tutulması ve sonrası sert etkileriyle yeniden okulların kapanması ve on-line eğitime devam edilmesi kararını gündeme getirecektir diye düşünüyorum. Pandemi'ye dair getirilen düzenlemelerin ve kuralların toplum üzerinde yaratacağı baskıyla birlikte halkın isyankâr tutumları devreye girebilir. İletişim, sosyal medya, haber trafiğimizin artacağına tanıklık edebiliriz.

Yükselen 'deki Yay burcu ülkemizde ve dünyada mülteciler, göçmenlerle, yakın komşularla, sınırlarımızla ilgili konuları öne çıkartacaktır.

Mavi Dolunay'da Jüpiter başrolde. Güneş ise 4 kraliyet yıldızından biri olan Regulus'la kavuşumda. Toplumları ilgilendiren konular, bireysel hak arayışları kuşkusuz sarsıcı gelişmeleri önümüze getirebilir. Kova evrensel bilgiyle, bilginin dalga dalga yayılması ve paylaşılmasıdır.



Yangın, sel ve toprak hareketleri gündeme gelmeye devam edebilir. Liderler, yöneticiler, kraliyetle yönetilen ülkelerde oluşabilecek konular, ölümler, kayıplar gündeme gelebilir. Ekonomik kriz, vergi borç, para piyasalarıyla ilgili bazı krizlerle karşılaşabiliriz. Parasal anlamada risklerden kaçınmak gerekiyor. Sağlıkta kalp ve dolaşım sorunlarına karşı dikkat edelim.

Gerçeğin ortaya çıktığı önemli bir Dolunay. Ve bu Dolunay'da belirsizliğe yer yok. Kararlarınızda net olun, sezgilerinize güvenin. Fırsatlar çıkarsa değerlendirin. Mantıklı hareket edin, emin olduktan sonra adımlar atın. Kendinize vakit ayırın, bireyselliğinizi muhafaza edin, kendinizi ödüllendirin.

Dolunay'ın hayırlar getirmesini dilerim..

Mutlu Pazarlar..

