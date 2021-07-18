22 Temmuz – 23 Ağustos Güneş Aslan burcunda: Kibirli ve mağrur

Güneş- Plüto etkileşimini biraz konuşmak gerek. Zira kişisel hayatlar kadar, global anlamda önemli olayları karşımıza getirebilir. Patlamalar, yangınlar, volkanik olaylar, aşırı sıcaklarla gelen yanıklar meydana gelebilir. Maddi konularda iflaslar ve dibe vurmak, aşk ilişkilerinde agresyon ve manipülasyon, şüphecilik, takıntılar, psikolojik rahatsızlıklar, öfkeli davranışlarda artışlar meydana gelebilir.

Plüto öldürmeyen güçlendirir sözünün tanımıdır. Hırsları ortaya çıkartırken, sorunları uzlaşma yoluyla çözmeye engel olabilir. Oğlak ve Yengeç aksında meydana geldiği için devletler, önemli kurumlar, otorite figürlerinin baskısıyla karşılaşabiliriz. Aile içinde ebeveynlerle anlaşmazlıklar, ebeveynlerin çocukları üzerinde kurduğu tahakküm ve sınırların ardından bunun yarattığı öfke ipleri koparabilir. Sakin ve düşünceli hareket etmek, karşı tarafın düşüncelerine saygı duymak ilişkilerdeki gerginlikleri azaltabilir. Önemli kararlarınızı almak ve hayata geçirmek için önümüzdeki haftanın enerjilerinin geçmesini tavsiye ederim.



Ülke olarak ekonomik sıkıntılar, zam, pahalılık, enflasyon, işsizliğin artışı, muhalefetle ilgili sorunlar, iktidar ve muhalefetin sert tartışmaları bu dönemde öne çıkacak konular olacaktır. Ayrıca Mars'ın da Uranüs'e yaptığı 150' lik açıyla geçtiğimiz kış ve bahar ayları kadar sert geçmese de 22 Temmuz itibariyle Covid vaka sayılarında artışlar meydana gelebilir.

Gelelim Güneş Aslan transitine..

22 Temmuz Perşembe günü Güneş'in Aslan burcuna geçmesi ihtiyaç duyduğumuz neşeyi, motivasyonu ortaya çıkartmaya devam ederken aynı gün Venüs'ün Başak burcuna geçmesiyle duygusal ilişkilerde mantıklı olma ve ayaklarımızı yere sağlam basma isteği öne çıkacak. Kalıcı paylaşımlara olan ihtiyacımız artarken, iş yaşamımızda gösterdiğimiz emek ve yaşamımızdaki istikrar duygusu artacak.

Güneş Aslan burcunda yönettiği yerdedir ve tüm ihtişamını sergiler. Yazın en sıcak dönemidir. Kendi benliğimizi ortaya koymak, istek ve ihtiyaçlarımızı rahatça ifade ettiğimiz dönemdir. Kimliğimizdir. Hayatımızdaki önemli eril figürleri temsil eder. Yaz dönemiyle birlikte 23 Ağustos'a kadar cesaretli, tutkulu, bireyselliğimizin öne çıkacağı bir döneme adım attığımızı söyleyebiliriz. Hayattan keyif alacak, yeni flörtlere başlayacak ve çevremizdeki herkesin odak noktası olmak isteyeceğiz. Kimileri ilgi arsızlığını bir parça arttırabilir. Kibir ve egosantrik davranışlar Aslan burcunun gölge yönleridir. Öne çıkma ihtiyacı artarken, ‘ben daha iyiyim, daha başarılıyım, benim isteklerim, benim ihtiyaçlarım' kelimeleri havada uçuşabilir.



Sanat ve sanatçılar, liderlerle ilgili konular öne çıkacaktır. Seyahat etmek, eğlenmek, keyif aldığımız alanlara yönelmek, artistik yetenekler, yaratıcı yönlerimizi ortaya çıkartmak, çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmek önem taşır. İmaj değişikliği yapmak isteyebiliriz. Parıltılı ve gösterişli kıyafetler, ihtişamlı büyük aksesuarların yanı sıra Aslan burcu saçları temsil ettiğinden saç bakımları, yeni renk tercihleri, değişik kesimler tercih edilebilir.

Parlamak isteyeceğiz. Aynı geçtiğimiz haftanın enerjisiyle lüks ihtiyaçlar, aşırı harcamalar, gösteriş yapmak, çevremize karşı cömert olmak, bu cömertliği gösteriş yapmak için kullanmak söz konusu olabilir. Konserler, gösteriler, eğlence sektörüne dair eğlenceli mekanlar öne çıkacaktır. Aşk ilişkilerinde tutkulu ve arzuların kuvvetli bir şekilde dile dökülmesi söz konusu olabilir. Venüs ve Marsla birlikte gökyüzünde Aslan vurgusu devam ederken sağlıkta kalp, dolaşım sistemi, tansiyon rahatsızlıklarına dikkat etmek gerekir.

İlhamınızın bol olduğu, renkli, gökkuşağı tadında bir hafta olmasını dilerim.

Mutlu pazarlar

