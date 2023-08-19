23 Ağustos-15 Eylül Başak burcunda Merkür Retrosu: Üzerini örttüğün her şeyin altında kalırsın

Gökyüzündeki bir çok gezegenin geri hareketi yaza damga vurmuşken Merkür’ün de retro yolculuğuna başlaması, yılın geri kalanında geçmişi düzenlemek, yarım kalan konuları ele almak, bazılarını elemek ve toparlamak açısından bize başka bir fırsat tanımıyor. Dikkatli olmamız gereken zamanlar.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Duygusal olarak ayrılıklar, tutkulu ve hırslı davranışlar, yaşayacağımız ruh dalgalanmaları Eylül'ün sonuna kadar devam edecek. 22 Ağustos'ta durağan konuma girecek Merkür, hızlı ve çabuk gitmesini istediğimiz olayları yavaşlatan etkisiyle bir parça gerginliklere neden olabilir. Önemli, ciddi kararlar almamak, beklemek ve bunun karşılığında sabırlı olmak gerekiyor.

Resmi konuların aksaması, otorite figürleriyle anlaşmazlıklar, gecikmeler yaşanabilir. Yerine getirmemiz gereken sorumlulukları ertelemeden ele almalı, sağlam bir şekilde nasıl yola koyulacağımızın farkında olmalıyız. Unutmayalım Satürn de retro ve bu kadar retro enerjiyle Eylül sonuna kadar atılımlarda bulunmak, yeni bir şeye başlamak adına şanslı zamanlarda değiliz.

Her şeyi sorgulamaya devam edeceğiz. Yaşamımızda daha önce cesaret edemediğimiz yenilikler adına kararlar alacağız ancak uygulaması sonbahara kalacak. Merkür retrosunun hemen ardından yaşanacak 31 Ağustos'taki Balık dolunayı zaten önemli tamamlanmaları beraberinde getirecek. Venüs- Jüpiter karesi önümüzdeki hafta aktifleşiyor. Lüks tüketime olan arzu, aşırı harcama isteği, masrafların artışı gibi savurgan etkileri karşımıza çıkartabilir. Dikkat!



Bu hafta iştah açılabilir, duygusal boşluk tatlı ve şekerli gıdalarla doldurulmaya çalışılabilir.

YAVAŞLAYIN, EKSİKLERİ GİDERİN!

Merkür retrosundan aslında hepimizin alışkın olduğu üzere korkulacak bir yanı yok. Retro düzenlenmesi gereken şeyleri yoluna koymak, yarım kalan işleri toparlamak, eksikleri fark etmek için güzel zamanlar ve fırsatlar tanıyabilir. Sıfırdan başlanacak konuları işin içine dahil etmiyoruz ki, artık bu konuya vakıf olduğunuzu varsayıyorum. Merkür kendi yönettiği Başak burcunda gerileyeceği için etkileri biraz daha güçlü çalışabilir. Önceden başladınız, önceden adım attınız devamı gelebilir sorun yok, ancak yeni ticari anlaşmalar, imzalar, önemli sözleşmeler, iş birlikleri için mümkünse retro sonrasına ertelemekte yarar var.

Seyahatlerde aksilikler, rötarlar, pasaport gibi unutkanlıklar, valizlerin kaybolması söz konusu olabilir. Evrak yedeklemeye, çalışmalarınızın uçup gitmemesi için aslında tüm önemli mail ve mesajları yedeklemenizde fayda var. Bilgi hırsızlıklarına karşı önleminizi alın. Elektronik cihazlar, ev içi aletlerde bozulma meydana gelebilir ki, yenisini almaktansa tamire yönelmek ya da mutlaka yenilenmesi gerekiyorsa bekleyin derim. Yeni bir eğitime başlamaktansa yarım kalmış bir eğitiminiz varsa onu tamamlayın.

Sinir sistemi, akciğerler, psikolojik bazı sorunlar endişeler ve kaygılar önümüzdeki 20 gün yüzeye çıkabilir. Migren atakları tetiklenebilir. İhmal edilmiş tüm sağlık kontrollerinizi bu süreçte ele alın. Başak burcu titiz, mükemmeliyetçi doğasıyla zaman zaman karşımızdaki kişilerle diyalogları zorlayabilir, ilişkileri yorabilir ve eleştirinin dozunu kaçırtabilir. Ne kendinize ne karşınızdakine bu dönem acımasız bir üslupla davranmayın.



Retro bittikten sonra hayatımıza daha yukarıdan bakabilecek, resmin bütününü görebilecek, puslu görüntünün dağılması sonucu yolumuza daha berrak devam edebileceğiz. Retro hepimizi ilgilendiren bir gökyüzü olayı, kimine uzun zamandır beklettiği ve çözümleyemediği bir konunun tamamlanması için şans getirebilir. Herkesin doğum haritasının etkisine göre… Elbette öncelikle Başak burçları ardından Balık-İkizlerYay burçlarında Güneş, Ay, Yükselen ve kişisel gezegenleri olanlar daha fazla etki alacaklar.

Dünya üzerinde ve ülkemizde bazı grevler, işçilerin hak arayışları, emeklilik, sendikalar, basın, medya, gazeteciler, bazı gazetecilerin serbest bırakılması bazılarının ise yargılanması söz konusu olabilir. Askeri konular, sağlık sektöründe çalışan kişiler, tarım, küçükbaş hayvanlar, belediyelerde yaşanabilecek sıkıntılı süreçler Merkür retrosu boyunca gündemde olabilir, hava, deniz, kara ulaşım araçlarıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir.

Başak burcu genel bağışıklık sistemini temsil ederken, Mars- Neptün karşıtlığıyla retroya başladığımızdan zehirlenmelere, beslenmemize, bulaşıcı hastalıklara, bağırsaklara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ülkemizde ekonomik kriz başlıca sorun olmaya devam ederken bu sürecin kısa bir yolculuk olmadığını bilmemiz gerek. Harcamaları minimuma indirmek, temel ihtiyaçlara yönelmek, riskli harcamalardan uzak durmak, önemli alım satımlara temkinli yaklaşmak önem arz ediyor.

Olmayan işlere ısrarcı olmayın. Hiçbir şeyi aceleye getirmeyin.

Hayırlar getirmesini dilerim.