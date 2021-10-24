23 Ekim – 22 Kasım Güneş Akrep burcunda: Dost musun, düşman mı?

Geçtiğimiz Çarşamba günü (20 Ekim) meydana gelen dolunayın etkileri önümüzdeki haftada güçlü bir şekilde kendini göstermeye devam edecek. Çeşitli alanlarda farkındalık, sonuçlanma, bitişleri deneyimlerken; yüzleşmeler, gizli konuların açığa çıkması, duygu ve düşüncelerin yoğun dönüşümleriyle karşılaşabiliriz.

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Göksel sembolikler duygusal ve bedensel olarak hassasiyet, gergin davranışlar ve tepkisel göstergelerle kimi zaman yorarken; kimi zaman da hedefleri gerçekleştirmek, yol almak, cesaretle adım atmaya yardım edecek.

Başarı, kararlılık ve mücadele enerjileriyle harmanlanacağız. Ordu, liderler, güvenlik, asker temaları, diplomasi alanındaki hassasiyetler ve açık düşmanlıklar gündemde olacak. Bireyselliğimize önem versek te empati yapmak, karşımızdakine verilmesi gereken hak ve adalet temalarının önemine vurgu yapılacak.

Güneş 1 ay sürecek Akrep burcu yolculuğuna başladı. Sezgilerimiz güçleniyor, hissettiklerimiz gerçek oluyor, duygularımız derinleşiyor. İkili ilişkilerde yoğunluk aradığımız, sahiplenme ve sahiplenilme temalarının arttığı, zaman zaman kıskanç, zaman zaman manipülatif olacağımız bir döneme giriyoruz. Güneşle birlikte Mars'ın da Akrep burcuna doğru ilerleyişi uzun bir süre güç, arzular ve tutku kavramlarını öne çıkartacak.



Güneş Akrep transiti görmezden geldiğiniz konuları çözmeye zorlayacak, yüzleştirecek ve sonrasında özgürleştirecek. Gizlide olana merak, sırlar ve saklanan konuların ortaya çıkması bizi yoğun enerjilerle sarmalayacak. Kariyer, eş, birliktelik, aşk konularında yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiz. Planlı, kararlı, hırslı tavırlar sergileyeceğiz. Yüzeysellik değil sağlamlık isteyeceğiz. Karşımızdakine güvenmek, sevdiklerimizi korumak önem taşıyacak. İhanet kimi ilişkilerin sonunu getirecek. Kimin dost kimin düşman olduğu ortaya çıkacak.

Önümüzdeki 1 aylık süreçte okült ve psikolojik bilgilere merak artabilir, merak edilenlere karşı kapsamlı ve verimli araştırmalar yapılabilir. Yatırımlar, banka ödemeleri, kredi, vergilendirme, borçların yapılandırılması, alacak verecek gibi tüm finansal konularda çözümlerle karşılaşılabilir. Ülkemizin de Akrep burcu olduğunu düşünürsek para piyasaları, ülkenin genel ekonomik koşulları, yeni kurallar, bazı kısıtlamaların gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Ünlü kişilerin vefatları, cinsel saldırılar ve şiddet teması bu dönemde öne çıkabilir.



Dönüşüme değişime direnmeyen herkes Güneş Akrep yolculuğunun kazananı olacaktır. Kimi zaman yüzleşmeler acıtıcı olabilir. Bu, bir kişiyle kılıçların çekilmesi anlamına da gelebilir, kendi korku ve takıntılarınızla yüzleşmeyi de ifade eder. Her ne olursa acıtacak, acıyla birlikte güçlendirecektir. Arındıracak ve aydınlatacaktır. Kin ve intikam duygularına kapılmayalım, susmadan, acıtmadan çözüme gitmenin yollarını arayalım.

Önümüzdeki haftaya etki edecek bir diğer önemli açı puslu görünümüyle Venüs- Neptün karesi. Neye, kime, ne kadar inanmanız gerektiği zihnimizi bulandırırken, aldanmalara, aldatılma temalarına, ikili ilişkilerde hayal kırıklıklarına dikkat edelim. Finansal konularda dolandırılma, kandırılma, harcamaların artması ve sonrasında duyulan pişmanlığa karşı temkinli olunmalı. Özellikle aşk ilişkilerinde güven sorunları ortaya çıkabilir. Yeni bir birlikteliğe başlayacaksınız hemen ‘hayatımın aşkını buldum' şeklinde hayaller kurmayın, hüsran olmasın. Gözlemleyin, tartın, acele etmeyin. Şefkat ve merhamet duygusu yükselirken, küslükler bitebilir, yardımlaşma teması artabilir.



Mutlu pazarlar.