23 Temmuz haftasının gökyüzü raporu

Bu hafta Kova burcunda Ay Tutulması ile karşı karşıyayız. Tüm haftayı en çok etkileyecek olan bu gökyüzü olayı burçları nasıl etkileyecek? Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

Bu hafta yine bir tutulma ile karşı karşıyayız hem de bu sefer başrolde MARS var!

– Kendimizi zincire vurulmuş, özgürlüğümüzün kısıtlandığını hissettiğimiz her türlü konuda kanımızın son damlasına kadar savaş verip özgürleşmeye çalışacağız 2 hafta boyunca. Özgürlükleri elde etme olarak düşünebileceğimiz bu tutulmadan en çok Kova ve yükselen Kova’lar etkilenecek. Fakat sabit burçlar ise Akrep, Boğa, Aslan ve yükselen burcu bu olanlar için ise bu tutulma biraz tehlikeli, zira kavga, meydan okuma, ilişkilerde kopmalar meydana gelebilir.

– Venüs ile Neptün'ün pek anlaşamayacağı Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, ilişkilerde hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Bu günler özel anlamda beklentilerinizi en aza indirgeyin, estetik yaptırmak için de uygun günler değil. Eğer ki birileri ile flört başlangıçları yapmak istiyorsanız bu günlerden kaçının. Her türlü yaratıcılık gerektiren işler için ise uygun zamanlardır. Yine bu günler finansal anlaşmalardan, alım veya satım işlerinden uzak durulmasında fayda var. Başak, Balık ve yükselen burcu bu olanların ekstra dikkatli olmasında fayda var.

– Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini özellikle etkileyecek Güneş ile Uranüs arasında da oldukça sert bir görünüm oluşacak. Tahammülümüz az, sabrımızın hemen taşabileceği zamanlar. Eski ve geleneksel olan her türlü konuya karşı isyan etme eğiliminde olacağımız, yöneticiler ve babayla ilişkilerde zorlu zamanlar. Kariyer ile ilgili risk alınmaması gereken, iş konusunda ise taleplerimiz yeteri kadar karşılanmayabilir. Özellikle Aslan, Boğa ve yükselen burcu bu olanların dikkatli olmasında fayda var.

– Ve bu hafta Merkür'de 3 haftalık Aslan burcundaki geri hareketine başlıyor. 3 hafta boyunca yeni olan hiçbir şeye başlamayın, yeni elektronik aletler almayın, imza atmayın, yeni projelerden ve işlerden uzak durun.