24 Haziran Oğlak dolunayı: Sınırlarını bil!

Oğlak burcuyla ailemiz, atalarımızla ilgili konu ve kavramlar öne çıkacaktır. Oğlak burcu sorumluluklar, ciddiyet, çalışmak, emek ve çabayı ifade eder. Kimi zaman mecbur olduklarımız, omuzlarımıza binen yüklerdir. Çünkü Oğlak burcu Satürn'ün yönetimindedir. Ve “Gayret yoksa hediye yok” ifadesiyle özdeşleşir.

Dolunay haritasının Yükseleninde de Oğlak burcunun olması, kurallar ve ölçülü hareket etmenin önemini vurgulayacaktır. Önümüzdeki 15 gün görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle hareket etmek büyük ölçüde önem taşıyor. Hayal dünyasına kapılmamalı, beklentilerimizi fazla yüksek tutmamalıyız. Yüksek beklentilerin gerçekleşmemesi, hayal kırıklığını fazlalaştıracaktır. Bunun sonucunda bedel ödemek zorunda kalmak ruhumuza ağır gelebilir.

Elimizdekilerin kıymetine vurgu yapıyor Dolunay.

Eyleme geçmeli, kendimizle yüzleşmeli, isteklerle beklentiler arasında kurulan köprüyü iyi analiz etmeliyiz. Bu, hayata ne kattıysan karşılığını alacağının tanımıdır. Ne bir eksik ne bir fazla. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına.



Uranüs- Satürn karesi Dolunay anında etkisini sürdürüyor. Ani değişimler, ani gerginlikler ortaya çıkabilir. Güvende hissettiğiniz alanlar değişebilir, sürpriz enerjiler aktifleşebilir. Bırakmamız gereken konular artık kaçınılmaz şekilde devreye girecektir. Yinelemek gerekirse, mantığı elden bırakmadan yola devam etme konusu mercek altında olacaktır.

Dolunayla birlikte duygusal hassasiyetlerimiz artabilir, Venüs- Plüto karşıtlığının etkisiyle krizler ortaya çıkabilir. İkili ilişkilerde kıskançlıklar, yoğun tutkular, sahiplenme ve baskı temalarıyla karşılaşabiliriz. İçgüdülere yenilmemeli, hayatımızdaki otorite figürleri, patron, aile, üstlerimiz ve çocuklarımızla olan iletişime bu dönem dikkat etmeli, dilimizi yumuşatmalıyız. Şartlarımızı fazla zorlamamalı, mükemmel olmanın dışına çıkmalıyız.

Üst düzey yöneticiler, devlet adamları, büyük şirketler, CEO'lar Oğlak burcuyla değerlendirilir. Oğlak Dolunay’ı uzun dönemli beklentilerin, projelerin sonu, maddi kesintiler, yönetim devlet sisteminde krizler, toplumsal sorunlar meydana gelebilir. Özellikle Dolunay'ı takip eden günlerde bireysel olarak vücutta ödem, şişlik, uykusuzluk, gerginlik gibi etkilerle karşılaşabiliriz. Beslenme sistemine dikkat etmek, aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmak, bol su tüketmek, tuz alımını azaltmak vücudun dengelenmesi adına yardımcı olacaktır.



Jüpiter'in Dolunay'a uyumlu açısı bazı fırsatları önümüze getirebilir. Artık Merkür retrosu da bu hafta itibariyle yolcularken maddi anlamda ticari ilişkilerde yapmak istediklerimize dair fırsatları gündeme getirebilir. Jüpiter'in abartıyı ve büyütme etkisini unutmayalım. Pozitif olalım derken işimizi şansa bırakmamak ta önem arz ediyor.

Türkiye'nin 12. Evindeki Dolunay sağlık, aşı alanında hızlı gelişmeleri, hastaneler, askeri konularla ilgili konuları öne çıkarabilir. Uranüs- Satürn karesine dönüp dönüp değiniyorum biliyorsunuz. Finansal koşullarda tedbirli olmak, ayağını yorganına göre uzatmak ve parayı riskli harcamalarla çar çur etmemek önem taşıyor. Mars'ın Satürn- Uranüs karesine etkisiyle toprak hareketlerini aktive edebilir.

MERKÜR RETROSU BİTİYOR

Diğer gökyüzü görünümleriyle birlikte zorlayıcı etkiler barındıran Merkür retrosu 24 Haziran itibariyle bitiyor. İletişim dili, konsantrasyon yeteneğimiz, eğitim, yurtdışı başvuruları, hukuki konular, davalar, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar anlamında enerjimiz yükseliyor. İlişkilerde uyum ve uzlaşma, günlük hayatımızdaki düzen ay sonuna doğru yavaş yavaş düzelmeye başlayacaktır.

Değişimi kucaklayabilmek dileğiyle

Mutlu Pazarlar…