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24 Temmuz Kova Dolunayı: Değişimin ayak sesleri

24 Temmuz Kova Dolunayı: Değişimin ayak sesleri

Dün sabah saat 05.37’de meydana gelen Dolunay önümüzdeki 15 gün hayatımızda alacağımız kararlara önemli oranda etki edecek. Dolunay sonuçlanma, olayları tartma zamanlarıdır. Sabit burçlarda meydana gelmesi başlattığımız işlerin kalıcı olmasını temsil eder. Kararlarımız keskin olacak ve uzun vadeye yayılacaktır.
Seyran Ataklı
25 Temmuz 2021
24 Temmuz Kova Dolunayı: Değişimin ayak sesleri

Gökyüzü eğlenceli, havai enerjileri geride bırakarak ciddiyet ve kalıcı olana davet edecektir. İlişkiler evinde meydana gelen Dolunay ‘ya tamam ya devam' diyerek yolları ayırabilir, gereksiz her durum ve kişiyi yaşamınızdan çıkartabilir.

Bu sadece aşk, evlilik gibi duygusal durumları değil, arkadaşlık, sosyal ilişkilerde dahil birliktelikleri sorgulayacaktır. Verilecek en iyi yanıt gidene ‘güle güle' demektir. Çünkü yaşamınızdan çıkan her konu ve kişi sizin için hayırlı olana işaret eder. Sabit burçlarda meydana gelen bir Dolunay gerilim yaratsa da içinde bulunduğumuz bu gerilimi anlamlandırmamızı sağlayacaktır.

Kova burcu toplulukları, kuralları, düzeni anlatır. İnsanlığın gelişimi, icat ve devrimleri temsil eder. İçinde özgürlüklerin olduğu konularda kısıtlamalar ve baskılar yaşanabilir. Otoriteye karşı gelerek halkların isyankâr tavırlarına şahitlik edebiliriz. Arka planda bizi zorlayan ve kısıtlayan Uranüs- Satürn karesi devam ederken Venüs ve Mars'ın Başak burcundaki seyri sağlık konusunda bizi dikkate davet edecektir.


Bu dönem elektrik, uzay, bilim, astronomi, astroloji, teknoloji sektörü öne çıkarken bilişim sektörü adına siber saldırılar meydana gelebilir. Yeni gezegende yaşam, ufolarla ilgili haberler, havayollarıyla ilgili gelişmelerle karşılaşabiliriz.

21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen ‘sahipkıran' kavuşumu tetiklendiğinden halk hareketleri, üniversitelerle ilgili konular, uçak kazaları, hava koşullarında ani değişimler, fırtınalar yaşanabilir, skandallar, gizlide kalmış konuların açığa çıkması, birtakım ifşaların gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

Altair sabit yıldızının eşlik ettiği Dolunay yaşamımızda değiştirmek istediğimiz konulara dair cesaretle bize ışık tutacak, bireyselliğimizi öne çıkartacaktır.

Satürnyen bir Dolunay yaz aylarının rehavetinden çıkartıp gerçek ve doğru olana yönlendirecek, vadesi dolan konuların bitmesine yarayacaktır. An'ın haritasında Yengeç burcunun yükselmesiyle duygusal ve alıngan bir ruh haline bürünebilir, hassas ve kırılgan olabiliriz.

Ortaklıklar, birlikte çalıştığımız kişilerle egosal çatışmalar yaşanabilir. Burada denge kurmak önemli; ben kavramını dozunda tutmak, bunun yanı sıra güven vermeyen konulardan uzak durmak fayda sağlayabilir. Sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek, riskli durumlardan kaçınmalıyız. Önemli kararlar alabilir, sürüncemedeki konuların nihayete erdiğine tanıklık edebiliriz.


Ülkenin 8. Evinde meydana gelen Dolunay ekonomi, borç, finansal kurumlar, bankalarla ilgili konuları öne çıkarırken, maddi konularda bazı olumsuz durumlarla karşılaşabileceğimize işaret ediyor. Para piyasalarında hareketlenme, altının yükselişine şahit olabiliriz.

Aslan ve Kova vurgusuyla sağlık konusunda dolaşım, kalp ve tansiyon rahatsızlıklarına karşı temkinli olmaya devam..

Dolunay'ın hayırlar getirmesini dilerim.

Mutlu haftalar.

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