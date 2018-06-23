25 Haziran haftasının gökyüzü raporu

Yoğun ve hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs ile Jüpiter arasında sert görünüm hafta boyunca önce ilişki, sonra yemek ve içmekle, akabinde para harcamayla ilgili abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

Yoğun ve hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs ile Jüpiter arasında sert görünüm hafta boyunca önce ilişki, sonra yeme ve içmekle ve akabinde para harcamayla ilgili abartılı davranışlar sergileyebiliriz.

– Özellikle Akrep, Aslan ve yükselen burcu bu olanları etkileyecek bu gökyüzü pozisyonu. Harcamalar artabilir, lükse düşkünlük artabilir, kilo alınabilir hafta boyunca.

– Güneş/Satürn arasındaki sert görünüm ile de hafta boyunca yönetici pozisyonundaki insanlarla ilişkiler kurmak zorlaşabilir, iş hayatında arzu edilen verim alınamayabilir. İstemediğimiz sorumlulukların altına girmek zorunda kalabiliriz. Özel hayatta ve ortaklıklarda ayrılıklar söz konusu olabilir. Özellikle Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanları birinci dereceden etkilemekte, dikkatli olmaları gereken bir hafta.

– Ve Merkür de Aslan burcuna geçerek, zihnimiz artık daha eğlenceli konulara yönelmeye başlayacak. Zihnimiz daha çözüm odaklı, daha yaratıcı, eğlenceli, hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Zihin biraz daha benmerkezci bir şekilde çalışmaya başlar, kişisel çıkarlar, zevkler önceliklendirilir. Krizler yaratıcı, eğlenceli fikir ve düşüncelerle çözülmeye başlar. Düşünceler fikirler, samimi, sıcak, spontane, strateji yapmadan oldukça doğal bir şekilde ifade edilir. Özelikle Aslan, Kova ve yükselen burcu bu olanlar açısından, iletişim konusunda oldukça eğlenceli, kazançlı, hareketli bir hafta sizleri bekliyor.

– Ve Oğlak burcunda Satürnyen bir Dolunay meydana gelecek. Hepimizin odak noktası, yapılması gereken işler, sorumluluklar, iş dünyası, ekonomik konula gündemde olur. Demek ki bu Oğlak Dolunay zamanı, aslında yeni bir iş kurmak, işe odaklanmak, disiplinli çalışmak, kendimize çeki düzen vermemiz gereken konularda gerekli adımlar atmak, ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gitmek, iş hayatına ve para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç olabileceğini düşünmek pek de yanlış olmaz.