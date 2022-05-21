25 Mayıs – 5 Temmuz Mars Koç burcunda: Tartışmalar alevleniyor

16 Nisan’da Akrep burcunda meydana gelen Ay tutulması hali hazırda önümüzdeki 6 ayı etkisi altına alırken, önümüzdeki hafta gezegenler burç değiştirerek enerji alanımızı farklılaştıracak.

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Astrolog Seyran Ataklı

Merkür'ün geri hareketi devam ederken, geçmişte yaşananlar hatırlanıyor, başlayacak her yeni şeye temkinle yaklaşmaya çağırıyor. Eskide yaşanmış her anı geleceğe tecrübe olarak aktarılmalı.

Akrep tutulması kimi zaman yorucu ancak küllerinden var olma temasıyla yıkılan her şeyin yerine daha iyisini inşa etmeyi anlatıyor. Büyük değişimleri daha çok Akrep, Boğa, Aslan, Kova burçlarının 25 ve yakınlarında Güneş, Ay, Yükselen ve kişisel gezegenleri olanlar yakından hissedecek. Yani bu burçların son 10 gününde doğanlar için güçlü etkiler mevcut.

Tutulmalar yeni olan için eskinin temizlenmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Tabii ki duygularla yüzleşmek, artık tarihi geçmiş her şeyle vedalaşmak drama yaratabilir. Ancak olayları kontrol etmek beyhude bir çaba olacaktır. Bu yüzden yaşamın bize getireceklerine yüreğimizi açmak kolaylık sağlar.

Güneş bugün (21 Mayıs) 21 Haziran'a kadar İkizler burcu transitine başlıyor. Kendimizi daha canlı, aktif, hayat dolu hissedeceğiz. Rehaveti biraz üzerimizden atarak ertelenen projeleri hayata geçirebiliriz. Zihnimiz daha yoğun çalışacak, iletişimimiz hız kazanacak. İletişim demişken Merkür'ün geri harekette olduğunu bir kez daha hatırlayalım. 6 Haziran'a kadar eksik ve yarım kalmış konuları toparlamak için harika bir dönem.

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Merkür retrosu eyleme konulmamış planları gözden geçirmeye, acele etmemeye ve iyi programlanmaya dikkat çekiyor. Yatırımlarınızı, gayrimenkul alım satımlarınızı erteleyin. Yeni başlangıçlara temkinli yaklaşmayı unutmayın. Sonrası hem kendimizi mutlu eden konulara odaklanacağız, hem de çevremizle sosyalleşmek isteyeceğiz. Harekete geçecek ve geleceğimizle ilgili daha motivasyon dolu olacağız. Yeni başlangıçlar adına cesaretleneceğiz.

Mars-Neptün kavuşumu hepimizi fazlasıyla yormuşken 25 Mayıs itibariyle puslu görünüm ve özgüvensiz duygular dağılacaktır. Bu tarihe kadar zihninizi ve bedeninizi dinlendirin, mücadelelerden kaçının. 25 Mayıs'ta başlayacak Mars'ın Koç burcu yolculuğu aksiyon almak adına fitili ateşleyecektir. Daha dürtüsel, daha aceleci, duygusal gelgitleri fazlaca karşımıza getirebilir. Elde etmek istediğimiz konularda rekabetten kaçınmayabilir, sonuna kadar savaşabiliriz.

Unutulmamalıdır ki, bir gezegeni yapıcı ya da yıkıcı yönde kullanmak bize bağlıdır. Kendi kararlarımızı kendimiz vermek isteyebilir, hayatın kontrolünü kimseyi dinlemeden elimize almak isteyebiliriz. Risk alacağız, düşersek yeniden ayağa kalkacağız. Çatışmacı ve sabırsız olacağız.



Mars Koç ve Akrep burcunun yöneticisidir. “Her horoz kendi çöplüğünde öter” misali gücünü burada tam anlamıyla sergiler. Koç burcunda agresyonu arttırır, o yüzden kazalara, sakarlıklara dikkat edilmeli, trafikte hızdan kaçınılmalıdır. Baş ağrıları, migren, vertigo gibi rahatsızlıklarda artış yaşanabilir. İkili ilişkilerde tartışmalar birden alevlenebilir. Gözü kara davranışlardan kaçının. Yüksek enerjiyi doğru yönlendirmezsek öfke ve tahammülsüzlük duygusu ortaya çıkabilir.

Koç sembolikleri global olarak savaş, askeri hareketlenmeleri, patlamaları, maden kazalarını, yangınları ve volkanik aktiviteleri tetikleyecektir. Ülkeler birbirlerine meydan okuyabilir. Özellikle 25-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Jüpiter-Mars kavuşumu, Venüs-Plüto karşıt açısı depremleri meydana getirebilir. Ülkemizde mülteci sorunlarından kaynaklı gerginlikler yaşanabilir.

Kontrolü elden bırakmayalım, egoist davranışlardan kaçınalım. Nezaket dediğimiz şey herkese lazım, unutmayalım.

Mutlu haftalar..

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