26 Kasım’a kadar dikkat, Neptün Retro!

Merhaba Arkadaşlar;

26 Kasım’a kadar jenerasyon gezegenlerinden biri olan Neptün geri hareket edecek. Hemen korkmayın eyvah yine bir Retro başlıyor diye. Evet evet yine bir Retro var, ama etkilerini öyle bir Merkür Retrosu kadar ağır, hemen ve anında görmezsiniz. Ağır, yavaş ve zamana yayılan bir etkiyle deneyimlersiniz.

Neptün'ün geri hareket etkisini anlatabilmek için size öncelikle Neptün'ün neleri sembolize ettiğini anlatmalıyım. Ancak bu sayede geri vitese taktığı anda hangi konularda yavaşlamalar yapacak anlayabiliriz.

Neptün; illüzyonların gezegeni. Semboliğinde denizler tanrısı Poseidon'un 3 dişli Trident isimli asası kullanılmaktadır. Neptün bu yüzden; tüm denizleri ve okyanusları sembolize eder. Sıvı ve gaz halinde olan her şey. Aklınıza gelebilecek tüm soyut kavramlar; rüyalar, illüzyonlar, yaratıcılık, ilham, sezgi, yüksek benlik, ruh, ruhsal her türlü tema ve konu, hayaller, büyü, büyüleyici olan her şey. Tüm fiziksel dünyanın realitesinden uzak, elle tutulmayan tüm konular. Sinema, televizyon, tiyatro, moda, dolandırıcılar, hırsızlıklar, sarhoşluk, uyuşturucu, alkol, bağımlılık yapan her türlü konu, insanın gerçeklik algısını bozan her türlü detay, her türlü enerji çalışmaları, feda etme, kurban olma, işte bunlar hep Neptün'ün sembolize ettiği konular arasında!

Neptün'ün olduğu yerde kendimizi bir ideale adamak isteriz, bir hayale kapılmak ve o hayali gerçekleştirmek. Benlik duygusunu aşmak, bütüne kendini bırakmak, bir gruba teslim olmak demektir. Muazzam bir şefkat, sorgusuz sualsiz kabul ediş, muhteşem bir ilham, bütüne karşı büyük bir sevgi vardır. Kendini adamak, yaratıcıyla bir olma ihtiyacı vardır. Neptün efervesana benzer. Suya atılan efervesan tabletin çözülmesi, dağılması ve su ile bütünleşmesi gibidir adeta! Tabii bazen neye karşı da kendimizi adadığımıza dikkat etmeliyiz. Bu adama hali bazen bir araya gelerek zikir çeker bir gruba da benzeyebilir bazen Işıd üyesi olup Allah için kafa kesen biri de olabilir, kendini hayır işlerine adayan biri de, sürekli bilgisayar ve oyun konsolunda oyun oynayan biri de. Kendimizi adadığımız konunun kurbanı da olabiliriz.

Negatif algısı ile Neptün, asla gerçekleşmeyecek bir hayale sığınmak, gerçekçi olmayan idealler peşinde koşmak, hayal kırıklığı, rüya aleminde yaşamak, bağımlılıklarına tamamen teslim olmak ya da tamamen kendini adamayı ret etmek, aşırı hassas ve alıngan olmak, unutkanlık, hayal kırıklığı, sürüklenmek ve ardı arkası kesilmeyen yalanlar. Daha da ilerisi bu yalanlara kişinin kendisinin de inanması. Günlük yaşamın deneyimlerinden kaçmak, alkol ve uyuşturucu gibi maddelere karşı kullanım alışkanlığı, her şeyde mistik, spiritüel deneyimler aramak. En pozitif hali ile de hayallerini gerçekleştirecek dinamiklere sahip olmak, güven verici bir spiriütellik, ruhsallık, enerjiyi doğru kullanma, sezgiler ve ilham sayesinde oldukça yaratıcı işler ortaya çıkarmak gibi temalar ortaya çıkar.

26 KASIM’A KADAR NEPTÜN BALIK BURCUNDA GERİ HAREKETTE!

Bu süreçte gerçeklerle hayallerin sentezi iyi yaşanmalı. Hayaller Paris gerçekler Bayrampaşa durumu olmasın sonra. Belli ki hayal gücümüz epey güçlü bir şekilde çalışacak, içe dönerek belki de o sezgi ve ilhamın gelmesini bekleyerek yada biraz inzivaya çekilerek içsel benliğimizle irtibat kurup yaratıcı çalışmalar yapacağız. Ama dikkat edin, fazla da içe dönüp kaybolmayın. Fiziksel dünyanın ihtiyaçlarını, sorumluluklarını, görevlerini de unutmayın! Kendinizi bir şeylere adarken bunun size gerçekte ne kadar faydası olduğunu iyice düşünüp, tartın. Kendinizi adadığınız Süpermen gibi tüm dünyayı kurtarmaya çalışırken kendinizden vazgeçmeyin. Aşırı duyarlı ve hassas olabilirsiniz bu süreçte.

Satürn ile her defasında zor bir etkileşimde olacağından dolayı, hayatınızda olan sorunların çözümü için gerçek adımlar atabilirsiniz. Neptün ileri giderken, gerçek-somut adımlar atmak biraz daha zordur, ama geri giderken bir anda uykudan uyanır gibi bir moda geçip gerçek sorunun ve problemin ne olduğu ile ilgili tespitler yapmanız çok daha kolay olur. Bağımlı kişilerden, psikolojik olarak bağımlı kişilerden, uyuşturucu, uyarıcı maddeler kullanan kişilerden kendinizi koruyun. Depresyonunuzu tedavi edebilir, destek alabilirsiniz bu süreçte. Alerjiler artabilir gıda alerjileriniz türeyebilir, ilaçların yan etkileri daha çok etki edebilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE

Türkiye açısından ise Neptün 10. evinde geri gitmeye başladı. Bu da ülkenin hedeflerini yeniden gözden geçirilmesi gereken bir zamana işaret etmekte. Kendini bir ideale adayanlar (başkanlık…vb gibi) o idealin kurbanı olabilir, hedeflerin gerçekçi bir şekilde yeniden organize edilmesi gerekir. Kasım’a kadar hafif bir uykudan uyanma havası yaşanabilir Türkiye'de. Gerçekçi olmayan tüm ideal ve hedefler yıkıma uğramaya mahkum olduğunu da unutmamalı. 10. ev ülkenin yöneticileri ile ilgilidir ve bu alanda Neptün'ün geri hareket ediyor olması, ülke yöneticilerinin hedef ve hayallerinin yeniden kurgulanması gerektiğine işaret etmektedir. Kime güvenildiği, hayallerin ne üzerine inşa edildiği önemlidir. Eğer gerçekçi olmayan bir illüzyona kapılma durumu var ise Neptün büyük bir hayal kırıklığı yaşatır.



Dinçer GÜNER