26 Mayıs Ay Tutulması: Tepeden tırnağa, baştan ayağa dönüşüm

Yay burcundaki bir tutulma din temalı konuları gündeme getirecektir. Toplumsal olaylar, isyan, deniz kazaları, birinci dekanda yani 5' de meydana geldiği için büyük uçak kazaları, doğal afetlerin aktifleşeceğine işaret edecektir. Denizlerde gel-git ve büyük tsunamiler meydana gelebilir. Dünya üzerinde savaş ve doğal afetler, özellikle yangınlar aktifleşebilir.

İkizler- Yay aksındaki tutulmalar kanun, hukuk, din, inanç konuları, dogmatik, fanatizm, dini yerler, din adamları, tarikatlarla ilgili konuları öne çıkartacaktır. Terör olayları artabilir, din savaşları yükselebilir. Özellikle Merkür'ün de 29 Mayıs itibariyle retro harekete başlayacak olması, Satürn'ün de retro hareketine başlamasıyla, İsrail ve Filistin arasındaki savaşın şu anlık durmuş olsa da yeniden alevlenerek devam edeceğinin göstergesi olabilir. Dini yerlere yapılabilecek saldırılar mümkün olabilir, uluslararası konular, yurtdışı seyahatlerde yeni kurallar ve uygulamaları karşımıza getirebilir. Üniversite sınavlarıyla ilgili ertelemeler söz konusu olabilir.

Ay tutulması ulaşım, nakliye, kara, tren, hava, deniz yolları, iletişim, sosyal medya, basın, medya, gazeteciler, komşu ülkeler, ilk- orta- lise konularının önümüzdeki 6 aya yayılan etkilerle gündeme fazlasıyla geleceğinin işaretçisi diyebiliriz. Tutulma haritasının karşıt 9. evdeki konuları olan kilise, cami, üniversiteler, akademik eğitimler, uzak yolculuklar, yargı, mahkemeler, hukuksal düzenlemeler, ihracat, mültecilerle ilgili elim haberlerle ilgili de sorunları gündeme getirebilir.



İkizler- Yay aksındaki tutulmalar bireysel olarak özgürleşme isteğini arttırırken, seyahat planlarının özellikle yurtdışı yolculuklarında artış, kardeşler, yakın arkadaşlar, akrabalarla ilgili konuların da önemine işaret ediyor. 8. evde bulunan Uranüs- Satürn karesine doğru giderken deprem ve volkanik hareketlerin aktifleşeceğine de değinmek gerekiyor. Hükümet, belediye, iktidar- muhalefet arasındaki gerginlikler, ünlülerle ilgili skandal konular gündeme gelebilir.

Ay tutulması ruhsal, psikolojik, duygu dünyamızda etkiler yaratırken, maskelerin inmesini, ani gerçekleri ortaya çıkartan etkileri içinde barındırabilir. Arınma ve temizlenme diye bas bas yazan ben artık Ay

tutulmasıyla birlikte gerçeklerle yüzleştirecektir.

Merkür retrosu'na doğru gidiyoruz. Yalan, asparagas haberlere, bilgi kirliliğine maruz kalmamaya özen gösterelim. Tutulma haritasının Yükseleninde Başak burcunun olması sağlık konuları, aşı ve farklı tedaviler, farklı ilaçları ön plana çıkarırken, işçiler, işçi memur hakları, işsizlik oranlarında artışı meydana getirebilir. İkili ilişkilerimiz, partnerimiz, arkadaşlarımızla ilgili bazı sorunlar, belirsizlik, çeşitli yüzleşmeleri karşımıza getirebilir. Jüpiter'in 28 Temmuz'a kadar Balık burucndaki seyahati zaten haksız yere dürüst şekilde hareket edemeyenler için ilahi adaletin tecelli edeceğinin işaretçisi.



BORSAYA DİKKAT!

Tutulmanın etkisiyle yatırımlarda güvenli adımlar atmak şart. Önümüzdeki 6 ay borsa ve kripto parayla ilgili tehlikeli bir dönem. Fazlasıyla kayıp yaşayan insanlar hatta intiharlara gidecek olaylarla karşılaşılabilir.

Tutulmalar göksel semboliklerin en önemli etkileridir. Kadersel etkiler getirirler. Tamamlanma, sonuçlanma, kimi zaman bitişlerle deneyim alanı yarattığı bütün önemli olayları ortaya çıkartacaktır. Kimi zaman duygularda dalgalanmalar, çeşitli gerginlikleri de önümüze getirebilir. Burada bilmemiz gereken, gerçekleşecek olayların bugünden yarına değil, 6 aylık bir döngü içinde kimi zaman ansızın kimi zaman yavaşça

ortaya çıkacağıdır.

Yenileneceğimiz, değişeceğimiz, değiştireceğimiz güzel günlere diyelim.

Mutlu haftalar.

