27 Ağustos haftasının gökyüzü raporu

Bu hafta gökyüzünde yok yok! Peki bu gökyüzü olayları neler ve en çok hangi burç ve yükselen burçlar etkilenecek? Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

Merhaba Herkese;

Haftaya başlarken gökyüzünde Güneş ile Satürn arasında güzel bir görümüm olacak. Hayatı daha fazla ciddiye alabilecek, girişilecek işlerde istikrar ve başarı ortanı daha yüksek olacaktır. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için idealdir. Amaç ve hedef odaklı olmaya işaret eder, hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi gibi bir konuşma yapacaksanız bu haftayı kullanın derim arkadaşlar.

– Düşüncelerinizi, fikirlerinizi gerçeğe çok daha rahat dönüştürebilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz. Özellikle Başak, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için kariyer konusunda istikrar ve güvenle ilerleyebilecekleri bir hafta.

– Ve bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da destekleyici bir görümüm oluşacak. İmza gerektiren işler, anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim konusunda fırsatlar elde edilebilir. Bu konularla ilgili en şanslı burçlar ise Aslan, Akrep ve yükselen burcu bu olanlar olabilecek hafta boyunca.

– Mars'ın geri hareketi de bu hafta sona eriyor. Ortalama 45 gündür hayatınızda zorlandığınız, kılınızı kıpırdatmak istemediğiniz, ertelediğiniz konularla ilgilenme zamanı artık. Üzerinden ölü toprağını atıp, özgürce harekete geçebilecek olan burçlar ise Kova ve yükselen Kovalar olacak.

– Hafta boyunca Pazar günü meydana gelen Balık burcundaki Dolunay’ın etkileri ise sürmeye devam edecek. Yaratıcı çalışmalar yapmak, hoşgörülü olmak, sevgi ile sorunların üstesinden gelebilecek olanlar ise Balık, Yengeç ve yükselen burcu bu olanlar olacaktır.

– Haftaya en iddialı, en hareketli, en girişken olarak başlayacak olan burçlar ise Koç, Yay ve yükselen burcu bu olanlar olacak.

– Hafta boyunca özel hayat konusunda istikrarı yakalayabilecek, düzenli ve güvenli ilişkiler kurabilecek olanlar ise Boğa ve yükselen Boğalar olacak.

– Yatırım yapmak, kredi araştırmasına girmek ve parasına para katacak olanlar ise İkizler ve yükselen İkizler olacak.

– Hafta boyunca sağlığına dikkat etmesi gereken, özellikle zehirlenmelere veya bağışıklık sisteminin çok kuvvetli olmayacağı burç ise Terazi ve yükselen Terazi olacaktır, Dolunay’ın etkisi ile.