27 Eylül – 18 Ekim Merkür Retrosu: Exten next olmaz

2021 yılının son Merkür retrosu Terazi burcunda yarın saat 08.00 sularında başlıyor..

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Konumuz Merkür ise artık bilmeyen ve hakkında iki kelam etmeyen pek yok. Başına gelen her aksiliği “Ayy! Merkür yüzünden” şeklinde yansıtanları duymuş olabilirsiniz. Çoğunluk bilse de üzerinden geçmekte fayda var.

Astronomik anlamda bir gezegen geri gitmiyor. Hızı yavaşladığından dünyadan baktığımızda bize geri gidiyormuş gibi görünüyor. Yani hızı normalin altına düştüğünden, etkilerini sağlıklı olarak yerine getiremiyor.

27 Eylül' de (yarın) 25 derece Terazi burcunda geri hareketine başlayan Merkür, 18 Ekim'de yeniden düz seyrinde devam edecek. Toplamda 2.5 ay Merkür'ü Terazi burcunda ağırlayacağız, uzun bir dönem bu..

Demek oluyor ki, kendimize gösterdiğimiz özenden daha fazlasını karşımızdaki, hayatımızdaki kişilere yoğunlaştıracağız. Ben'den çok bizi arayacağımız bir dönem olacak. İlişkileri masaya yatıracak, tüm eksik gedik durumları değerlendirecek, geçmişi toparlamak adına fırsatlar yaratacağız.



Elbette iletişim gezegeninin vaatlerini yerine getirememesi, yanlış anlaşılmaları, akıl, zekâ, eğitim içeren her konunun aksaması anlamına gelecektir. Ancak etkileri her zaman negatif değildir. Yaşamda size sunulan ikinci fırsatlardır. Yeni girişimlerde bulunmadan, anlaşmalar yapmadan, evlenmeden, ilişkilerde mevcut problemleri sorgulamak ve eksikliklerin tespit edilmesidir.

Terazi burcunda olması gerçek dost ve diğerlerinin ayrımını kolayca yapabilmenizi sağlayacaktır. Her tavır gizli kapaklı olmadan açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Geçmişteki unutulmamış konular ortaya dökülecek, kimileri, belki sizin için şaşkınlık yaratacak ama böylelikle yaşamınızdaki temizliğin ne demek olduğunuz öğreneceksinizdir. Anlaşmalar, imzalar ve sözleşmeler adına uygun dönemler değildir. Ancak geçmişteki sözleşmeleri değerlendirip revize etmek adına şans verecektir.

Ne radikal bir kararla ilişki bitirilmeli, ne de yeni bir ilişkiye başlanılmalıdır. Eskideki sevgililer sürpriz yumurtadan çıkar gibi belirebilir, retroyla gelen retroyla gidecektir. İyi düşünülüp taşınılmalıdır. Sonra kafalar duvara vurulmamalıdır.

Elektronik iletişimde kargaşalar, teknolojik aletlerde bozulmalar, karar vermekte zorlanmalar, karşı tarafı anlamakta sıkıntılar ve kendimizi ifade etmekte karmaşalar.. Hepsine hazır olmak gerek.. Bu zamana kadar tıkır tıkır ilerliyor dediğiniz işlerin hepsi bir anda durabilir.

Şaşırmayıp, artık neden demeyeceğinizi umuyorum. Madem biliyoruz, asabiyete gerek yok. Sayılı gün çabuk geçer, 3 hafta yerinde sayabilirsin, tıkanıklıklarla karşılaşabilirsin. Neye odaklan? yarım kalmışa..



Karmada retro dönemi geçmişten gelen olay ve kişilerle hesaplaşma vaktidir. Bu pozitif anlamda da olabilir, negatif anlamda da .. Ne yaşadığınız ve ne yaşattığınızla ilgilidir. Karmik alışverişler tamamlanır, ondan sonra yola devam edilir. Neyi görmezden geliyorsanız, neyi halının altına süpürdüyseniz onu gözünüze sokacaktır.

Retro'nun Terazi burcunda olmasının ayrı bir güzelliği vardır çünkü göremediklerini tüm açıklığıyla berrak bir şekilde gözüne sokar. Perde kalkar yani. Gitmesi gerekeni gönderir. Sana bir kastı olduğu için değildir, tersine senin yolunu aydınlatmasıdır. Sorunları fark eden doğru ele alan birliktelik ve evliliklerde ise ilişkiler daha sağlam olabilir. Yanlışları fark etmek, hataları düzeltmek için ikinci şanslardır. Geçmişte kaçırdığınız fırsatların kapınıza gelmesidir.

Hak edişleriniz varsa, yaşamınıza emek verdiyseniz, temiz kalple çalışıp didindiyseniz çabanızın karşılığını alabilirsiniz. Unutmayın, gökyüzünde iyi ya da kötü diye bir şey yoktur, doğru adımlar atmak vardır.

Retroya Merkür'ün Plüto karesiyle başlıyoruz. Duygusal durumlara, ikili ilişkilerde baskı ve manipülasyona azami dikkat etmeliyiz. Bu dönemde konuştuğumuz dil sertleşir ve etrafımızı kırıp yaralamak daha kolay olur. Pişmanlık yaratmamaya dikkat etmeliyiz.

Mutlu haftalar.

