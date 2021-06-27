27 Haziran – 22 Temmuz Venüs Aslan burcunda: Aşka gel

İletişim, sözleşmeler, tıkanmış anlaşmalar, ticari alanda ilerlemeyen her konu hızlanarak tempoyu arttıracaktır. Gayrimenkul alım satımları, taşınma, iş değişimleri, yeni iş başlangıçları için girişimler, yeni oluşumlar için harekete geçebiliriz. Bireysel gücümüz, motivasyonumuz yükselirken, çeşitli fırsatlar kapımızı çalabilir.

Bugün (27 Haziran) Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle hayata dair canlılığımız artacaktır. Venüs ilişkileri, aşkı, mutluluğu, beklentilerimizi ifade ederken, Aslan burcunun sahnesinde iddialı ve tutkulu olmayı ortaya çıkartacaktır. 22 Temmuz'a kadar eğlenmek ve coşmak isteyeceğiz. Yaz aşkları, yeni tanışmalar, teklifler gündeme gelirken, kimileri çapkın, cömert ve flörtöz olacak.

Venüs Aslan burcunda “BEN” demeyi ifade eder. Bu dönem dikkat çekmek, güçlü yanlarımızı göstermek ve mağrur olmak isteyeceğiz. Venüs aynı zamanda gelirimizi, parayı nasıl kullandığımızı ve nelere harcadığımızı temsil ettiğinden lüks giyim kuşam alışverişleri için kesenin ağzının iyice açabiliriz.

Aşk ilişkilerinde ego merkezli davranışlar, beğenilme arzusunun yüksek olacağını söyleyebiliriz. Karşımızdaki kişiyi yönetmek isterken, fedakâr tavırlar rafa kalkacak, romantik istekler öne çıkacaktır. Birlikteliklerde karşılıklı talepler büyük olabilir. Kalbi boş olanlar yeni aşklara yelken açabilir. Çevrenizde uçuşan balonlar, diz çökülen seremoniler, evlilik tekliflerini sıkça görebilirsiniz. Süregelen birlikteliklerde ise canlılık ve neşe ortaya çıkabilir. İçten bir iltifat bu dönem birçok kapıyı açabilir.



Moda, kozmetik, saç değişimi, imaj yeniliği, iddialı ve gösterişli renk tercihleri yapılabilir. Yaratıcı konular, sanat, spor, artistik yetenekler, hobiler öne çıkacaktır. Girişimde bulunmak, ön planda olmak, adını duyurmak isteyenler bu dönemde yeni projelere imza atabilir. Çocuklarımızla ilgili konular, yenilikler, onların güzel haberleri yüzümüzü güldürebilir.

Gökyüzünde önemli etkileşimlerin bir araya geleceği bir haftaya adım atıyoruz. Önümüzdeki Perşembe keskinleşen Mars'ın Uranüs -Satürn karesiyle tetiklenmesi, bireysel olarak değişimin ve bazı kırılma noktaları yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu karşımıza çıkarabilir. Göksel semboliklerin diliyle cesur kararlar alacağız. Rekabet duyguları yükselirken, güç savaşları, kazanmak için verilen büyük mücadelelerle karşılaşabiliriz.

Global olarak etkileri sert ve beklenmedik olayları gündeme getirebilir. Dünya üzerinde savaşlar, sınırlarda hareketlilik, denizlerle ilgili konular, uçak kazaları, trafik kazaları meydana gelirken, kontrol edemediğimiz durumların gerçekleşmesi ortaya çıkabilir. 1-8 Temmuz arasındaki tarihlerde orta şiddette toprak hareketleri meydana gelebilir.



Liderlerin söylemleri, suikastler, yangınlar tetiklenebilir. Global olarak Yunanistan, Azerbaycan, Asya, İran ve Pakistan üzerinde önemli olaylar yaşanabilir. Ekonomik olarak sıkıntılar, para birimlerinde değer kaybı, iflaslar, para piyasalarında sert iniş çıkışlarla karşılaşabiliriz.

Sağlık konusunda kalp, kardiyovasküler rahatsızlıklar, tansiyon, şeker, omurga sisteminde hassasiyetler meydan gelebilir. Agresif davranışlardan, gerginliklerden kaçınmak gerekiyor.

Geçmişi bırakıp geleceğe bakma zamanı. Biraz temizlik, biraz cesaret…

Mutlu haftalar.

